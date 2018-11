Volejbalisti obmenili káder. Chcú, aby juniori získavali skúsenosti

VO AC UNIZA Žilina má od septembra žiacky tím.

15. nov 2018 o 9:56 Dominika Mariňáková

Žilinskí volejbalisti naštartovali sezónu 2018/19 v prvej lige mužov ideálne. Obhajcovia minuloročného prvenstva zdolali Trnavu aj Nitru, následne však prišlo zaváhanie proti Bratislave, s ktorou Žilinčania v dvojzápase prehrali dvakrát 1:3.

Prioritou sú juniori

Káder po predošlej úspešnej sezóne prešiel obmenou, tréner Zdenek Hauer aj preto z prehry pohromu nerobí: „Nebolo to zakopnutie. My sme na v tom stretnutí neboli kompletní, náš prvý nahrávač mal stužkovú a nedokázali sme ho nahradiť. Navyše, súper bol najkvalitnejší, s akým sme sa doteraz stretli a zaslúžene vyhral. Ale náš tím je mladý, takže to nie je žiaden problém.“

Viacero starších, skúsenejších hráčov po dohode s vedením mužstva opustilo klub. Viedli ich k tomu najmä pracovné povinnosti či komplikované dochádzanie na tréningy a zápasy.

„Bolo pre nich dosť komplikované robiť šport v takej miere, ako si to vyžaduje. Tak sme sa dohodli, že keď si budú chcieť prísť zahrať, kedykoľvek môžu. Ale stálymi hráčmi kádra nebudú. Ani oni sami to nechceli,“ kvitoval chlapský postoj spomínaných volejbalistov žilinský tréner.

V juniorskej súťaže odštartovali výborne

Vďaka tomu sa mu otvoril priestor na nasadzovanie mladých hráčov, ktorí pôsobia aj v juniorskej súťaži: „V prvej mužskej lige dávam šancu juniorom, aby sa zohrávali a napredovali. Naším cieľom je postup na Majstrovstvá Slovenska juniorov. Hráme skupinu Stred, v ktorej sú štyri tímy, Trenčín, Prievidza, Revúca a my. Hrá sa turnajovým spôsobom, dva tímy postupujú na majstrovstvá. Prvý turnaj sme mali doma pred dvoma týždňami a všetkých súperov sme porazili za tri body. Dokopy ich teda máme deväť a veľmi dobrú východiskovú pozíciu. V každom z miest sa však bude hrať jeden turnaj, takže nakoniec môže byť všetko inak.“

Juniorský aj mužský celok má jasného vodcu. „Najväčším lídrom je Matúš Šíma. Herne aj ľudsky je naším najlepším hráčom, ktorý to celé ťahá a organizuje. Má najväčšiu zásluhu na tom, že sme uhrali mužské aj juniorské zápasy.“

Radi privítajú nových chlapcov

Volejbalový oddiel AC UNIZA Žilina v závere minulej sezóny avizoval, že chce nakopnúť prácu s mládežou. Klub už vykročil na dlhú púť, momentálne chodí na tréningy tucet školáčikov.

„Začali sme s nimi trénovať v septembri a hneď sme ich aj prihlásili do súťaže. To nám trošku komplikuje život, pretože v podstate ešte nič nevedia a už by mali hrať súťažné zápasy. Ale zatiaľ sa s tým ako-tak vyrovnávame. Dostali výstroj, klubové dresy, takže po tejto stránke je to fajn,“ hovorí Hauer.

Mrzí ho akurát, že počet chlapcov nie je vyšší: „Stále je ich málo a musíme pracovať na tom, aby bolo z čoho vyberať. Mali sme vlastnú prezenčnú akciu, boli sme aj na školách. Stále radi privítame žiakov základnej školy, ktorí navštevujú prvý stupeň.“