Peter Fiabáne: Zásadne sa zmení komunikácia mesta s občanmi

Novozvolený žilinský primátor Peter Fiabáne sa ujme úradu na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva 3. decembra. Už dnes je jasné, že ako svojich zástupcov navrhne Vlada Randu a Barboru Birnerovú.. V zastupiteľstve má tiež pohodlnú väčšinu 22 z 31 poslancov. Komunikovať chce však vraj s každým.

26. nov 2018 o 12:43 Michal Filek

Ako sa cítite pár dní po voľbách?

Cítim sa skvele a pripravený. Cítim sa dobre aj z toho dôvodu, že pre nás bolo veľkým zadosťučinením to, ako sme nakoniec uspeli. Domnievali sme sa totiž, že výsledok bude veľmi tesný a posledné týždne pred voľbami neboli vôbec jednoduché.

Výsledok nás preto veľmi príjemne prekvapil. Na druhej strane je to veľký záväzok a zodpovednosť. Takéto výrazné víťazstvo je totiž zároveň vyjadrením očakávaní, ktoré ľudia vo voľbách prejavili a ja som pripravený urobiť všetko pre to, aby som veľkú časť ich očakávaní naplnil.

Prečítajte si tiež: Má 25 rokov a bude riadiť obec

Čo podľa vás rozhodlo o vašom výraznom víťazstve?

Myslím si, že to bol taký mix viacerých faktorov. Spoločnosť sa počas posledného roka výrazne posunula, čo je pre budúcnosť Slovenska veľmi dôležité. Ľudia už majú arogancie, neprávostí a korupcie plné zuby. A je pre nich dôležitá slušnosť, a dôveryhodnosť kandidátov.

My sme našu kampaň postavili na príbehu, ktorý sa na nič nehral. S pozitívnymi stránkami, ale aj s chybami, ktoré sme pripúšťali a komunikovali. Som aký som, ľudia sa to mohli dozvedieť a sami sa rozhodnúť. Bolo to v celom nastavení spoločnosti, bolo to vraždou Jána Kuciaka a jeho priateľky, bolo to tým, čo sa odkrýva z pozadia SMER-u. Ľudia vidia, že zmena je potrebná a ukázali to voľby nielen v Žiline, ale prakticky vo všetkých veľkých mestách.