Spišiaci so Žilinou padli aj druhýkrát

Rajskí basketbalisti sú momentálne štvrtí.

22. nov 2018 o 9:19 Dominika Mariňáková

V jedenástom kole privítali žilinskí basketbalistom celok zo Spišskej Novej Vsi. Domácim sa darilo, zvíťazili 99:91 a priebežne sa nachádzajú na štvrtom mieste tabuľky. Najbližší zápas odohrajú v sobotu vonku proti Svitu.

Tréner Žiliny Ivan Kurilla (zdroj basketliga.sk): „Myslím si, že sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu. Následne sme v ďalšej časti prvej štvrtiny svojou nekoncentrovanou hrou pustili súpera, aby sa bodovo dotiahol. Rozhodujúci bol vstup do tretej štvrtiny a myslím, že to bol kľúčový moment zápasu.“

PP & TV Raj Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Vec 99:91 (31:25, 17:20, 28:16, 23:30)

Body Žiliny: Stanojevič 24, Jackson 17, Merešš a Rožánek po 16, Tot 14, Dickson 10, Blagojevič 2, Podhorský 0.

Za SNV najviac bodov: Nottage 34, Florveus 16, Rocca 12. TH: 16/11 – 25/17, Fauly: 20 – 18, Trojky: 8 – 10. Rozhodovali: Margala, Doušek, Bara.

Prečítajte si tiež: