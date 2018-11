Nový primátor by sa mal vyvarovať chýb, povedal Patrik Groma

Doterajší viceprimátor skončil v boji o primátorské kreslo druhý.

11. nov 2018 o 21:30 Dominika Mariňáková

Keď začalo byť zrejmé, že jeho konkurent získava náskok, Patrikovi Gromovi sa na tvári zračil smútok a sklamanie. Nepodľahol však negatívnym emóciám a v rozhovore zdôraznil, že aj rivali v nedávnom boji o kreslo primátora budú musieť spolupracovať, ak sa má Žilina pohnúť vpred.

„Počas tejto kampane som veľmi zbohatol. Som bohatší o skúsenosti a určite ich využijem ďalej. Bola to pre mňa skutočne enormná skúsenosť,“ povedal Groma.

Ako vnímate výsledky volieb?

- Vnímam to stále pozitívne. Prajem Žilinčanom primátora, ktorého si zvolili.

Vidno na vás sklamanie. Čo vás mrzí najviac?

- Ide najmä o to, že to bola intenzívna deväťmesačná práca, ktorá mala priniesť očakávaný výsledok. Momentálne sa občania rozhodli, že si vybrali iný program, iného kandidáta. Ja mu prajem všetko dobré, nech mu to vyjde a nech Žilina pod jeho vedením napreduje.

Máte pocit, že by ste boli lepším primátorom?

- Myslím si, že som mal lepší program, ale to je môj uhol pohľadu. Uhol pohľadu voliča môže byť iný.

Mestské zastupiteľstvo býva neraz emočne vypäté. Čo by ste v tomto smere odkázali nastupujúcemu primátorovi?

- Aby sa vyvaroval chýb. Lebo tie ho budú tlačiť dole.

Ako spätne vnímate kampaň, o ktorej sa hovorí ako o jednej z najvybičovanejších?

- Vôbec som ju nevnímal, pretože som mal všetky sociálne siete zablokované, aby ma to neovplyvňovalo. Počul som, že tam boli negatívne emócie, ale išlo to mimo mňa.

Viete si teraz predstaviť spoluprácu či už vás, alebo ostatných neúspešných kandidátov, s novým primátorom?

- Musíme spolupracovať. Ak to tak nebude, Žilina bude stagnovať. Ale ak sa nám to podarí, urobí veľký krok dopredu.