Nový primátor Žiliny Fiabáne: Treba počúvať a hľadať riešenia

Prečítajte si rozhovor s novým primátorom Žiliny.

11. nov 2018 o 2:28 Alexandra Janigová

Čo hovoríte na neoficiálne výsledky, ktoré hovoria o tom, že ste vyhral vo väčšine okrskov v Žiline?

- Ja môžem len povedať, že ďakujem všetkým Žilinčanom, že prišli voliť. Teším sa na ďalšie dni, kedy sa pokúsim o to, aby v našom meste zavládla väčšia radosť, väčšia spokojnosť. Aby naše mesto nabralo nový dych, aby sme sa stali mestom, kde budeme radi žiť a kde sa budeme radi vracať.

Ako vnímate to, že si vás ľudia zvolili?

- Pre mňa je to obrovským zadosťučinením, že po tom všetkom, čo sme prežili v tých posledných mesiacoch, či posledných týždňoch. Ja som sa začal tak ukľudňovať v čase, keď sa spustila tá najväčšia antikampaň, tak ja som cítil úplný pokoj. Pre mňa boli dve zásadné otázky dnešného večera ak uspejem. Aby ľudia, ktorí pre mňa robili kampaň, aby to malo všetko zmysel. A potom, že či ľudia vedia vyhodnotiť všetko, čo sa v Žiline udialo a či sa vedia k tomu správne postaviť. Ja verím, že dnes dali tomu odpoveď. Chcem ale povedať, že toto nie je cesta, ako by sa mala slovenská politika uberať a už vôbec nie komunálna. Mali by sme sa začať počúvať, komunikovať a správať sa k sebe slušne. Ja osobne len v tom vidím zmysel. To je môj životný príbeh, za ktorým si stojím a chcem aj ďalej v tomto meste fungovať, pracovať a stretávať sa s ľuďmi.

Možno je to predčasná otázka, ale ako chcete spojiť zastupiteľstvo?

- Ja sa toho vôbec nebojím. Odchádzam ako poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý ho nijako nerozdeľoval. Dokonca tvrdím, že som bol vždy za nejaký kompromis. Toto považujem za svoju silnú stránku. Treba počúvať a hľadať riešenia. Nehovorím, že to bude jednoduché. Neviem ešte aký bude poslanecký zbor. To sa dozvieme až zajtra.