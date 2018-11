Klubový pokladník po návrate z Anglicka ťahá Hlboké nahor

Po príchode do mužstva zaviedol platby do tímovej pokladnice za hetriky či neskoré príchody. Do sadzobníka zrejme pribudnú aj čisté kontá brankára.

13. nov 2018 o 8:57 Dominika Mariňáková

Futbalový klub TJ Hlboké okupoval v minulých sezónach skôr priečky v druhej polovici tabuľky II. DOXXbet triedy ObFZ Žilina. Prelom prišiel v poslednej sezóne, keď Hlbočania skončili štvrtí. Tento ročník majú rozohraný ešte o byľku lepšie. Po jesennej časti im patrí tretia pozícia, na lídra súťaže z Brodna strácajú šesť bodov.

Návrat

„Zišiel sa dobrý kolektív, prišli chalani z okolitých dedín. Do tímu pribudli asi piati noví hráči. To bolo veľmi dôležité, lebo predtým sa chalani schádzali na zápas jedenásti či dvanásti,“ objasňuje Jozef Blaško. Brankár a zároveň kapitán tímu hľadá príčinu dobrých výsledkov predovšetkým v kolektíve. On sám sa stal jeho súčasťou pred rokom v lete, po návrate z pracovného pobytu v Anglicku.

„Pochádzam z Hlbokého, chytal som tu však len chvíľku. Už ako žiak som pôsobil v iných mestách. Napríklad v Považskej Bystrici, kde som chodil do školy. Dlhé roky som strávil v Hornom Hričove, na rok som si odskočil do Varína. Neskôr som odišiel pracovať do Anglicka a odtiaľ som sa vrátil do Hlbokého,“ opisuje svoju futbalovú cestu.

Futbalisti sa v obci starajú nielen o športové, ale i kultúrne vyžite a zároveň o napĺňanie klubového rozpočtu: „Robíme ples, fašiangy aj turnaj. Nie je to len o futbale, prispievame aj ku kultúrnemu vyžitiu v obci. Keď sa nám podarí niečo zarobiť, peniaze používame na chod klubu.“

Doma kraľujú

Osemnásť gólov, ktoré Blaško inkasoval v jedenástich zápasoch, ho po jeseni radí medzi najlepších brankárov súťaže. Menej gólov, sedemnásť, dostal už len celok z Brodna. Ani pri štatistikách však nezabúda spomenúť spoluhráčov: „Vďačím za to najmä dobrej obrane. Chalani mi pomáhajú, nedovoľujú súperom vytvoriť si veľa šancí, takže nie sme až tak pod tlakom. Navyše, doma máme malé ihrisko, takže veľa gólov nedostávame. Najmä domáce zápasy máme silné.“

Potvrdzuje to aj pohľad na výsledky, Hlboké doma v tejto sezóne ešte neprehralo. Na domácej pôde vychytal brankár TJ aj čisté konto proti Krasňanom. Druhé pridal v Mojši.