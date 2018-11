Chorých opäť pribudlo

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Žilinskom kraji stúpla.

16. nov 2018 o 16:18 TASR

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v 46. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 6,4 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1367,3/100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Chorobnosť stúpla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto (plus 31,7 percenta) a vo vekovej skupine nad 60 rokov (plus 16,3 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (4402,6 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,6 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Kortišová.

Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 446 hlásení, čo predstavuje 109,5 chorého na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 16,47 percenta. Vzostup chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (plus 16,47 percenta) a v okrese Ružomberok (plus 106,5 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (344,97 chorého na 100.000 obyvateľov), doplnila Kortišová.