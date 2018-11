MŠK bodovalo. Makroteam v šlágri kola neudržal vedenie

V sobotu sa žilinské celky postavia proti sebe.

27. nov 2018 o 13:11 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – Wild Boys 1:1 (1:0)

Góly: 19. Gábor – 39. Štrbák. Rozhodovali Ježík – Brutvanová, 100 divákov. ŽK: Ostrák, Marek Belaník – Péchy. ČK: 21. Péchy (WILD BOYS).

MŠK ŽILINA: Kavčák (Seman) – Ostrák, Ďuratný, Gavrilov, Gábor, Moravec, Ševčík, Koleno, Brezničan, Marek Belaník, Kopásek.

Futsalisti MŠK Žilina vyhrávali v deviatom kole najvyššej slovenskej futsalovej súťaže po prvom polčase nad Wild Boys 1:0, keď po Belaníkovom voleji tečoval loptu do siete Gábor. Hostia vyrovnali v samotnom závere zápasu, keď po štandardnej situácii usmernil loptu za Kavčáka Štrbák. V Žiline sa tak zrodila spravodlivá remíza.

Miroslav Gibala (MŠK Žilina): „Vedeli sme, že k nám pricestuje kvalitný súper a tomu sme prispôsobili aj taktiku. Hostia mali herne navrch, ale naši chalani sa pobili o výsledok. Aj keď padlo málo gólov, tak sa hra divákom musela páčiť. Prvá polovica súťaže je za nami a priebeh súťaže budeme musieť zvrátiť a bodovať, aby sme sa dostali na pozície, na akých chceme byť. Cez víkend nás čaká súboj proti Makroteamu, ktorý nebude jednoduchý, ale my sa pokúsime zabojovať. Rozoberieme si ich posledné zápasy a tomu prispôsobíme taktiku. Týmto by sme chceli pozvať divákov na žilinské derby.“

ŠK Pinerola Bratislava – ŠK Makroteam Žilina 5:2 (4:2)

Góly: 6. Rick, 7. (pen.) a 16. Hájek, 9. Zaťovič, 30. Wesley Dos Santos – 4. Lucian Ferreira, 4. Wellington Torres. Rozhodovali Havrila a Botka, 100 divákov. ŽK: Everton Borges.

ŠK MAKROTEAM ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Andre Luiz, Lucian Ferreira.

Šláger kola medzi Pinerolou Bratislava a Makroteamom Žilina sa začal dvoma rýchlymi gólmi Žiliny v štvrtej minúte. Najprv sa presadil po ľavej strane Lucian Ferreira, keď dostal loptu popri čiare od Josého Wellingtona a prízemnou strelou otvoril skóre zápasu. O pár sekúnd neskôr sa postaral o šok v Hant Aréne José Wellington, ktorý videl, že hosťujúci brankár Herko vyšiel o pár metrov zo svojej brány a krásnou strelou cez celé ihrisko preloboval už bezmocného brankára.

Makroteam sa prekvapujúco dostal do dvojgólového vedenie, ktoré však netrvalo dlho. V 6. minúte sa presadil domáci Rick, ktorý sa poľahky presadil cez Škulca a tvrdou strelou prestrelil Kováča v bráne. Rick bol aj pri ďalšom góle domácich o pár sekúnd neskôr, kedy bol faulovaný v pokutovom území hráčom Žiliny Evertonom Borgesom. Loptu si na pokutový kop zobral Tomáš Hájek a strelou do stredu brány vyrovnal stav stretnutia na 2:2. V 9. minúte domáci otočili zápas po krásnej kombinácií všetkých hráčov so zakončením Patrika Zaťoviča, ktorý už Kováčovi nedal žiadnu šancu. Bratislavská Pinerola odskočila na rozdiel dvoch gólov v 16. minúte a presadil sa po druhýkrát Hájek, ktorý bol nikým nekrytý a opäť strelou do hornej časti brány prestrelil žilinského brankára. Do kabín sa tak išlo za stavu 4:2 pre Pinerolu Bratislava.

Po polčase sa Žilinčania snažili dotiahnuť, avšak to sa im nedarilo a hru tvorili prevažne domáci hráči. Žilinčanom taktiež spôsobilo problém zranenie kapitána Hudeka ktorý už do hry druhý polčas vôbec nezasiahol. V 30. minúte uzatvoril stav stretnutia Wesley, ktorý bol pri priamom kope zle pokrytý a loptu doklepol do prázdnej brány - 5:2. Makroteam na konci zápasu ešte skúšal hru bez brankára, ale to taktiež neprinieslo žiaden úspech. Domáca Pinerola tak zvládla tento duel rozdielom troch gólov.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): "Šláger kola nemal až takú kvalitu, ako sme očakávali. Síce sme začali rozprávkovo, keď sme v piatej minúte nečakane viedli 2:0. Náš výkon však nemal rastúcu tendenciu, pretože domáci favorit relatívne rýchlo po našich chybách otočil vývoj vo svoj prospech. Súper nás v zápase predčil najmä v ofenzívnych činnostiach, pár našich chýb potrestal a zaslúžene zvíťazil. Vývoj zápasu ale negatívne ovplyvnilo zranenie Hudeka, ku ktorému prispela nespôsobilá mokrá palubovka v závere prvého polčasu, keď rozhodca napriek upozorneniam oboch hráčskych lavičiek trval na pokračovaní v hre. Druhý polčas nemohol náš kapitán zasiahnuť do hry, chýbal nám tak veľmi dôležitý článok našej hry. Snáď zranenie nebude vážne a o týždeň v žilinskom derby nebude chýbať. Máme za sebou polovicu základnej časti, ktorá nám jasne odhalila naše silné i slabé stránky. Sme síce na treťom mieste, k úplnej spokojnosti však chýba nejaký bodík naviac.“

Ostatné výsledky: Bíli Andeli – Levice 9:2, Barabéri – Lučenec 1:18.

1. Lučenec 8 8 0 0 64:12 24

2. Pinerola 8 7 0 1 51:14 21

3. Makroteam 8 5 1 2 44:31 16

4. Wild Boys 8 4 1 3 24:19 13

5. Bíli Andeli 8 3 0 5 20:34 9

6. Levice 8 3 0 5 16:35 9

7. B. Bystrica 8 2 1 5 34:52 7

8. MŠK Žilina 8 1 2 5 19:36 5

9. Barabéri 8 0 1 7 17:56 1