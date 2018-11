Futsalisti MŠK doplatili na nevyužité šance, Makroteam zvíťazil v gólovej prestrelke

V sobotu privíta Makroteam mužstvo Barabérov, MŠK cestuje v piatok na horúcu pôdu do Levíc.

6. nov 2018 o 11:59 Tomáš Hládek, Marek Gašpierik

Banská Bystrica – ŠK Makroteam Žilina 9:12 (3:9)

Góly: 5., 10., 14. a 36. (pen.) Evandro Oliveira, 23. a 27. Konder, 25. Matheus Soares, 26. Rafanides, 33. Telúch – 1., 4., 9. a 11. Lucian Ferreira, 3., 15. a 17. André Luiz, 7., 16., 30. a 40. Wellington Torres, 32. Škulec. Rozhodovali Ježík – Budáč, 87 divákov. ŽK: Konder, Čief – Košút.

MAKROTEAM ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Lucian Ferreira, André Luiz, Zaťura.

Makroteam sa ujal vedenia už v prvej minúte, keď dorážal loptu do siete Lucian po dvoch strelách Andrého Luiza. V tretej minúte vysunul Wellington Andrého Luiza, ten si obhodil brankára a zvýšil vedenie na 0:2. O minútu neskôr sa pekne zbavil domáceho obrancu André Luiz, ktorý našiel pred bránou nikým nekrytého Luciana a ten už nemal problém skórovať. Domáci tréner reagoval oddychovým časom. Po oddychovom čase domáci znížili, keď sa po rohovom kope presadil Evandro Oliveira, ktorý technicky umiestnil strelu do hornej časti brány. V siedmej minúte zahrával rohový kop Wellington, ktorý zvolil priamu strelu na bránu, lopta nešťastne zasiahla domáceho obrancu a brankár tak už nestihol zareagovať - 1:4.

O dve minúty neskôr Lucian zavŕšil hattrick umiestnenou strelou z približne 15 metrov. Po tomto góle sa domáci rozhodli k hre bez brankára a podarilo sa im znížiť po góle Evandra . O minútu neskôr Žilinčania opäť zvýšili vedenie po rýchlom protiútoku s asistenciou Evertona Borgesa a gólom Luciana. Za stavu 2:6 sa hosťujúci tréner rozhodol k výmene brankárov. Do brány sa tak dostal Košút, ktorý nahradil Kováča. V 14. minúte dosiahol Evandro hattrick po priamom kope a prudkej strele. O minútu na to vypichol loptu domácim André Luiz, ktorý sa sám pred brankárom nemýlil. Bystrica opäť skúšala hru bez brankára, avšak tento raz v nej inkasovala gólom cez celé ihrisko v podaní už trojgólového Wellingtona. Posledný gól prvého polčasu strelil André Luiz opäť do prázdnej brány a dosiahol takisto hattrick - 3:9.

Druhý polčas začali Žilinčania hrou bez brankára. Darilo sa im kontrolovať hru v prvých dvoch minútach. Potom sa však dostali hostia k autovému kopu a brankár sa tak musel vrátiť späť do brány. Po akcii v 23. minúte znížil Michal Konder, ktorý využil nahrávku Filipa Rafanidesa na 4:9. V priebehu troch minút sa domácim podarilo znížili na rozdiel dvoch gólov. V 25. minúte sa dostal k lopte Matheus a so šťastím pretlačil loptu cez brankára a obrancov až do brány. V 26. minúte zlú rozohrávku hostí zachytil hráč Bystrice, prihral osamotenému Filipovi Rafanidesovi a ten skóroval do odkrytej brány. V 27. minúte domáci zahrávali rohový kop a následne Žilinčanov krásne vykombinovali až ku gólu, ktorý strelil Michal Konder - 7:9. Domáci ožili.

V 30. minúte sa Žilinčania rútili dvaja na brankára a podarilo sa im streliť svoj prvý gól v druhom polčase, keď André Luiz nahrával Wellingtonovi do odkrytej brány. O dve minúty už Žilinčania viedli o štyri góly. Po ďalšej chybe domácich získal loptu André Luiz, posunul ju Škulcovi, ktorý strelou po zemi skóroval. O minútu neskôr sa opäť podarilo domácim znížiť. Po strate Wellingtona získal loptu Evandro, krásnou kolmicou našiel vpredu Pavla Telúcha a ten sám pred brankárom nezaváhal. V 36. minúte získali Bystričania šiesty faul a mali tak výhodu desaťmetrového kopu. Do Žilinskej brány sa vrátil Filip Kováč, avšak ani ten nedokázal zabrániť gólu, ktorý si pripísal Evandro - 9:11. Domáci hráči sa ešte v posledných minútach snažili znížiť v hre bez brankára, ale to sa im už nepodarilo. Naopak inkasovali ešte jeden gól do prázdnej brány od Wellingtona, ktorý uzavrel tento divoký zápas s výsledkom 9:12

