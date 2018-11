Košice si poradili so Žilinou

Do zostavy vlkov sa vrátil Jozef Balej.

13. nov 2018 o 20:07 Tomáš Hládek

HC Košice – MsHK Žilina 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 34. Suja (Koch, Spilár), 39. Koch (Spilár, Galamboš), 53. Galamboš (Spilár) – 48. Jenčík (Ručkay J., Matejka). Rozhodovali: Orolin T., Rencz – Gajan st., Muzsik, 3039 divákov. Vylúčení: 5:4.

HC KOŠICE: Habal – McDowell, Dudáš, Čížek, Šedivý, Koch, Pulli, Žitný, Lenďák – Haščák, Brophey, Nagy – Netík, Suja, Kafka – Spilár, Galamboš, Šoltés – Hričina, Klíma, Petráš.

MSHK ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Turian, Dubeň, Bagin, Pastor, Matejka, Dlugoš – Balej, Podešva, Barta – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Húževka, Ručkay J., Síkela – Milý, Rehák, Hrazdíra.

Do brány Žiliny sa vrátil uzdravený Maroš Mikoláš a v prvom útoku sa predstavil po dlhšej pauze zapríčinenej zranením Jozef Balej. V zápase na východe Slovenska nechýbali juniori Dlugoš a Turian a do obrany pribudol 22-ročný Lukáš Dubeň, ktorý odštartoval sezónu v Považskej Bystrici.

Oceliari mohli viesť, ale Haščák proti Mikolášovi neuspel. Hneď na to mohol vlkov poslať do vedenie Huna, no Habal si dal pozor. Vzápätí sa pekne presadil z ľavého krídla Spilár, ale Mikoláš jeho pokus zmaril ľavým betónom. V polovici prvej časti obišiel Bagina Netík, ale blafákom žilinského brankára neprekonal. O minútu vytiahol Mikoláš parádny zákrok lapačkou proti Šoltésovi. V závere prvej tretiny putoval na trestnú lavicu Lukáš Matejka. Hneď po buly pálil dvakrát Nagy, ale svoj štrnásty gól v sezóne nepridal. Oceliari zatlačili hostí vo vlastnom pásme, avšak výborný Mikoláš zneškodnil šance Galamboša i Spilára. Do šatní sa tak šlo za bezgólového stavu.

V úvode druhej tretiny mali Košičania možnosť druhej presilovej hry, keď na trestnú lavicu putoval Jenčík. Vlci však domácim väčší tlak neumožnili. Rovnovážny stav hráčov na ľadovej ploche dlho nevydržal, keď za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche putoval na lavicu hanby center prvej formácie Podešva. V oslabení mohol ísť sám na bránu Huna, ale Habal vykorčuľoval z brány a puk odpálil na hráčsku lavicu Žiliny. Vlci aj toto oslabenie poňali aktívne a Košičanom neumožnili vystreliť na Mikoláša. V polovici zápasu sa pekne preštrikoval obranou Žiliny Kafka, servíroval puk osamotenému Netíkovi, no ten puk netrafil. Následne si prvú presilovku v zápase zahrali aj Žilinčania. Žilinčanom sa v presilovke podarilo streliť kuriózny gól, pretože v momente strely zhasla asi polovica osvetlenia Steel arény. Rozhodcovia po konzultácii s videorozhodcom gól neuznali. Po krátkej prestávke ohrozil Habala neúspešne Barta. Košičanom pauza prospela. Kochovu delovku vyrazil Mikoláš a Suja z ostrého uhla poslal Košice do vedenia – 1:0. V 35. minúte bol narazený na mantinel Jenčík a Koch putoval na trestnú lavicu. V presilovke vymyslel peknú kolmicu na Ručkaya Barta a toho musel nedovolene zastaviť Čížek. Hostia tak hrali dlhú presilovku o dvoch hráčov. Presilovke však chýbala početnejšia streľba, a tak sa skóre nemenilo. Po návrate z trestnej lavice sa po Spilárovej nahrávke dostal puk ku Kochovi a ten zavesil po brvno žilinskej brány – 2:0.

Hre v úvode tretej tretiny chýbalo tempo z predchádzajúcich dvoch tretín. V 44. minúte mohol navýšiť vedenie domácich Haščák, ktorý trafil tyčku hosťujúcej bránky. Následne prenikal po pravej strane Huna, bol podrazený a s bolestivou grimasou držiac si ľavú ruku zamieril do priestoru striedačiek. Ani v závere presilovky, po obrovskom zmätku pre Habalom, vlci neskórovali. V ďalšej presilovke si ideálnu streleckú pozíciu pripravil Jenčík a znížil na rozdiel jedného gólu – 2:1. Sedem minút pred koncom vystrelil spoza obrancu Galamboš a strela skončila až za Mikolášom – 3:1. Definitívne ukončenie snahy vlkov o vyrovnanie priniesol Baginov faul na Nagyho menej ako dve minúty pred koncom zápasu. Skóre sa už nemenilo, a tak odchádzajú Žilinčania z Košíc bez bodov.