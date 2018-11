NDS plánuje zriadiť vysunuté pracovisko na diaľnici D1 Dubná Skala - Turany

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) chce na diaľnici D1 Dubná Skala - Turany vybudovať vysunuté pracovisko Strediska správy a údržby diaľnic (SSÚD) Žilina.

28. nov 2018 o 8:42 SITA

Vysunuté pracovisko bude umiestnené v priestore mimoúrovňovej križovatky Dubná Skala v mieste bývalého rovnomenného penziónu. Ako vyplýva z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk, predpokladaná cena prác je 2,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,77 mil. eur vrátane DPH). Výstavba vysunutého pracoviska by podľa plánu mala trvať 275 dní, zhruba deväť mesiacov.



"Vybudovaním SSÚD sa zabezpečí prevádzka a údržba úseku D1 Dubná Skala - Turany v období do sprevádzkovania úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala a zároveň optimalizuje dostupnosť správy a údržby tunela Višňové po jeho vybudovaní a sprevádzkovaní," informovala NDS v oznámení o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 10. januára, platiť musia minimálne do 31. decembra 2019. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Na zabezpečenie ponuky je potrebné zloženie zábezpeky vo výške 60 tis. eur.



NDS zároveň plánuje vynaložiť na údržbu vozoviek D1 v správe stredísk Liptovský Mikuláš a Mengusovce za štyri roky predbežne 1,11 mil. eur bez DPH (1,33 mil. eur s DPH). Cieľom prác s emulznými technológiami je zlepšenie povrchových vlastností vozovky a predĺženie životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 21. decembra, ich viazanosť je do konca minulého roka. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky je 30 tis. eur. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje cena.