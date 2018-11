Makroteam potvrdil úlohu favorita, góly MŠK prišli neskoro

Futsalisti MŠK Žilina nevyhrali štvrtý zápas v rade.

12. nov 2018 o 14:25 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – RK Barabéri 10:3 (5:0)

Góly: 7., 15. a 39. Wellington Torres, 8. Everton Borges, 13. a 26. Krištofík, 20. a 38. Baláž, 24. André Luiz, 34. Škulec – 28. Böhmer, 38. Gajdošík, 39. Jurkovič. Rozhodovali Badura, Behančín, 100 divákov. Bez kariet.

MAKROTEAM: Porubčanský (Košút, Kováč) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Lucian Ferreira, André Luiz.

Hneď v úvode pohrozil dvoma strelami Lucian, no Maglen v bráne hostí prvú strelu vyrazil a druhá mierila vedľa. V úvode tretej minúty stratil loptu Wellington a veľkú šancu Barabérov na trikrát zmaril výborný Porubčanský. O dve minúty trafil Mazán tyč. To bolo zo strany hostí na dlhý čas všetko a opraty zápasu prebrali svojich rúk domáci. V siedmej minúte vybojoval loptu Hudek, poslal ju na ľavé krídlo André Luizovi, ktorý nahral pred prázdnu bránu Wellingtonovi a ten už bez problémov zakončil a poslal Žilinu do vedenia – 1:0. O pár sekúnd bolo 2:0, keď na konci krásnej kombinačnej akcie bol Everton.

V polovici úvodného polčasu opečiatkoval brvno strelou z diaľky Lucian. Následne pekne obišiel hráčov hostí Krištofík, ktorý našiel Hudeka, no ten prízemnou strelou minul. V 13. minúte zavŕšil peknú kombináciu gólom Krištofík – 3:0. O 66 sekúnd pekne vykombinovali obranu Barabérov Krištofík s Evertonom, ale druhý menovaný minul prázdnu bránu. Žilinčanom futsal naozaj chutil a predvádzali pekné kombinačné akcie. V 15. minúte sa pekne uvoľnil po pravej strane André Luiz, nahral Wellingtonovi a ten navýšil vedenie domácich. 32 sekúnd pred koncom úvodného dejstva našiel Hudek Baláža a ten dal na 5:0.

Druhý polčas začala akcia Žilinčanov, ktorá bola zakončená do poloprázdnej brány z kopačky André Luiza – 6:0. V 25. minúte zmaril prečíslenie hostí obetavým sklzom kapitán Makroteam Hudek. Z následnej akcie pálil práve kapitán Žiliny do brankára. V 26. minúte priťukol Hudek loptu Krištofíkovi a ten nekompromisne vypálil pod brvno – 7:0. O dve minúty sa prihlásili o slovo aj Barabéri, ktorí po koncovke Böhmera znížili.

V polovici druhého polčasu mohol zavŕšiť hetrik Wellington, ktorý sa ocitol sám pred Maglenom, ale brankár hostí včasným výbehom gólu zabránil. V tej istej minúte vymenil Porubčanského v bráne Roman Košút. Sedem minút pred koncom pristavil Krištofík loptu Hudekovi, ktorý nechytateľne zavesil. V 38. minúte najskôr Baláž trafil tyč a z ďalšej individuálnej akcie navýšil vedenie Žiliny na 9:1. Hneď na to strela Gajdošíka z diaľky prešla až za Košúta – 9:2. V závere si skúsili aj domáci hru bez brankára. Minútu pred koncom našiel Hudek peknou kolmicou Wellingtona a ten zavŕšil svoj hetrik. Výsledok ešte upravil v tej istej minúte Jurkovič. Makroteam zaslúžene vysoko zvíťazil.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): "K zápasu s nováčikom, ktorý dosiaľ nevyhral a bolo našou povinnosťou bodovať, sme museli predovšetkým pristúpiť maximálne zodpovedne. Túto úlohu sme splnili a to bol základ pokojného víťazstva. Trpezlivo sme išli za prvým gólom, postupne pridali veľa pekných kombinačných akcií, s čím narastalo aj skóre. Škoda, že veľa gólových šancí zostalo nevyužitých. Súpera sme prakticky k ničomu nepustili, s výnimkou záverečných minút, kedy sme zbytočne poľavili v koncentrácii a umožnili tak hosťom skorigovať výsledok. Do zápasu sme nastúpili so zmenou na brankárskom poste, šancu dostal Porubčanský. Po dlhšom zranení sa ukazoval dobre v tréningoch a tak sme sa rozhodli pre neho. To však vôbec neznamená, že je novou "jednotkou". Máme troch brankárov, všetci musia makať a svojím prístupom dokázať, že patria do extraligovej brány. Každý z nich má svoje silné i slabé stránky, pred každým zápasom bude rozhodovať aktuálna situácia. Potrebujeme, aby hernú prax mali všetci, čaká nás ešte veľmi dlhá sezóna."

