Zápas proti Trenčínu rozhodlo predĺženie

Stretnutie nedohral Emil Bagin, ktorý putoval na vyšetrenie do nemocnice.

29. nov 2018 o 20:17 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – Dukla Trenčín 1:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 16. Hudec M. (Huna Ru., Húževka) – 24. Sojčík (Krejči, Švec J.), 63. Hecl M. (Sádecký). Rozhodovali Baluška, Adamec – Gegáň, Šefčík, 497 divákov. Vylúčení: 7:1, navyše 5+DKZ Milý - Dlouhý.

MSHK ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Dubeň, Jankovič, Hudec M., Piegl, Bagin, Žilin – Balej, Podešva, Hvila – Huna Ru., Húževka, Síkela – Beránek, Ručkay J., Barta – Milý, D. Rehák, Jenčík – Hrazdíra.

DUKLA TRENČÍN: Valent – Rýgl, Krejči, Bohunický, Holenda, Kovar, Frühauf, Luža, Jakubec – Radivojevič, Švec J., Sojčík – Hecl M., Sádecký, Bartovič – Varga T., Dlouhý R., Mikula – Hudec D., Pardavý ml., Špankovič.

Žilinčania nastúpili do zápasu proti Trenčínu s Mikolášom v bráne. Domácim patril úvod zápasu, keď sa hra odohrávala prevažne v réžii vlkov. V piatej minúte sa individuálne presadil Jakub Ručkay, ale strelou z medzikružia Valenta neprekonal. Po desiatich minútach hry sa po obrovskej chybe Bohunického ocitol sám pred Valentom Kučný, no český bek strelecký účet stretnutia neotvoril. Štyri a pol minúty pred koncom nahodil puk pred bránu Hudec a práve po strele bývalého trenčianskeho obrancu si hlavičkoval puk do brány Bartovič a vlci viedli 1:0. Následne sa dostal do dobrej pozície Ručkay, ale opäť Valenta neprekonal. Vojaci pohrozili v závere tretiny, no Mikoláš si čisté konto ustrážil. Mikoláša prekonali Trenčania deväť sekúnd pred koncom prvej tretiny, ale Sojčík puk do brány kopol. Druhá konzultácia s videorozhodcom tak gól nepriniesla a vlci šli do šatní za stavu 1:0.

Vstup do druhej tretiny vyšiel lepšie hosťom, ktorí zatlačili Žilinčanov v ich obrannom pásme. Trenčanom sa podarilo vyrovnať, keď Mikoláša z dorážky prekonal Sojčík. Následne sa hra odohrávala prevažne v strednom pásme bez vážnejších šancí. V 27. minúte putoval predčasne pod sprchy po faule kolenom Milý a Trenčania hrali päťminútovú presilovku. Tú si skrátili po vylúčení Borisa Sádeckého. V 34. minúte sa rútil na Mikoláša Špankovič, ale žilinský gólman svoj tím podržal. Šesť minút pred koncom druhého dejstva narazil Bagina na mantinel Dlouhý, po ktorom museli domácemu obrancovi pomôcť pri odchode z ľadu lekári a trenčiansky útočník putoval predčasne pod sprchy. Trenčania pohrozili v oslabení prečíslením troch proti jednému, ale Mikulovi sa puk z čepele hokejky v rozhodujúcej chvíli zošmykol. Žilinčania navyše zle striedali, a tak si päťminútovú presilovku skrátili aj domáci.

V úvode tretej tretiny chcel Mikoláša prekonať blafákom Rýgl, no žilinský brankár výborne zakročil. Po siedmich minútach strieľal z dobrej pozície Rudolf Huna, ale Valent vynikajúco zasiahol. Vzápätí Trenčania nevyužili dve presilové hry. Žilinčania kopili nedovolené zákroky a hostia zatlačili domácich v presilových hrách. V závere hrala Dukla presilovku o dvoch hráčov, ale v tej sa domáci obetavo bránili a zabránili hosťom skórovať. Nasledovalo tak predĺženie.

V predĺžení sa dlho hralo bez väčšej šance. Tá prišla až v jeho polovici, keď po prečíslení doklepol Sádeckého strelu Marek Hecl. Vlci tak ukoristili proti Trenčínu bod.