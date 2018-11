Riaditelia zo škôl sa pretekajú, kto získa najviac hlasov

Riaditelia škôl pozor! Viete o tom, že môžete veľmi ľahko a jednoducho získať pre svoju školu výpočtovú techniku v hodnote viac ako 7 000 €?

Hlasujúci študenti a priatelia školy sú v žrebovaní o skvelé ceny. Reč je o súťaži Na nový level a značke Školská technika, vďaka ktorej môžu 3 slovenské školy vyhrať plne vybavenú počítačovú učebňu s interaktívnou tabuľou v hodnote až 7 000 €. Ako? Stačí za ňu zahlasovať prostredníctvom oficiálneho webu - www.nanovylevel.sk. Podotýkame, že každý jeden hlas je naozaj dôležitý, aby sa na nový level dostala práve vaša škola.

Do súťaže sa stále môže zapojiť akákoľvek základná alebo stredná škola na území Slovenskej republiky počas jej celého trvania, a to do 31.12.2018. Ak tak riaditelia škôl ešte neurobili, môžu to napraviť odoslaním požiadavky na info@nanovylevel.sk alebo kliknutím tu.

K dnešnému dňu bolo odovzdaných takmer 150 000 hlasov, ktoré stále pribúdajú. Každý jeden hlasujúci je totiž v hre o super ceny ako napríklad elektrická kolobežka, smartfón, tlačiarne, či notebooky a herné PC. Hodnota cien spolu s hlavnou výhrou presiahli 25 000 €.

Výhercami sa stanú 3 školy s najvyšším počtom hlasov (1 v každej časti Slovenska), ktoré budú vybavené najmodernejšou počítačovou učebňou, revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým čo k tomu patrí.

Poďte hlasovať za svoju školu na www.nanovylevel.sk alebo sleduj novinky z priebehu súťaže na Facebooku.