FT Levice – MŠK Žilina futsal 4:3 (3:0)

Góly: 12. Bačík, 17. Rakica, 18. a 28. Švec – 29. Boris, 39. a 40. Ostrák. Rozhodovali Botka, Molnár, 300 divákov. Bez kariet.

MŠK ŽILINA: Kavčák – Dorčik, Ostrák, Ďuratný, Gavrilov, Gábor, Moravec, Ševčík, Bors, Minár, Baranovič.

Žilinčania sa mohli v Leviciach ujať bleskového vedenia, ale Gáborovu strelu zastavilo brvno Bielikovej brány. V 12. minúte sa dostal k strele Bačík, ktorý prízemným zakončením prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste a poslal Levice do vedenia. Vedenie domácich mohol navýšiť Chudý, ktorého individuálnu akciu zastavil až brankár Kavčák. Následne pálil Krén, ale Kavčák opäť dobre zasiahol. V 17. minúte sa uvoľnil po pravom krídle Rakica a strelou pomedzi nohy Kavčáka zvýšil na 2:0. Odpovedať mohol Gavrilov, no Bielika neprekonal. V 18. minúte vysoko vybehol Kavčák, ktorý nepresne nahral. Levičania rýchlo rozohrali a strelou z vyše polky ihriska navýšil vedenie strelou do opustenej žilinskej brány Švec.

Druhú časť hry začali aktívnejšie Žilinčania, ale rýchly kontaktný gól sa im streliť nepodarilo. Levičanom sa podarilo navýšiť vedenie po štandardnej situáciu, ktorú domáci rozohrali na Šveca a ten druhým gólom v zápase dal na 4:0. Vzápätí mohlo byť 5:0, no loptu smerujúcu do brány vykopol z bránkovej čiary Mário Boris. O minútu vyrazili do brejku Gavrilov s Borisom a druhý menovaný znížil do strelou do poloprázdnej brány. V závere Žilinčania skúšali hru bez brankára. Znížiť mohol Gábor, ale jeho strelu opäť zastavilo brvno. V 39. minúte našiel Gábor kolmicou Ostráka a ten z uhla prekonal ľavačkou Bielik – 4:2. V poslednej minúte nahral Ševčík osamotenému Ostrákovi, ktorý sám pred brankárom nezaváhal a znížil na rozdiel jedného gólu. Hostia sa snažili o vyrovnanie, ale to sa im už nepodarilo. Futsalisti MŠK Žilina tak nebodovali už vo štvrtom zápase v rade.

Miroslav Gibala (MŠK Žilina futsal): „Úvodných päť minút bolo z našej strany dobrých. Našou stratou aktivity sme do hry pustili Levice. Domáci si prakticky veľké šance nevypracovali, ale potrestali naše chyby. Všetky góly v prvom polčase padli po našich individuálnych chybách. Aj úvod druhého polčasu sa pre nás nevyvíjal dobre a chalani na tom neboli psychicky najlepšie. Keby sme za stavu 4:1 premenili veľkú šancu, možno by sa zápas vyvinul iným smerom. Takto sme znížili až v samotnom závere a nepriaznivý výsledok sme nedokázali zvrátiť. Zápas rozhodli naše herné výpadky. Počas dvojtýždennej prestávky sa zameriame na odstránenie výpadkov koncentrácie počas zápasov. Prehra v Leviciach aj v posledných zápasoch nás mrzia, pretože sme hrali s tímami, s ktorými súperíme o pozíciu v play-off.“

1. Pinerola 7 6 0 1 46:12 18

2. Lučenec 6 6 0 0 41:11 18

3. Makroteam 6 4 1 1 38:25 13

4. Wild Boys 7 4 0 3 23:18 12

5. Levice 6 3 0 3 14:21 9

6. B. Bystrica 8 2 1 5 34:52 7

7. Bíli Andeli 6 2 0 4 10:28 6

8. MŠK Žilina 7 1 1 5 18:35 4

9. Barabéri 7 0 1 6 16:38 1