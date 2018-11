Okrádali dôchodcov. Dvojica zlodejov skončila v rukách polície

Žilinskí policajti zadržali dvojicu podozrivých z južného Slovenska, ktorá okrádala dôchodcov.

21. nov 2018 o 14:16 František Ujházi

Na základe operatívnych informácií zadržali žilinskí policajti dvojicu podozrivých, muža a ženu, ktorá mala okrádať seniorov po celom Slovensku.

V uplynulých dňoch skončili v rukách žilinských policajtov 64 ročný muž a 28 ročná žena, obidvaja z Fiľakova.

"Dvojica sa mala v letných mesiacoch ešte v roku 2016 priviesť do obce v okrese Žilina, kde mladá žena mala vstúpiť do dvora rodinného domu a osloviť 86 ročnú dôchodkyňu. Predstavila sa ako lekárka zo sociálnej poisťovne, pričom s odôvodnením vrátenia peňazí z poisťovne, požadovala od dôchodkyne vydanie peňazí z preplatku. Spoločne mali vojsť do domu, kde mladá žena mala rozhovorom a presúvaním sa po rôznych miestnostiach v dome odpútať pozornosť dôchodkyne, čo mal využiť jej komplic a zo spálne odzudziť obálku s finančnou hotovosťou okolo 1.000,- eur," hovorí krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Po dvojici polícia pátrala dlhší čas. Obdobným konaním okradli ďalšie najmenej štyri osoby na východnom Slovensku v okresoch Humenné, Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov a jednu osobu na západnom Slovensku v Bánovciach nad Bebravou.

"Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva PZ v Žiline obvinil 64 ročného muža a 28 ročnú ženu zo zločinu krádeže v súbehu so zločinom porušovania domovej slobody spáchaných formou spolupáchateľstva. Bol spracovaný návrh na vzatie obvinených do väzby," pokračuje Balogová.

"Na prípadoch okradnutých seniorov polícia pracuje neustále a opakovane seniorom zdôrazňuje, aby boli opatrní pri kontakte s cudzími ľuďmi, ktorí sa im pod rôznymi zámienkami snažia dostať do príbytkov," upozornila na záver Balogová.