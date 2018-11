Kamzíci zdolali Žilinu o tri góly

Vlkom zápas v Poprade nevyšiel podľa predstáv.

25. nov 2018 o 19:23 Tomáš Hládek

HK Poprad – MsHK Žilina 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Góly: 1. Mlynarovič (Petran, Svitana), 4. Paukovček L. (Mlynarovič, Fabian), 21. Petran (Svitana), 39. Salija (Macík, Belluš), 44. Bondra (Svitana, Mlynarovič) – 46. Milý (Dubeň, Kučný), 60. Ručkay J. (Jankovič). Rozhodovali Baluška, Lokšík – Tvrdoň, Výleta, 1048 divákov. Vylúčení: 4:6, navyše 5+DKZ Podešva.

POPRAD: Vošvrda – Petran, Salija, Fabian, Česánek, Ťavoda, Karalahti, Kundrík – Bondra, Mlynarovič, Svitana - Abdul, Zagrapan, Koyš – Takáč, Heizer, Václav – Macík, Paukovček L., Belluš.

ŽILINA: Fučík – Kučný, Bagin, Žilin, Jankovič, Piegl, Dubeň – Balej, Podešva, Jenčík – Síkela, Húževka, Huna Ru. – Hvila, Ručkay J., Beránek – Barta, Surovka, Milý – Rehák, Hrazdíra.

Poprad vstúpil do zápasu priam ideálne, keď po prvej akcii kamzíci viedli. Petran nahodil puk na Fučíka, pred ktorým ho tečoval Mlynarovič – 1:0. O minútu sa dostal do šance Abdul, no Fučík vyrazil puk. Popradčania využili presilovú hru. Mlynarovič si pekne položil Bagina, naservíroval puk Paukovčekovi a ten navýšil vedenie kamzíkov. Tréner Mikula reagoval oddychovým časom. Po ňom Žilinčania ožili. V presilovke pálil z dobrej pozície Podešva, ale Vošvrda pohotovo puk vyrazil. V 16. minúte vlci chybovali v presilovke a Koyš sa rútil sám na bránu. Piegl tak nedovolene hasil a nasledovalo trestné strieľanie. To však Koyš ideálne nezrealizoval a pokračovalo sa za stavu 2:0. V závere prvej tretiny mohol znížiť Síkela, ale z blízka trafil len Vošvrdu.

Kamzíkom vyšiel vstup aj do druhej časti hry. Svitana pekne našiel Petrana a ten prestrelil Fučíka – 3:0. Následne hrali domáci presilovku, v ktorej vlkov poriadne zatlačili. Tutovky Paukovčeka, Abdula a Svitanu však zostali trestuhodne nevyužité. V úvode druhej polovice zápasu putoval predčasne pod sprchy Podešva a Popradčania hrali päťminútovú presilovku. Poprad však okrem Zagrapanovej strely v presilovej hre Fučíka nepreveril. V závere tretiny vystrelil na Fučíka, ktorý nič nevidel, Salija a strela skončila v bráne – 4:0.

Žilinčania chceli niečo v úvode tretej tretiny s výsledkom spraviť, ale strely Surovku a Hunu skončili len na spoľahlivo chytajúcom Vošvrdovi. Definitívu mohol dať výsledku Petran, ktorý blafákom neuspel voči Fučíkovi. Následne však ďalšiu chybu v žilinskej obrane potrestal Bondra, ktorý tak Fučíka vyhnal z brány. Mikoláš bol hneď od úvodu v permanencii, ale šiesty gól v žilinskej bráne neinkasoval. V 46. minúte nahodil puk od modrej čiary Dubeň, ktorý tečoval Milý a Vošvrda prišiel o čisté konto – 5:1. Päť minút pred koncom mohol znížiť Beránek, no z dobrej pozície bránu netrafil. Dve minúty pred koncom vytiahol Mikoláš pekný semafor po Bellušovej strele. V závere si to rozdali v pästnom súboji Kučný s Macíkom. Súboj dopadol jednoznačne pre Macíka. V záverečnej minúte ešte skorigoval skóre po dorážke Jankovičovej strely Ručkay. Vlkom však dva strelené góly na body nestačili.