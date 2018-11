Koniec stavebného sporenia na Slovensku

Takmer každý postrehol, že najobľúbenejší produkt Slovákov na sporenie čakajú výrazné zmeny.

Radoslav Valko, spolumajiteľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s.

Rok 2018 je rokom veľkých zmien v rámci finančného sektora. Na začiatku roka sa vláda a Ministerstvo financií snažili zregulovať odmeňovanie finančných sprostredkovateľov, lebo mali pocit, že príliš veľa zarábajú a zároveň majú veľký vplyv na finančné rozhodovanie obyvateľstva. Týmto krokom mali podľa všetkého záujem zredukovať finančných sprostredkovateľov. Aj vďaka mojím častým návštevám ministerstva a spoluprácou s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) sa podarilo presvedčiť v záujme ochrany spotrebiteľa Ministerstvo financií, aby neregulovali provízie obchodníkov, ale poplatky a odkupné hodnoty v zmluvách, čím skutočne chránia klientov pred finančnými stratami.

V tomto prípade sa dá povedať, že energia a čas, ktorý sme tomu venovali, bol využitý dobre. Bohužiaľ, vláda prišla s ďalšími dvoma návrhmi. Prvým je návrh o zdaňovaní poistného 8% daňou, k tomuto zákonu sa budem venovať v inom článku a návrh zmeny zákona o stavebnom sporení.

Stavebné sporenie bol veľmi obľúbený a využívaný produkt už od vzniku Slovenskej republiky. Možno si ešte pamätáte obdobie, keď bola výška štátnej prémie 40% z ročného vkladu. Tento produkt mal nesmierne výhody hlavne pri úverovaní obyvateľstva v čase, keď neexistovali hypotéky a už vôbec nie tie, ako ich poznáme dnes za úrokové sadzby 1%. Stavebné sporenie tak bolo pre mnohých jediný možný spôsob, ako sa dostať k úveru za relatívne dobrú úrokovú sadzbu.

V čase, keď výška úrokovej sadzby na bežných úveroch obyvateľstvu dosahovala až 15%, sa úroková sadzba na úvere zo stavebného sporenia pohybujúca sa na úrovni 6 % zdala extrémne nízka. To, prečo stavebná sporiteľňa mohla v tom období požičiavať peniaze s tak nízkym úrokom vtedy už nikto veľmi neskúmal.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo si sporiteľne mohli dovoliť atraktívne úroky, bol takzvaný priateľský sporiteľ. Bol to človek, ktorý nechcel brat nikdy úver zo stavebného sporenia, len chcel využiť benefity zhodnotenia v tomto produktu a tým pádom poskytol svoje voľné finančné zdroje stavebnej sporiteľni, aby ich mohla požičať niekomu, kto ich aktuálne potreboval. A to bol základný pilier celého stavebného sporenia. Ľudia, ktorí peniaze nepotrebovali, ich mohli uložiť za zhodnotenie a štátnu prémiu a tí, ktorí ich potrebovali, si ich mohli požičať za nízku úrokovú sadzbu, ak stavebnej sporiteľni dokázali, že sú schopní peniaze aj vrátiť.

Od 1.1.2019 však v zákone o stavebnom sporení pojem priateľský sporiteľ už nenájdete. Dokonalý princíp produktu stavebného sporenia bol zničený a preto si myslím, že tým vláda zahubí aj celé stavebné sporenie. Toto však nie je jediná zmena, aj keď ide o principiálne porušenie systému. Zmien v tomto zákone je viacero, pokúsim sa tie najvážnejšie priblížiť ľudskou rečou, aby každý pochopil, o čo každého vláda a politici týmto zákonom pripravili:

- Štátna prémia klesla z pôvodných 5% na 2,5%

Milí sporitelia, to nie je rozdiel 2,5%, je to 100 percentný rozdiel. Ak ste v roku 2018 vložili do stavebného sporenia 1 000 €, ku koncu roka dostanete štátnu prémiu 50 €. Ak rovnaké peniaze vložíte v 2019, dostanete štátnu prémiu už len 25 eur. Tento rozdiel je obrovský a právom sa vynára otázka, je toto sociálna politika? Naozaj pomáha takéto rozhodnutie vlády bežným občanom?

- Zrušenie takzvaného priateľského sporiteľa

Ak ste mali založené stavebné sporenie a vydržali ste si sporiť aspoň 6 rokov, po tejto dobe ste si mohli vybrať všetky peniaze, vrátane úrokov aj štátnej prémie bez dokladovania, na čo sa tieto peniaze chystáte utratiť. Na všetky zmluvy uzavreté po 1.1.2019 už bude potrebné preukazovať štátu, že ste peniaze zo stavebného sporenia použili na presne vymedzené účely určené zákonom, inak vám štátnu prémiu zoberú. Čiže nielenže sa zníži štátna prémia, ale už na ňu nebudú mať nárok všetci. Mnohí totiž za prácou cestujú a bývajú v podnájme. Takto by nemali kde peniaze zo stavebného sporenia vykázať.

