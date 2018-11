ANKETA: Žilinčania vidia najväčšie problémy v doprave a v nedostatku zelene

U ľudí sme zisťovali názor aj na súčasné vedenie mesta.

10. nov 2018 o 13:07 Tomáš Hládek

Vlasta Holzerová: „Volieb sa zúčastňujem pravidelne a rovnako tomu bolo aj dnes. Verím, že primátor, ktorý sa zvolí teraz bude lepší. Práca mesta za posledné štyri roky nebola dobrá. Na dosluhujúceho primátora som apelovala, že ten krásny priestor medzi Bajzovou a Solinkami by sa dal využiť ako park. Teraz ten priestor už niekomu predali a už sa tam buduje. Každý kúsok zelene sa v tomto meste mení na stavenisko.“

Bratia Kotrčovci sa volieb zúčastnili. (zdroj: Tomáš Hládek)

Michal Kotrč: „Voliť som bol. Doteraz som nevynechal komunálne voľby, pretože ich považujem za najdôležitejšie voľby z toho pohľadu, aký majú vplyv na náš každodenný život. Myslím, že súčasní zástupcovia nepracovali najhoršie, ale vždy sa dajú veci spraviť lepšie. Za najväčšie nedostatky považujem narábanie s odpadom, cyklistickú infraštruktúru a transparentnosť mnohých procesov na mestskom úrade a radnici.

Adam Kotrč: „Voliť som bol aj s rodinou, pretože človek má možnosť prejaviť svoju vôľu, aby sa niečo v našom meste zmenilo. Činnosť primátora a poslancov som detailne nesledoval, no vždy je čo zlepšovať. Najväčší problém vidím v doprave. Je to však problém asi každého mesta, ktoré nebolo stavané na takú veľkú záťaž automobilov. Mesto by sa malo viac uberať smerom alternatívnej dopravy a taktiež by malo mať snahu u ľudí zvýšiť záujem o MHD.“

Eva Kotrčová: „Voľby považujem za jednu z možností, kedy môžem aspoň malilinkou časťou niečo zmeniť. Výhrady voči činnosti primátora a poslancov vyslovene nemám. Určite sa dá veľa vecí vylepšiť. Napríklad, čo sa týka cyklistických trás. Mne nezáujem o cyklistov dosť prekáža, pretože v Žiline a okolí sa nedá bezpečne premiestňovať na bicykli."

Elena Jurková: „Volieb sa zúčastním. Beriem to ako svoju povinnosť. S prácou poslancov mestského zastupiteľstva a primátora som spokojná.“

Bude potrebné, aby mal nový primátor podporu zastupiteľstva. (zdroj: Tomáš Hládek)

Marek Gašpierik: „Využil som právo voliť. Nemyslím si, že sa niečo výrazne zmení, či už k lepšiemu alebo horšiemu. Samozrejme, budem veľmi rád, ak sa mýlim a Žilina bude rýchlo napredovať. Ťažko hodnotiť prácu súčasného vedenia. Všetci by chceli krásne a čisté chodníky a cesty, kvalitné športoviská, veľa kultúrnych a spoločenských podujatí a skvelé mesto, avšak predstavy poslancov a primátora boli veľakrát odlišné. Či už išlo o rozdiely v tom ako, kde a akým spôsobom dané veci realizovať. Na toto mnohokrát doplácali hlavne občania Žiliny. Pre mňa je veľkým sklamaním, že sa poslanci a primátor za štyri roky nedohodli na rekonštrukcií, respektíve, výstavbe nového významnejšieho športoviska určené pre halové športy, ktoré Žilina veľmi potrebuje. Či bude nový primátor lepší sa uvidí o štyri roky. Vždy sa dá robiť niečo lepšie. Dôležite bude aby nový primátor mal aj podporu poslancov na realizáciu potrebných vecí. Treba zabudnúť na osobné spory a napredovať v prospech mesta a jeho obyvateľov.“

Ľubomíra Letavová: „Áno voliť som bola, pretože je to moja povinnosť. Prácu primátora a poslancov za posledné štyri roky nehodnotím práve najlepšie. Myslím si, že nový primátor a poslanci budú lepšími zástupcami ako tí doterajší."

Nie všetci veria, že kandidáti svoje sľuby aj dodržia. (zdroj: Tomáš Hládek)

Marta Šimová: „Volieb sa nezúčastním, pretože kandidáti pred voľbami toho veľa nasľubujú a po voľbách to nesplnia. Za najväčšie problémy v Žiline považujem zlý stav ciest, nedostatok zelene a s tým súvisiacu početnú výstavbu.“

Magdaléna Jakubcová: „Voliť sa chystám, pretože chcem, aby nastala aj zmena. Kandidáti toho veľa sľubujú, tak uvidíme. Mesto musí vyriešiť problém s „korytnačkou“, kde si pamätám rôzne podujatia a koncerty, ktoré som navštevovala. Nemyslím si, že Igora Chomu nahradí lepší primátor.“

Mladých ľudí trápi zlá cyklistická infraštruktúra. (zdroj: Tomáš Hládek)

Juraj Butek: „Voliť som ešte nebol, ale chystám sa. Myslím si, že Žilina si zaslúži lepšieho primátora a vie sa posunúť ďalej ako je teraz. Pár vecí sa narýchlo pred voľbami spravilo, no som si istý, že naše mesto má potenciál byť modernejším a lepším mestom. Za najväčšie problémy nášho mesta považujem problémy s dopravou, nedostatok infraštruktúry pre cyklistov, neporiadok v centre mesta a málo zelene.“

Dagmar Halajová: „Volieb sa pravidelne s manželom zúčastňujeme. S prácou dosluhujúceho mestského zastupiteľstva nie som spokojná. Pevne veríme, že nasledujúci primátor bude lepší ako bol ten súčasný.“

Pani Mária považuje voľby za svoju občiansku povinnosť (zdroj: Tomáš Hládek)

Mária Chuchútová: „Nebola som ešte voliť, ale pôjdem. Volieb sa pravidelne zúčastňujem, pretože to pokladám za svoju občiansku povinnosť. Nie som spokojná s prácou primátora za posledné volebné obdobie, pretože málo z toho, čo sľúbil aj splnil. Najväčšie problémy má naše mesto v doprave. Ďalej vidím rezervy v starostlivosti o seniorov a napríklad, v Žiline chýba aj ďalšia plaváreň.“