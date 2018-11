Mikšovský most sa zrejme dočká opravy

Mesto Bytča má na stole zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom.

21. nov 2018 o 9:00 Dominika Mariňáková

BYTČA. Motoristi z Bytče, Predmieru či Štiavnika od polovice augusta zrejme najazdili viac kilometrov, ako plánovali.

V lete totiž Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) uzatvoril lávku vedúcu cez rieku Váh, ktorá je známa ako Mikšovský most.

Vodohospodári na opravu nemali peniaze

Naše noviny informovali o prípade už v septembri. Marián Bocák, hovorca SVP, nám vtedy povedal, že lávka je uzavretá pre svoj havarijný technický stav. Štátny podnik však zároveň neplánoval jej opravu, pretože na ňu nemal financie.

Mikšovský most mala záujem vziať do prenájmu Bytča. SVP vtedy pre zlé predchádzajúce skúsenosti s podobnými prípadmi s takýmto prenájmom nesúhlasil a trval na vytvorení občianskeho združenia mesta a dotknutých obcí, ktoré by vzalo lávku do prenájmu. Tento návrh však zablokovali mestskí poslanci.

Dnes, po troch mesiacoch od uzavretia lávky, ktorú aj napriek jej zákazu využívajú chodci či cyklisti, sa situácia zmenila. Podnik napokon pristúpil k uzavretiu zmluvy s mestom Bytča.

„Máme zmluvu i znalecký posudok. Suma za opravu by mala byť 100-tisíc eur,“ povedala pre MY Žilinské noviny Alžbeta Kramarová, prednostka MsÚ Bytča.

Začať chcú odspodu

Posudok, ktorý dal v júni vyhotoviť SVP, označil za najzávažnejšie nedostatky stav drevenej mostovky, niektorých kotviacich prvkov a postupujúcu koróziu mostnej konštrukcie. Mesto by spoločne s okolitými obcami chcelo začať odspodu.

„Podľa posudku, ktorý sme dostali, je potrebné v prvom rade vymeniť mostovku. V Predmieri na ňu už majú pripravené drevené hranoly, takže to by nemal byť problém. Keď mesto podpíše zmluvu s vodohospodárskym podnikom, pristúpime k spolupráci s okolitými obcami. Náklady budeme musieť rozdeliť medzi dotknuté obce podľa počtu obyvateľov. Ide o Maršovú-Rašov, Predmier, Štiavnik, Hvozdnicu a Bytču,“ dodala Kramarová.

Lávka výrazne skracovala cestu najmä ľuďom, ktorí pracujú v miestnom servisno-montážnom závode. Slovenský vodohospodársky podnik ponúkol Bytči lávku do prenájmu na 20 rokov. O veci by malo hlasovať nové mestské zastupiteľstvo.