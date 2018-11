Pamätná tabuľa na starej radnici pripomína tri obsadenia mesta

29. nov 2018 o 12:47 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Chráňme si slobodu a nezabúdajme je mottom pamätnej tabule, ktorú odhalili na budove starej radnice v Žiline predstavitelia Zboru Žilincov a mesta Žilina.

Pamätná doska s reliéfom. (zdroj: ARCHÍV MESTO )

Podľa predsedu Zboru Žilincov Gustáva Krušinského pamätná tabuľa pripomína, že Žilinu počas polstoročia 1918 - 1968 trikrát obsadili cudzie vojská - vojská Maďarskej republiky od 16. novembra do 6. decembra 1918, vojská Veľkonemeckej ríše od 30. augusta 1944 do 29. apríla 1945 a vojská Sovietskeho zväzu od 21. augusta do 19. októbra 1968 - píše sa na pamätnej tabuli, ktorej autorom je akademický sochár Ondrej Lipták.

Zbor Žilincov inicioval od roku 1993 zhotovenie a inštalovanie 16 pamätných tabúľ venovaných významným udalostiam, ktoré sa v Žiline stali, alebo osobnostiam mesta Žiliny. "Chráňme si slobodu a nezabúdajme - slovenský národ to pozná, rovnako ako ďalšie menšie národy, že sloboda sa veľmi ťažko získava a ľahko stráca," zdôraznil po odhalení pamätnej tabule Krušinský.