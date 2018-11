Rada mládeže Žilinského kraja udelí Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť

6. nov 2018 o 15:24 TASR

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. TASR o tom informovala riaditeľka Kancelárie projektového riadenia RMŽK Darina Čierniková.

"Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite," povedal predseda RMŽK Martin Šturek.

Ceny udelia v kategóriách Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Top čin ľudskosti. "Predkladateľom môže byť právnická osoba - obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a podobne. Alebo neformálna skupina fyzických osôb - nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny. Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii," uviedla Čierniková.

Doplnila, že nominácie môžu navrhovatelia podať do 30. novembra prostredníctvom formulára na internetovej adrese https://lnk.sk/lmqF. "K nominácii treba poslať na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk štyri fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť 'ocenenie 2018'. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia. Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii. Ceny udelia 13. decembra 2018," dodala Čierniková.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva vnútra SR.