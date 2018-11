Mikula chcel po urážkach skončiť, ale na ponuku Žiliny prikývol

Žilinskí hokejisti zlomili šesť zápasov trvajúcu sériu prehier.

24. nov 2018 o 8:58 Tomáš Hládek

Úvod domácim podľa predstáv nevyšiel, vedenia sa ujali Novozámčania po zakončení Zbořila. To však bolo zo strany hostí, čo sa týka gólov, všetko.

„Mali sme niekoľko príležitostí na odskočenie na dva góly, čo sa nám nepodarilo a to rozhodlo o výsledku. V predĺžení sme nedali tutovku. Veľmi ťažko môžete uspieť v zápase, keď strelíte jeden gól,“ hodnotil zápas asistent trénera hostí Jerguš Bača.

Žilinčania pridali po zmene strán a od druhej tretiny určovali tempo duelu. „Zo začiatku zápasu sme sa snažili neinkasovať gól. Žiaľ, inkasovali sme ho, no potom sme prežili tlak súpera. Od druhej tretiny sme začali hrať slušný hokej, tlačili sme sa do šancí. Podarilo sa nám vyrovnať a na konci sme boli my šťastnejší,“ hovoril o zápase Aleš Bachánek.

Hráči sa pobijú o lepšie pozície

Žilinu už viedol nový muž na lavičke, avšak Peter Mikula žilinské prostredie dôverne pozná. „Vedel som do čoho idem, že to nebude ľahké. Už ráno na rozkorčuľovaní sme si povedali niektoré veci, ktoré hráči splnili najmä bojovnosťou. Hráčom sme vstúpili do hláv, dôveroval som im a za bojovnosť sme boli odmenení v predĺžení. Za bojovný výkon sme si zaslúžili vyhrať. Dúfam, že nás to nakopne hore a pozitívne naladí do ďalších zápasov. Snažím sa z hľadiska slov používať také, ktoré budú mať pozitívnu odozvu. Sú tu skúsení hráči, ale mali príliš zvesené hlavy,“ povedal po prvom zápase na lavičke Žiliny v tejto sezóne Peter Mikula.

Prečítajte si tiež: FOTO: Žilinčania prelomili šnúru prehier

„Povedal som hráčom to, čo by im povedal každý na mojom mieste. Povzbudil som ich, povedal som im, nech veria vo vlastné sily a schopnosti a aby z hlavy odbúrali to, čo bolo, pretože takto to ďalej nejde. Každý z nás nosí na ramenách svoje meno a keby ste mali v životopise, že ste vypadli, tak by to asi nebolo dobré. Niekto musí skončiť prvý a niekto musí skončiť posledný, ale pobijeme sa o to, aby sme to neboli my,“ vyjadril svoje prianie žilinský lodivod.

Víťazstvo skúseného trénera potešilo. „Výhru som prijal radosťou ako chalani v kabíne. Mal som však určitý rešpekt pred súperom a bál som sa, či to po tom prvom góle psychicky zvládneme. Po vyrovnávajúcom góle sme šli s chuťou za tým, aby sme tento súboj zvládli,“ hodnotí zápas Mikula.

Hokej takmer nesledoval

Staronový tréner nechce sklamať dôveru Žiliny. „Kvôli jednému človeku, ktorý mi kedysi pomohol, som na ponuku kývol. Dali mi dôveru a ja ich nechcem sklamať. Celé Slovensko na Žilinu negatívne pozerá, čo ma mrzí, pretože je to mesto ako každé iné. Myslím, že podmienky sú tu nastavené dobre. Ja som však tréner a som zodpovedný za svoju prácu,“ hovorí šéf žilinskej lavičky.

Chuť do hokeja Mikula nestratil. „Ja sa s hokejom zabávam. Už mám svoje roky, aby ma niektoré veci dokázali rozhádzať. Že ma niekto nahneval je jedna vec, ale že by som sa urazil, to nie. Ja som už nepočítal s tým, že budem trénovať. Chcel som to zavesiť na klinec a nechať to tak, pretože v mojom rodnom meste ma z hľadiska veku niektorí dosť pourážali a to mi nepadlo dobre. Povedal som si koniec, hotovo a hokejové zápasy som nesledoval. Občas som zašiel na zápas do Detvy, pozrel som si zápasy prostredníctvom internetu a veľa vecí je pre mňa neznámych. Hovoril som si, či to vôbec má význam. Niektoré veci človeku ťažko padnú na dušu a srdce, ale chuť do hokeja mám stále,“ uzavrel.

Beránek nevie, ako rozhodol

Český útočník sa vrátil po trojtýždňovej vynútenej pauze do zápasového kolotoča. „Priznám sa, že v zápase, hlavne na jeho konci, som sa dobre necítil. Získali sme dôležité dva body a musíme takto hrať ďalej. V zápase sme museli najmä bojovať a hrať srdiečkom. Mali si veľa šancí, dať viac gólov a vyhrať za tri body. Musíme ísť krôčik po krôčiku ďalej,“ hodnotí zápas Beránek.

Okrem neho chýbali tímu viacerí hráči, čo zapríčinilo absenciu sily v rozhodujúcich momentoch zápasov. „Snažil som sa zotaviť čo najrýchlejšie a chcem tímu pomôcť gólmi. Každý zápas sme hrali v inej zostave, chýbali hráči, mali sme málo obrancov. Zápasy sme hrali na tri formácie, takže to bolo veľmi fyzicky náročné. My musíme niektorý zápas viesť, aby sme mohli hrať so všetkými štyrmi formáciami a viac si rozložiť sily,“ dodáva s úsmevom krídelník tretej formácie.

Navrátilec do zostavy využil výbornú prácu Michala Bartu, ktorý mu na rozhodujúci gól nahrával. „Vedel som, že to je gól. Puk som tečoval do brány rukavicou alebo bruchom. Šiel som do brány a padlo to tam,“ dodáva na záver Petr Beránek.