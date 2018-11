Kaplnka na Starom cintoríne postupne odhaľuje svoje tajomstvá

Budova by mala byť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

23. nov 2018 o 13:59 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Kaplnka sv. Magdalény na Starom cintoríne roky nemala svojho majiteľa. Situácia sa zmenila začiatkom tohto roku, keď ju oficiálne dostalo do majetku mesto Žilina. Radnica následne začala s iniciatívou chátrajúcu pamiatku zachrániť. Aktuálne v nej prebieha reštaurátorský výskum.

Tristoročná baroková kaplnka sv. Magdalény postupne odhaľuje svoje tajomstvá. „Reštaurátorský výskum, ktorý uskutočňuje mesto Žilina, odhalil pôvodné maľby v hornej časti stien kaplnky. Keďže máme určité indície na základe matematických výpočtov, bude nasledovať archeologický výskum podlahy, kde predpokladáme výskyt krypty. Verím, že nás táto kaplnka ešte zaujímavo prekvapí,“ uviedol Patrik Groma, žilinský viceprimátor.

Pamiatka by podľa jeho slov mala byť v najbližšej dobe vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. „V tejto veci koná Krajský pamiatkový úrad v Žiline, na základe podnetu mestskej poslankyne Ivety Martinkovej, rozhodnutie však ešte nie je právoplatné. V budúcom roku mesto Žilina začne s rekonštrukciou kaplnky, aby sa jej čo najvernejšie vrátila pôvodná podoba,“ priblížila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Dodala, že Kaplnka sv. Magdalény bola postavená okolo roku 1707, kedy vznikol aj samotný cintorín. V minulosti slúžila aj ako márnica, a to až do roku 1960, keď bol dokončený nový dom smútku na Starom cintoríne. Do vlastníctva mesta sa ju podarilo zapísať začiatkom roka a dostala súpisné číslo 8 896.