- Nie každý má nárok na štátnu prémiu

Ďalším bonbónikom tohto „skvelého“ zákona, že nárok na štátnu prémiu je podmienený maximálnou výškou príjmu. Ak totiž zarábate menej ako 1,3 násobok priemernej mzdy, máte na štátnu prémiu nárok. Ak je váš príjem väčší, máte smolu, štátnu prémiu nedostanete. Toto ustanovenie zákona sa však netýka detí a spoločenstva vlastníkov bytov. V každom prípade, mne ako logicky zmýšľajúcemu človeku to príde veľmi zvláštne. Ak niekto zarába málo, asi ťažko nájde 2 800 € ročne (čo je v prepočte 233 € mesačne) na sporenie, aby získal štátnu prémiu v maximálnej výške 70 €. S viac ako 15-ročnej skúsenosti poradenstva môžem povedať, že ľudia s ďaleko vyššími príjmami takúto veľkú sumu neodkladajú.

Čo je však najhoršie je celá nedokonalosť celého tohto zákona. Pretože ľudia s nízkou mzdou si nebudú môcť dovoliť vkladať, ľudia s vyššou mzdou, naopak nebudú mať nárok na štátnu prémiu. Ľudia ako ja – konatelia eseróčiek, prípadne živnostníci s nízkym daňovým základom na štátnu prémiu nárok budú mať, lebo aj keď zarobia viac, ich oficiálny príjem, ktorý štátu ako fyzické osoby vykážu zväčša býva nízky. Aj keď ako podnikateľ tento benefit môžem využívať, takéto pravidlá považujem za nespravodlivé. Natíska sa mi to preto opäť otázka: Pre koho vlastne vláda robí takéto zákony? Že by opäť len pre tých bohatých a skrýva sa za svoju sociálnosť?

- Žiadne prechodné obdobie nebude

Po všetkých týchto výrazných zmenách napokon od 1.1.2019 nebudete mať možnosť beztrestne vystúpiť zo uzatvorených zmlúv stavebného sporenia. V pôvodnom návrhu existovala pre ľudí možnosť po účinnosti tohto zákona ukončiť zmluvy, vybrať svoje peniaze, úroky a prémie počas prechodného obdobia. Keďže zmeny boli tak veľké, záväzné a bolo ich toľko, aj našim vládnym predstaviteľom došlo, že 95% ľudí by si svoje peniaze vybrala, čím by v jednom okamžiku ukončili činnosť všetky stavebné sporiteľne v Slovenskej republike.

Tým, že do zákona takéto prechodné obdobie nedali, budú klienti stavebných sporiteľni väzňami pod hrozbou pokút za predčasné ukončenie zmlúv. Mnoho ľudí zmluvy kvôli tomu zruší až po ukončení 6-ročného obdobia, čím sa zabezpečí aké-také prežitie stavebných sporiteľní. Týmto krokom tak budú trpieť bežní obyvatelia, aby prežili veľké finančné inštitúcie. Verím však, že tento čas stavebné sporiteľne využijú k zmene svojho portfólia, aby mohli naďalej ponúkať kvalitné produkty pre obyvateľstvo tak, ako tomu bolo kedysi. Aj keď už asi nebudú mať v ponuke tieto produkty sporiaceho charakteru, verím že zároveň vyvinú nátlak na vládu, aby tento nezmyselný zákon upravila do verzie, ktorá bude výhodná pre všetky strany.

Na záver by som chcel vyjadriť len úprimnú ľútosť nad tým, že sa mne a mojím spolubojovníkom tento zákon nepodarilo zastaviť alebo zmierniť, tak ako to bolo pri zákone o regulácii. Zároveň vám sľubujem, že sa o to budem aj naďalej pokúšať pri budúcich zmenách. Vás občanov by som chcel zasa poprosiť, aby ste pri akýchkoľvek voľbách neverili len prázdnym populistickým sľubom. Potom nám vláda schvaľuje zákony, ktoré sú nie v nás prospech, ale proti nám.

Zákon o stavebnom sporení má veľa zmien, ktoré sa tu všetky popísať nedali a preto ak budete potrebovať radu, či už s existujúcou zmluvou, alebo informáciu, čím nahradiť stavebné sporenie, neváhajte nás kontaktovať. Tím našich odborníkov vám určite poradí.

