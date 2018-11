Žilinskí basketbalisti získali skalp majstra

Víťazstvo v šatni oslávili známym žilinským popevkom.

8. nov 2018 o 11:05 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Cenné víťazstvo si v stredu pripísali na svoje konto basketbalisti PP & TV Raj Žilina. Na domácej palubovke hostili úradujúceho majstra, mužstvo BK Levickí Patrioti.

Vyrovnaný priebeh stretnutia dospel ku skóre 83:83 po štyroch štvrtinách. V predĺžení sa viac darilo domácim, ktorí nastrieľali 15 bodov a napokon zvíťazili 98:91. Medzi najproduktívnejších hráčov patrili Američania DeAndre Dickson (22 bodov) a Traevon Jackson (20 bodov).

Tréner Žiliny Ivan Kurilla po zápase pre web basketliga.sk povedal: "Vstup do zápasu sme mali výborný. Hrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi. Pre divákov bol určite zápas fantastický, no pre trénerov je to veľmi zložitý zápas. Riešili sme veľa krízových situácií počas zápasu. Všetci hráči predviedli kvalitnú obranu. Víťazstvo nás veľmi teší, venujeme ho fantastickým fanúšikom, ktorí sa krásne vžili do zápasu.“

Žilina sa vďaka výhre vyšvihla na druhú priečku tabuľky. Najbližší duel odohrá už v piatok večer v Bratislave proti aktuálne prvému Interu.

PP & TV Raj Žilina - BK Levickí Patrioti 98:91 pp. (22:21, 22:19, 17:15, 22:28 - 15:8)

Body Žiliny: Dickson 22, Jackson 20, Rožánek 14, Stanojevič 14, Tot 10 (Merešš 8, Podhorský 6, Blagojevič 5). Za Levice: Krajčovič 19, Alexander 16, Davis 15, Žiak 9, Bojanovský 0 (Gačeša 21, Williams 11, Volárik 0).

TH: 25/16 – 25/23, Fauly: 24 – 25, Trojky: 4 – 8, Rozhodovali: Brziak, Margala, Mlynarčík.