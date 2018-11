FOTO: Žilinčania prelomili šnúru prehier

O víťazstve rozhodol v predĺžení uzdravený Petr Beránek.

23. nov 2018 o 8:48 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – MHC Nové Zámky 2:1pp (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 45. Jenčík (Piegl, Balej), 63. Beránek (Barta) – 16. Zbořil (Fábry, Novák M.). Rozhodovali Valach, Nagy – Krajčík, Pálkövi, 482 divákov. Vylúčení: 3:5.

ŽILINA: Fučík – Kučný, Bagin, Jankovič, Hudec, Piegl, Matejka, Žilin, Dubeň – Jenčík, Surovka, Balej – Barta, Podešva, Huna Ru. – Beránek, Ručkay J., Hvila – Milý, Húževka, Síkela.

N. ZÁMKY: Košarišťan – Kudla, Andersons, Henderson, Hain, Novák M., Ordzovenský, Hatala, Buc – Štrauch, Urban, Bajtek – Jurík, Zbořil, Rogoň – Linet, Jakúbek, Nejezchleb – Slávik, Fábry, Ondrušek.

Za Nové Zámky nastúpilo v predohrávke 25. kola viac Žilinčanov ako v drese domácich, keď za hostí nastúpili Rogoň a Linet a na súpiske Žiliny, okrem Mikoláša, ktorý do hry nezasiahol, domáci odchovanci chýbali. Novozámčania začali tlakom, ale Fučík nedovolil hosťom v úvodných minútach skórovať. Následne sa do prečíslenia rútil hosťujúci Žilinčan Linet, ale jeho nahrávka voľného hráča nenašla. Žilinčania mohli udrieť v presilovej hre, no Hvila tutovku poslal mimo brány. V 16. minúte vystrelil od modrej čiary Novák, puk sa odrazil po skrumáži pred voľného Zbořila a kapitán hostí už nemal problém zasunúť do prázdnej brány – 0:1.

Druhú tretinu začalo skoré vylúčenie Haina, ale Žilinčania z presilovky nič nevyťažili. Po siedmich minútach druhej časti hry mohol zvýšiť vedenie Nových Zámkov Bajtek, ale opečiatkoval len tyčku Fučíkovej svätyne. V polovici zápasu mohol vyrovnať uzdravený Beránek, avšak odkrytú bránu po Hvilovej nahrávke netrafil. Následne nahadzoval puk na bránu Žilin a jeho nahodenie zastavila tyčka Košarišťanovej brány.

Záverečnú časť hry otvorila strela Síkelu po peknej kombinácii, ktorá si však cestu za Košarišťanov chrbát nenašla. O dve minúty mohol vyrovnať Hvila, ale trafil len žrď hosťujúcej brány. O minútu však bolo vyrovnané, keď sa puk dostal pred voľného Jenčíka a ten strelou švihom nedal Košarišťanovi šancu – 1:1. Päť minút pred koncom mohol poslať vlkov do vedenia Jenčík, ale gól vo veľkej šanci nedali. V záverečnej minúte pohrozili Novozámčania, gól nedali a šlo sa do predĺženia.

To začala Baginova snaha o blafák, ktorá nebola úspešná. Následne ušiel jeden z hráčov hostí do samostatného nájazdu, ale Fučík svoj tím podržal v hre o dva body. V 63. minúte sa pekne uvoľnil v útočnom pásme Barta, ktorý hľadal prihrávkou pred bránu Beránka a ten doslova dotlačil puk do siete. Gól ešte musel odobriť videorozhodca, ale nič to už nemenilo na prvom víťazstve vlkov pod vedením Petra Mikulu.