Vlci strácajú na predposledné miesto už osem bodov

Výhru Miškovca režíroval Bálint Magosi.

20. nov 2018 o 21:09 TASR, Tomáš Hládek

Pre Žilinčanov je to šiesta prehra v rade. (Ilustračné foto) (Zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

DVTK Miškovec - MsHK Žilina 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 12. Magosi (Louiseau), 34. Vas (Kulmala, Pance), 46. Magosi (Harrison), 47. Magosi (Louiseau, Harrison) - 25. Ru. Huna (Ručkay J., Hudec), 43. Hudec (Ru. Huna, Podešva). Rozhodovali: Korba, Kalina - Jobbágy, Bogdaň, 890 divákov. Vylúčení: 4:7.

DVTK MIŠKOVEC: Vay - Kiss, Crawford, T. Slovák, Szirányi, Milam, Göz, Láda - Kulmala, Vas, Pance - Magosi, Loiseau, Harrison - Somogyi, Galanisz, Miskolczi - Vojtkó, Hajós, Ritó.

MSHK ŽILINA: Fučík - Piegl, Kučný, M. Hudec, Jankovič, Matejka, Bagin, Dubeň - Balej, Surovka, Hvila – Ru. Huna, Podešva, Milý - Hrazdíra, J. Ručkay, Jenčík - Síkela, Húževka, D. Rehák.

Zápas mal od úvodu dobré tempo, aktívnejší boli domáci hráči. Do vedenia sa dostali po chybe hosťujúcej obrany, keď sa v 12. minúte presadil Magosi. Žilinu niekoľkokrát podržal dobrými zákrokmi brankár Fučík, domáci druhý gól v prvej tretine napriek viacerým šanciam nepridali.

Druhé dejstvo začalo šancou hostí, no vyrovnanie prišlo až o 5 minút neskôr, keď skóroval Rudolf Huna. V 34. minúte poslal Miškovec opäť do vedenia Vas. Následne mohli domáci pridať aj tretí gól, no dve veľké príležitosti v priebehu niekoľkých sekúnd nevyužili. Fučík tak držal svoj tím v hre o dobrý výsledok aj naďalej.

V 43. minúte hry využil Žilinčan Hudec presilovku a vyrovnal na 2:2. O štyri minúty neskôr už ale viedli domáci o dva góly, keď v rýchlom slede sa dvakrát presadil Magosi a skompletizoval svoj hetrik. Žilinčania do konca stretnutia už nedokázali skórovať ani raz a pripísali si tak šiestu prehru za sebou.