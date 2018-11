Má 25 rokov a bude riadiť obec

Karina Holešová je pravdepodobne najmladšou starostkou na Slovensku.

20. nov 2018 o 12:49 Dominika Mariňáková

Dvadsaťpäťročná vyštudovaná právnička a matka štvorročnej Karinky sa v nedávnych komunálnych voľbách stala pravdepodobne najmladšou starostkou na Slovensku. V obci Hlboké nad Váhom strieda na pozícii starostu Dušana Pinčíka, ktorý bol vo funkcii päť volebných období.

Stretávame sa štyri dni po voľbách. (Rozhovor sme realizovali v stredu 14.11., pozn. aut.). Aké boli vaše prvé kroky po víťazstve v nich?

– Absolvovala som stretnutie s doterajším starostom. Ale prvý krok, aby som sa zhostila úradu, je na ňom. Je povinný do 30 dní zvolať zastupiteľstvo. Takže teraz si užívam posledné dni, keď môžem veľa rozmýšľať a nemať žiadnu zodpovednosť. Trošku už plánujem, do ktorých vecí sa pustím, stretávam sa s ľuďmi, rozprávame sa, čo potrebujú.

Oslávili ste svoju výhru?

– Priznám sa, že v sobotu som nebola doma. Išla som do Žiliny, medzi priateľov a čakali sme na výsledky.

Nečakala som to. Hovorím to naozaj úprimne, mala som troch silných súperov, mužov, ktorí už majú niečo prežité. Ja som bola medzi nimi mladou ženou a aj keď tiež mám nejaké skúsenosti, vek nepopriete. Asi jediným človekom, ktorý mi stopercentne veril, že to dám, bol môj manžel.

Moje očakávania teda neboli vysoké, ale videla a počula som, že ma veľa ľudí podporuje. Myslím si, že u mňa vycítili, že mám chuť ich počúvať a zaujímam sa o to, čo hovoria.

Čo sa týka oslavy, samozrejme, keď som sa to dozvedela, tešila som sa. Spolu s priateľmi zo Žiliny sme šli do Hlbokého, stretla som sa s občanmi, pogratulovali sme si. Nielen oni mne, ale aj ja im. Pretože pre Hlboké je to zmena a verím, že dobrá.

Prišlo po počiatočnej radosti akési vytriezvenie? Kedy ste si naplno uvedomili, že ste sa stali starostkou?

– Pravdupovediac, ešte stále mi to na sto percent nedochádza. Ale každým dňom si to viac a viac uvedomujem. Premýšľam o prvých krokoch vo funkcii. Niektoré už mám premyslené, chcem zaviesť radikálne zmeny vo veciach, ktoré nefungovali. Povzbudzuje ma, že mám veľmi veľa pozitívnych ohlasov od ľudí. Nielen preto, že som žena, ale aj preto, že som mladá. Veria, že Hlboké môže ísť trošku inou cestou a rozvíjať sa iným tempom.

Čomu pripisujete svoj triumf nad tromi mužskými, skúsenými kandidátmi?