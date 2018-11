Začnite konať, vyzývali účastníci protestu za záchranu zámku v Kunerade

Majiteľov od renovácie storočnej pamiatky odrádzajú prísne a podľa nich nesplniteľné podmienky pamiatkarov.

8. nov 2018 o 8:14 Branislav Koscelník

RAJECKÉ TEPLICE. Asi dvesto ľudí prišlo v stredu podvečer na námestie v Rajeckých Tepliciach. Na protestnom zhromaždení za záchranu vyhoreného zámku v Kunerade upozornili na zlý technický stav secesnej pamiatky, nejasný prístup majiteľov k jeho obnove, ale aj nečinnosť štátnych orgánov a hroziace ekologické nebezpečenstvo.

Zámok grófa Mikuláša Balleströma, ktorý je umiestnený v pokojnom prostredí v lese za obcou Kunerad v okrese Žilina už čelil trom požiarom. Aktivisti z Rajeckej doliny sa obávajú, že nečinnosť po požiari spred troch týždňov môže nezvratne zničiť aj poslednú nádej na jeho záchranu.

Objekt vlastnia Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice. Jeho stav sa od požiaru v roku 2010 z roka na rok zhoršuje. Obyvatelia rajeckej doliny veľmi citlivo vnímajú roky trvajúcu neúctu k areálu zámku, ku ktorému ich viažu spomienky.

„Je mi ľúto tejto pamiatky. Zaslúžila by si iného majiteľa a lepšie využitie. Zatiaľ ju nechali schátrať. Skladala som tam pioniersky sľub, pamätám si, ako tam sa liečili pacienti. Čítala som, že je to jedna z oblastí, ktorá má najčistejší vzduch v Európe, preto by to bolo treba využiť, dať do lepších rúk a zachrániť pamiatku, ktorá je architektonický skvost,“ vyznala sa Jana z Rajeckých Teplíc, keď podpisovala petíciu za záchranu vyhoreného zámku.

Vyvlastnenie ako krajné riešenie

Na protestnom zhromaždení zbierali organizátori podpisy pod petíciu, ktorú chcú doručiť na Úrad vlády. Žiadajú vládu, aby začala konať a pomohla zmierniť napätie a problémy, ktoré sú medzi majiteľom zámku a pamiatkovým úradom.

Organizátor petície Miroslav Bellan navrhuje, aby vláda určila osobu, alebo orgán, ktorý by rozdielne názory na obnovu národnej kultúrnej pamiatky dokázal odstrániť. „Úrad vlády by mohol navrhnúť nejakého ambasádora, ktorý by sa o to zaujímal a bude sa pýtať oboch strán, čo pre riešenie urobili,“ tvrdí Bellan.

Na protestnom zhromaždení vyzvali vládu, aby vyčlenila zdroje na okamžité a nevyhnutné ošetrenie chátrajúcej pamiatky.

„My nečakáme, že sa hneď hodia okolo krku pamiatkari s majiteľmi. Ale čakáme, že nájdu spoločnú reč, alebo majiteľ konečne predá pamiatku niekomu, kto má oň záujem,“ povedal Miroslav Bellan.

Pripustil, že riešením by mohlo byť aj vyvlastnenie. „Nepotrebujeme, aby sa to tu ťahalo ďalších niekoľko rokov kvôli vyvlastneniu, ale pokiaľ nie je iný krok, tak aj vyvlastnenie je riešením.“

V interiéri veľa nezostalo

V pondelok sa boli pamiatkari v Kunerade pozrieť, aké škody napáchal oheň. Podľa šéfa Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloša Dudáša ešte aj po niekoľkých požiaroch je na národnej kultúrnej pamiatke čo zachraňovať.

„Zhorel krov a drevené stropy. Veľa z tých prvkov však už nebolo pôvodných, ale vynovených po prvom požiari z roku 1944,“ povedal Dudáš pre denník SME. Relatívne nedotknutý je napríklad suterén zámku, prízemie, ale aj časť výzdoby na fasáde.

Pre pamiatkarov je podstatné zachovať vonkajšiu hmotu s vežičkami, arkádami, terasami a vonkajšími schodiskami, ktoré pripomínajú francúzske zámky na Loire. V interiéri po troch požiaroch a dvoch výrazných prestavbách v päťdesiatych a sedemdesiatych rokoch už veľa historických hodnôt nezostalo.

S pamiatkarmi sa nedá dohodnúť

Aj majiteľ objektu, ktorým sú Kúpele Rajecké Teplice, chce niekdajšie honosné poľovnícke sídlo aristokracie zachrániť. S pamiatkarmi sa však už roky nevedia dohodnúť na rozsahu renovácie. Vo svojom stanovisku vlastníci potvrdili, že majú eminentný záujem o rozvoj Rajeckej doliny.

„Starostlivosť o zámok je nákladná a nenávratná investícia. Je to z hľadiska vlastníka veľký problém, pretože podmienky pamiatkarov na rekonštrukciu sú také prísne, že sú prakticky nesplniteľné a odrádzajúce.“

Majitelia ruiny poľovníckeho zámku rokovali v poslednom období o predaji objektu s viacerými záujemcami. Tvrdia, že prehnané a prísne požiadavky pamiatkarov investorov odrádzali. Rekonštrukcia si podľa nich vyžaduje astronomické sumy.