Na stavbe tunela Višňové na D1 prepúšťajú ľudí, diaľničiari sú znepokojení

30. nov 2018 o 8:51 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Národná diaľničná spoločnosť je znepokojená postupom zhotoviteľa úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové, pokiaľ ide o prepúšťanie zamestnancov.

"Nemáme však možnosť zasahovať do pracovnoprávnych vzťahov súkromných subjektov," konštatovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Zároveň doplnila, že diaľničiari robia všetko pre to, aby stavbári minimalizovali meškanie a úsek diaľnice ukončili do konca roka 2020 a následne by sa spustila skúšobná prevádzka.

"NDS opakovane vyslovovala nespokojnosť s činnosťou zhotoviteľa pre nedodržiavanie harmonogramu výstavby. V doterajšom priebehu výstavby NDS uplatnila všetky zmluvné sankcie voči zhotoviteľovi, ktoré zmluva umožňuje," dodala Michalová.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala buduje konzorcium firiem, a to talianskej spoločnosti Salini Impregilo a slovenskej firmy Dúha.

Michalová tiež pripomenula, že koncom tohto roka uplynie míľnik číslo tri na stavbe, ktorý vyhodnotí nezávislý stavebný dozor. "V prípade, že nebude splnený, NDS bude oprávnená udeliť ďalšiu výraznú sankciu za omeškanie," avizovala Michalová.

Reagovala tak na štvrtkové vyjadrenia poslanca OĽaNO Jána Marosza, ktorý uviedol, že hrozí utlmenie prác na stavbe tunela Višňové alebo ich úplné zastavenie.

Podľa informácií hnutia sa má totiž zo stavby stiahnuť hlavný člen konzorcia, talianska spoločnosť Salini Impregilo.

"Túto informáciu máme potvrdenú z viacerých zdrojov vrátane vysokopostaveného člena manažmentu konzorcia," uviedol Marosz.

Podľa neho to potvrdzuje aj to, že sa v tuneli začalo s prepúšťaním robotníkov. "Podľa našich informácií vyhodili už viac ako 70 ľudí, ďalším aj v týchto chvíľach rozväzujú zmluvy a postupne má prísť o prácu viac ako 160 ľudí," vyčíslil Marosz.

Michalová zároveň doplnila, že diaľničná spoločnosť vždy pravdivo informuje o stave prác a uznaných nárokoch. "Zároveň nepretržite podrobne monitoruje stavbu a pripravuje vo veľkom predstihu všetky kroky potrebné na riadne dokončenie diela," konštatovala hovorkyňa.

Diaľničná spoločnosť súčasne podľa jej slov poskytuje stavbárom nadštandardnú súčinnosť pri všetkých úlohách vyplývajúcich zo zmluvy. "Zhotoviteľ doteraz NDS vždy ubezpečoval o tom, že chce dielo dokončiť," zdôraznila.

NDS v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR podľa nej vytvorila už pred dvomi rokmi špeciálnu pracovnú skupinu pre túto stavbu. "Dlhodobým problémom je, že zhotoviteľ neplní stanovené úlohy a ignoruje dohodnuté termíny," doplnila Michalová.

Stavbári podľa nej požadovali od diaľničnej spoločnosti doplatenie 50 miliónov eur, neskôr túto požiadavku zvyšovali. "NDS uhrádza všetky svoje záväzky riadne a načas, zdôrazňuje však, že môže uhrádzať iba riadne vykonané práce podľa zmluvy a potvrdené nezávislým stavebným dozorom," vysvetlila Michalová.

Stavbári však podľa nej požiadavky na mimoriadne finančné plnenie nikdy nedoložili akýmikoľvek relevantnými dokladmi, išlo iba o formu deklarácie budúcich nárokov.

"NDS práve preto, aby do budúcna nedochádzalo k podobným problémom, pripravila a postupne zavádza do praxe nové vyhodnocovanie ponúk pri verejnom obstarávaní, kde by jediným kritériom nebola najnižšia cena, ale viacero kritérií, ako kvalita tímu odborníkov a ďalšie," opísala hovorkyňa diaľničnej spoločnosti.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala má byť po dokončení dlhý takmer 14 kilometrov, s jeho výstavbou sa začalo v lete 2014.

Cena stavebných prác je takmer 500 miliónov eur s daňou z pridanej hodnoty. Súčasťou stavby je aj 7,5-kilometrový tunel Višňové, ktorý má byť po dokončení najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku.