Ako jeden e-mail zmení život: Strach zo zubára dostal na frak

18. nov 2018 o 10:53

Kde máš zuby ... to teda vyzeráš ... radšej sa nesmej .." To sú len tie menej príjemné poznámky na adresu "úsmevu" ženy v najlepších rokoch z malej dedinky pri Galante, ktorá berie život tak ako ide, nič od neho neočakáva - len aby bolo doma a v robote všetko v poriadku. Že sa na ňu jedného dňa usmeje aj šťastie, a to doslova, v to nikdy nedúfala...

Vrátili sme sa o rok späť, kedy mladá pani vyhrala v televíznej relácii „nový úsmev“. Na začiatku bolo obrovské odhodlanie a rovnako veľký strach zo zubárskeho kresla. Pravdepodobne rovnako na tom budú tí, ktorí sa aj tento rok zapojili do súťaže o pekný úsmev so Schill Dental Clinic , ktorá „ordinuje“ v žilinskom Auparku aj v Bratislave. Nepredbiehajme a poďme späť k nášmu príbehu.

Obyčajný príbeh

Dáške denne rukami prejde tovar, ktorý si kupujú ľudia po celom Slovensku. Má tri deti, vnúčika, dobrého chlapa. Rada rozpráva a rozdáva dobrú náladu. "S úsmevom ide všetko lepšie. O to viac, ak je pekný. A to mi chýba. Ani nepamätám, kedy som sa z chuti a na plné ústa zasmiala ..." Rada pozerá seriály, všelijaké televízne premeny a tak skúsila šťastie v Teleráne, kde začiatkom októbra vyhlásili súťaž o nový úsmev. Stačilo napísať svoj príbeh, poslať foto a čakať, koho porota vyberie. Dáška napísala to svoje trápenie jednoducho a úprimne, tak ako jej srdiečko diktovalo. Bolestivá skúsenosť so zápalom okostice spred pár rokov, zhoršenie stavu chrupu po pôrode, hanba zo seba samej, ostýchavosť, pocit menejcennosti, správanie sa okolia ... Človek so škaredými zubami bol ako keby neviditeľný. Pohľad na mladú vitálnu ženu DNES však už naozaj stojí za to!



"Skúsiš aj zmeniť robotu, teraz, keď máš takéto zuby?" Otázka, ktorá odznela v ateliéri a nepadla na úrodnú pôdu tak, ako niekto očakával. "Nie, prečo, ja som s prácou spokojná. Robím to rada a teším sa na každý deň." Toto sa teda do televízneho príbehu nehodí. Dáška však nežije v telenovele a úprimnosť, ktorou nás niekedy trafila priamo do čela, by sa hodila do titulkov. Jej film začal v zubárskom kresle, pokračoval doma, keď čakala na trvalé zúbky, vrcholil opäť na klinike pred zrkadlom a celkom určite - v ateliéri, v žiari reflektorov a cvakaním spúšte foťáku Janka Valenta. Po celý čas jej držal chrbát JEJ MUŽ. "S týmto úsmevom začínam iný život, skúsim prestať fajčiť a ..." Nepotrebujeme vedieť viac, stačí vidieť, že je šťastná. Cez je krásny nový úsmev.

Story ako z filmu začal v ordinácii

Primár stomatologickej kliniky, MUDr. Alexander Schill mal v kresle už množstvo pacientov, kedy o zachovaní pôvodných zubov nemohlo byť ani reči. „V takýchto prípadoch samozrejme najskôr odstraňujeme zvyšky zlomených a nenávratne poškodených zubov, vyčistíme po nich rany a okamžite nasadíme implantáty. Ak liečba postupuje bez komplikácií, po hojení prídu na rad skrutkované mostíky a vytvoríme tak kompletnú náhradu chrupu." Špecialista vidí výhody skrutkovaných náhrad v tom, že v prípade potreby je možné ich ľahko a bez poškodenia sňať a opraviť. Implantátu sa nemusí obávať ani naša peňaženka. Napríklad nahradenie jedného zuba implantátom stojí približne toľko ako mostíkom. Tak sa jednoducho rozplýva predstava, že implantáty sú „veľmi drahé".

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6ltvfwtx37U

Základ je vedieť, do čoho idete

Implantát je vlastne titánová skrutka zavedená malým operačným zákrokom do čeľuste namiesto chýbajúceho zuba. V podstate nahrádza chýbajúci koreň zuba. Pri hojení (ktoré trvá od 3 do 6 mesiacov) kosť obrastie implantát a dokonca čiastočne vrastie do jeho štruktúry. Na takto pevne uchytený „koreň" sa potom môže bezpečne nasadiť korunka, mostík alebo protéza. Implantáty sú estetické a pevné, a preto môžu pacienti jesť všetko bez obmedzení, čo výrazne zvyšuje kvalitu ich života.

Ako zistíme, či je možné zaviesť implantát?

CT snímka poskytuje 3D kompletný obraz kosti. Priamo na klinike pacientovi urobíme bez čakania CT snímku a posúdime stav kosti a okolitého tkaniva. Ak je na mieste dostatok kosti, môžeme implantát zaviesť hneď. Pri dobrej kvalite kosti urobíme aj provizórnu korunku - takže klient odíde s novým zubom, ktorý nepôsobí ako náhrada. Ak chýba kosť na zavedenie implantátu, vykonáme prípravnú operáciu, kedy implantujeme kostný štep. Po jeho zhojení zavedieme implantát. Zavádza sa v lokálnej anestézii. Na želanie pacienta alebo pri náročných či početných zákrokoch môžeme poskytnúť celkovú anestéziu.

Kedy, v akých prípadoch sa implantát neodporúča zaviesť?

Určite nie je vhodné riešiť náhradu chýbajúceho zuba implantátom, ak pacient má za sebou napríklad ožarovanie v tvárovej časti alebo trpí ťažkou cukrovkou. Pri mladých ľuďoch čakáme, kým nie je dokončený rast, vývoj chrupu, približne do 18. roku.

Z akého materiálu je implantát?

Najčastejšie sa používajú titánové implantáty. Implantáty majú rôzne povrchové úpravy časti, ktorá sa zavádza do kosti. Najlepšie sú s aktívnym biopovrchom, ktorý skracuje dobu hojenia na polovicu a percento úspešnosti je nad 99 %.



Prečo je titánový implantát najvhodnejší?



* titan je čistý kov

* je biologicky kompatibilný

* nevyvoláva v tele žiadne reakcie, bežne sa používa v medicíne

* je pevný, odolný voči silám vznikajúcim pri žuvaní

* je úplne odolný voči korózii

* je chuťovo neutrálny, nevzniká žiadna „kovová" príchuť

* je to dlhodobo odskúšané riešenie



Výhody implantátu

* trvácnosť

* komfort

* estetické riešenie

* vyhneme sa snímateľnej náhrade

* môže slúžiť ako opora pre ďalší mostík alebo protézu

* nie je potrebné obrusovať susedné zuby