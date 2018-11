V Žiline opäť rozdali symbolické šeky

V tomto ročníku vyzbierali sumu 312.723 eur a odovzdali v stredu v Žiline predstavitelia nadácie Spoločne pre región.

17. nov 2018 o 9:52 Alexandra Janigová

ŽILINA. Symbolické šeky na 312.723 eur odovzdali v stredu v Žiline predstavitelia nadácie Spoločne pre región zástupcom 113 škôl, 18 organizácií, šiestich oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a 11 fyzickým osobám.

Z dvoch percent z daní vyzbierali prostredníctvom projektu Spoločne pre deti viac ako 292.723 eur. Predseda správnej rady nadácie Spoločne pre región George Trabelssie osobne vložil 20-tisíc eur.

Rozdelili aj bonusy

Medzi desať najúspešnejších škôl v pomere vyzbieranej čiastky na žiaka rozdelili 10-tisíc eur a medzi desať škôl a organizácií, ktoré vyžrebovali priamo na stretnutí, rozdelili po tisíc eur. Podľa predsedu správnej rady nadácie vznikol nápad pomôcť so zbieraním dvoch percent z daní z dôvodu, aby školám a organizáciám pomohli vyriešiť problémy s nákladmi. „Škola vyzbierala povedzme tisíc eur. A na účtovníčku, poštovné, oznamovacie povinnosti ministerstvu dala 400 eur. Všetky náklady berieme na seba a čo vyzbierajú z dvoch percent, dostanú do centu nazad. Za réžiu a správu nič neberieme. Naopak, každý rok dávame 20-tisíc eur ako motivačný bonus, aby sa riaditelia a rodičia zapojili do akcie a vyzbierali čo najviac,“ vysvetlil Trabelssie.

Celkovo viac ako dva milióny

Nadácia Spoločne pre región v štrnástich ročníkoch vyzbierala a rozdelila materským, základným a stredným školám, záujmovým združeniam a fyzickým osobám z dvoch percent z daní celkovo 2.000.414,54 eura.

Do tejto akcie sa tradične zapojila aj Materská škola Stráža. „Získali sme o tisíc eur viac ako minulý rok. A keďže máme aj viac detí a pristavujeme, tak presne viem na čo financie použijem. Za financie sme už zariadili triedy novým nábytkom, lyžiarske výcviky, výlety na Slovensku ale aj v zahraničí, povedala riaditeľka školy Iveta Hanusová.

Prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región vyzbierali financie aj v žilinskej nemocnici. „Na našich oddeleniach tento rok vyzbierali spolu 20 801,31 eur. Financie sa podarilo získať šiestim našim oddeleniam, a to pediatrii, LDCH, úrazovej chirurgii, psychiatrii, pediatrickej ortopédii a novorodeneckému oddeleniu,“ priblížila Lenka Záteková, hovorkyňa žilinskej nemocnice.

Oddelenia využijú priamo peniaze, ktoré vyzbierali, išlo o 2 percentá z daní prevažne od zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a podporovateľov.

„Vďaka podpore sa nám podarí investovať do ďalšieho prístrojového a materiálneho vybavenia. Všetkým, ktorí nám pomohli prostredníctvom 2 percent z ich daní, ďakujeme a tešíme sa budúci rok, kedy sa do projektu opäť zapojíme,“ doplnila Záteková.