V Žiline spustili prevádzku nových nízkopodlažných autobusov

Dopravný podnik mesta a mesto Žilina spustili do prevádzky 14 nových nízkopodlažných autobusov.

15. nov 2018 o 9:06 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Dopravný podnik mesta a mesto Žilina spustili v sobotu v priestoroch autobusovej vozovne na Košickej ulici v Žiline prevádzku 14 nových nízkopodlažných autobusov typu Solaris v rámci obnovy vozidlového parku DPMŽ. Informovala o tom hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Doplnila, že dopravný podnik dostal do užívania nízkopodlažné autobusy s dieselovým pohonom. "Najnovšia generácia naftového autobusu od spoločnosti Solaris by mala byť cestujúcim žilinskou mestskou hromadnou dopravou už dobre známa, pretože jeden autobus tohto typu je v prevádzke od 26. apríla 2018. Autobusy sú očakávaným prírastkom do vozidlového parku DPMŽ, pričom spokojnosť s ich prevádzkou vyjadrili nielen cestujúci a vodiči DPMŽ, ale aj pracovníci údržby a servisu autobusov," povedala Zigová.

Autobusy podľa nej zaujmú nielen moderným dizajnom, ale aj komfortom pre vodiča i cestujúcich. "Vozidlá sú vybavené klimatizáciou, udržujúcou stabilnú teplotu v interiéri, ale aj USB konektormi pre dobíjanie mobilných zariadení. Zároveň je vozidlo vybavené výklopnou rampou pre ľahší nástup cestujúcich na invalidnom vozíku, respektíve systémom nakláňania podvozku, tzv. kneelingom. Interiér vozidla je snímaný bezpečnostným kamerovým systémom a vo vozidle je tiež tarifno-informačný systém najnovšej generácie. Nechýba ani akustický systém pre informovanie slabozrakých a nevidomých cestujúcich," vysvetlila hovorkyňa mesta Žilina.

"Obnova vozidlového parku autobusov sa týmto nekončí. Cestujúci sa môžu tešiť ešte na ďalšiu etapu, prostredníctvom ktorej sa čoskoro rozšíri vozidlový park dopravného podniku o dva moderné nízkopodlažné elektrobusy," dodala Zigová.