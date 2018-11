Z vianočných trhov zmiznú plastové poháre a taniere

Predajcovia majú povinnosť používať ľahko rozložiteľné riady v zmluve s mestom. Do inovácie sa im veľmi nechce ísť.

20. nov 2018 o 7:51 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na žilinských vianočných trhoch by ste už nemali dostať varené víno v plastovom pohári, ani cigánsku pečienku podávanú na tanieri z plastu. Predajcovia, ktorí už od piatka otvoria svoje stánky na obľúbených trhoch, budú musieť jedlá i nápoje podávať v rozložiteľných alebo kompostovateľných riadoch.

K tomuto ekologickému kroku ich zaviazala žilinská radnica, ktorá trhy organizuje. Chce tak znížiť množstvo jednorazového plastu, ktorý produkujú obyvatelia mesta pri konzumácií vianočných nápojov a obľúbených tradičných jedál.

„Pri spaľovaní takéhoto odpadu vznikajú menej škodlivé látky ako pri spaľovaní plastového respektíve polyesterového riadu,“ argumentuje hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Osemnástich predajcov občerstvenia, ktorí uspeli v tohtoročnej elektronickej aukcii, mesto zmluvne zaviazalo, aby jedlo a nápoje podávali v kompostovateľných riadoch.

„Tento riad si musí zabezpečiť každý poskytovateľ na vlastné náklady. Všetci uchádzači boli vopred o tomto kroku samosprávy informovaní prostredníctvom výzvy pred verejnou obchodnou súťažou. Podmienka je zakotvená aj v zmluve,“ dodala Barbora Zigová.

Predajcovia váhajú

Opatrenie, ktoré poteší ekologicky cítiacich ľudí, musí samospráva mesta zaviesť aj pod tlakom Bruselu. Európsky parlament nedávno schválil zákaz jednorazových plastových výrobkov.

Ak návrh vstúpi do platnosti, najneskôr od roku 2021 by mali z trhov zmiznúť plastové poháre, taniere, príbory a z domácností vatové tyčinky či vlhčené obrúsky. Problém hromadiaceho sa jednorazového odpadu z festivalov a trhov tak bude musieť v budúcnosti vyriešiť každé mesto.

Za koľko sa vydražili vianočné stánky? 2018 – 184 816 eur 2017 – 85 539 eur 2016 – 152 918 eur 2015 – 122 244 eur 2014 – 111 774 eur 2013 – 69-tisíc eur 2012 – 44-tisíc eur

Predajcom novinka uberie zo ziskov. Rozložiteľné poháre a taniere budú musieť nakúpiť za vyššie ceny ako plastové.

Jeden z podnikateľov, ktorý si rozloží svoj stánok s nápojmi na Námestí Andreja Hlinku potvrdil, že varené víno či punč bude aj v tomto roku nalievať do plastových pohárov. Odvoláva sa pri tom na to, že nariadenie Bruselu o povinnom o zákaze jednorazových plastových pohároch ešte nevstúpilo do platnosti. Pri svojom stánku však chcú umiestniť nádoby na triedenie plastového odpadu.

Niekoľko centov navyše

Erik Varga stojí za internetovým obchodom, ktorý sa špecializuje na riad, ktorý je ľahko rozložiteľný v prírode. Tvrdí, že náklady na zaobstaranie taniera z trstiny či z palmy sú o niekoľko centov vyššie, ale aj tak tvoria len malé percento z ceny predávaného jedla alebo nápoja.

Predajcom odporúča používať trstinové riady a obaly. „Sú cenovo veľmi výhodné aj pri veľkej spotrebe. V prípade pohárov odporúčam recyklované papierové poháre, alebo bioplastové, ktoré sú vyrobené z kukurice,“ vymenoval najpoužívanejšie alternatívy, ktoré si našli miesto na podobných akciách a festivaloch.

Do zmesového odpadu

Ak sa aj mestu podarí rozbehnúť používanie kompostovateľného riadu, odpad nebude zhodnocovať. Návštevníci trhov tak budú nútení odhadzovať riad do zmesového odpadu.

Erik Varga tvrdí, že trstinové, papierové a palmové produkty sa rozložia veľmi rýchlo. „Ich rozloženie trvá do 90 dni, takže pokojne môžu ísť do kompostu. Bioplastu trvá dlhšie kým sa rozloží, ale môže ísť bez problémov do komunálneho odpadu.“