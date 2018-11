Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline na stáži v talianskom Folignu

Cenné skúsenosti nezískavajú len v škole, ale aj v zahraničí. Okrem odborných vedomostí, spoznávajú aj odlišnú kultúru. Skupina žiakov zo Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline na pobyt v Taliansku určite dlho nezabudne.

12. nov 2018 o 15:39 Stanislava Kovácsová

Dňa 14. - 27. októbra 2018 sa šiesti žiaci študijných odborov technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline zúčastnili odbornej stáže vďaka projektu Erasmus+ 2018 s názvom ,,Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu“ v talianskom meste Foligno. Cesta začala v ranných hodinách na železničnej stanici v Žiline, pokračovala vlakom do Bratislavy, autobusom do Viedne a lietadlom na letisko Fiumicino v Ríme. Z letiska sme sa vlakom prepravili na železničnú stanicu Roma Termini a z nej sme sa vlakom konečne dostali do našej destinácie – mesta Foligno.

Privítal nás pán Enrico Sabatini z agentúry EGInA, ktorý nás previedol mestom a ukázal nám miesto nášho pobytu – Hotel Summit. Privítaný sme boli typickým talianskym jedlom – pizzou v reštaurácií neďaleko hotela, ktorá sa stala miestom pre našu večeru aj po ostatné dni. Samotné mesto sme postupne spoznávali počas nasledovných dní, hlavne jeho historické centrum s množstvom úzkych uličiek, kostolov, námestí a kaviarní.

Domov sa vrátili plní zážitkov a nových skúseností.

Denný režim bol pre našich študentov veľmi priaznivý, keďže čas vstávania sa od ich každodennej školskej dochádzky výrazne líšil. Samotné vyučovanie a prax začínala až o desiatej hodine doobeda, takže si mali možnosť každý deň kvalitne odpočinúť, aby prišli na hodiny pripravení. Prvé dni boli viac teoreticky zamerané a týkali sa slnečnej a vodnej energie. Žiaci sa tiež dozvedeli nové informácie o vodných elektrárňach, ktoré si prehĺbili návštevou vodopádov Cascata della Marmore. Tieto vodopády sú totiž nevyhnutné pre vytváranie elektrickej energie v oblasti.

Po teoretickom vyučovaní a návšteve vodopádov sa venovali praktickejším činnostiam. Postupne sa naučili pracovať v programe AUTOCAD a samostatne sa im podarilo vypracovať dva projekty týkajúce sa rozvodu tepla v budove. Pri práci v AUTOCADE im pomáhali aj žiaci zo školy ITT Leonardo Da Vinci, ktorá sa na projekte zúčastnili. Tu si okrem zlepšenia komunikácie v anglickom jazyku zlepšili aj sociálne kompetencie.

V priebehu pobytu žiaci pracovali aj so strojmi v odborných laboratóriách, kde si na špecializovaných strojoch vyskúšali obrusovanie potrubia na požadovaný priemer a spájanie potrubia. Zažili prehliadku mestom na elektromobile a po záverečnom hodnotení si zahrali futbal s domácimi žiakmi, v ktorom aj zvíťazili. Na záver pobytu dostali absolventi odbornej stáže osvedčenia od agentúry EGInA.

Cez víkend navštívili dve historické mestá Talianska. Prvým bolo Assisi, kde mohli vidieť Baziliku sv. Františka z Assisi a historické centrum mesta s množstvom námestí a kostolov. Druhým mestom ich návštevy bol Rím, v ktorom videli svetoznáme Coloseum, Fontánu di Trevi, Španielske schody, Forum Romanum, Benátske a Španielske námestie, Námestie republiky a Trajanov stĺp. Domov sa potom vracali plný zážitkov a nových skúseností.

Takéto výmenné pobyty spojené s odborným vzdelávaním a spoznávaním kultúry rôznych európskych krajín sú pre ďalšie štúdium žiakov a ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce nesmierne dôležité, pretože rozvíjajú praktické zručnosti, odborné vedomosti, jazykové a sociálne kompetencie.