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „Dôležitý zápas v Banskej Bystrici, kde sa nám tradične nedarí, sme tentokrát začali veľmi dobre. Naša hra mala v úvodnej päťminútovke šťavu a súpera sme k ničomu nepustili. Prezentovali sme sa výborným pohybom a peknými kombináciami. Trojgólové vedenie bolo ideálnou odmenou. Škoda však ďalších nevyužitých gólových šancí. Najmä naša brazílska štvorica hrala s chuťou a konečne sa presadila strelecky. Na druhej strane, inkasovali sme tri zbytočné góly, ktoré nedávajú dobrú vizitku našej defenzívnej práci. Nakoniec však polčasový výsledok, hoci so zbytočne inkasovanými gólmi, bol presným obrazom prevahy na ihrisku. Je však nepochopiteľné, čo sa stalo po prestávke. Obrovské množstvo hrubých chýb, nepresností, strata koncentrácie v defenzíve a štyri inkasované góly za štyri minúty. Nebyť našej odpovede v podobe desiateho gólu, asi by sme sa ešte viac obávali o výsledok, pretože domáci sa dostali na koňa. Nakoniec sme zápas ustáli, no takáto päťminútovka sa už nesmie opakovať. Divoký výsledok s 21 gólmi je možno pre diváka zaujímavý, no určite nie je dobrou vizitkou extraligového zápasu. S plnou vážnosťou musíme pristúpiť k ďalšiemu zápasu v domácom prostredí s bratislavským nováčikom Rehab Kinik Barabéri, s ktorým bude veľmi dôležité potvrdiť získané body.“

MŠK Žilina futsal – Bíli Andeli 0:2 (0:0)

Góly: 38. Cintula, 39. Kubíček. Rozhodovali Matula – Šlapka, 100 divákov. ŽK: Gábor, Belaník – Cintula, Koricina, Doubravský. ČK: 33. (po druhej ŽK) Doubravský. (BÍLI ANDELI).

MŠK ŽILINA: Kavčák (Kotuláč) – Koleno, Ostrák, Ďuratný, Gavrilov, Gábor, Moravec, Belaník, Ševčík, Brezničan.

Prvú vážnejšiu šancu si v zápase vypracovali hostia, ale Kavčák Micove zakončenie vychytal. Úvodné minúty sa niesli v znamení nepresností na oboch stranách. V štvrtej minúte pohrozili Žilinčania, ale Koleno minul bránu. V polovici prvého polčasu pálil z voleja Gajdács a jeho strela tesne minula žilinskú bránu. O pol minúty sa pekne uvoľnil Ostrák a jeho prízemnú strelu zastavila ľavá tyč. Päť minút pred koncom prvého polčasu rozohrali hráči MŠK štandardnú situáciu, ktorá sa skončila na bočnej sieti po strele Ostráka.

V týchto minútach Žilinčania prebrali opraty zápasu a zatlačili Trnavu. Po rýchlej akcii skončila strela Gábora vedľa. Následne trnavský brankár dlho váhal s rozohrávkou a rozhodca nariadil nepriamy kop. Strelou po rozohrávke nepriameho kopu sa prezentoval Belaník, ale napálil len brankára Kubíčeka. Dve minúty pred koncom polčasu pekne vystihol rozohrávku hostí Belaník, avšak Kubíček sa opäť predviedol a udržal bezgólový stav. V 19. minúte sa Trnavčania previnili proti pravidlám šiestykrát, no následný desať metrový kop napálil Ostrák do brankára. Úvodný polčas ukončila šanca Belaníka, ktorý ani na trikrát neprekonal Kubíčeka.

Druhý polčas začala štandardná situácia Belaníka, ktorého strelu brankár chytil. Z následného brejku hostí strieľal Adámek, ale Kavčák svoj tím podržal. Vzápätí sa pekne obtočil okolo brániaceho hráča Ďuratný, no hosťujúci brankár včasným vybehnutím gólu zabránil. V 27. minúte sa ocitol v tutovke Ostrák, ale mieril len do brankára. O tri minúty mohli domáci inkasovať, ale Doubravský nezasunul loptu do prázdnej brány. V 31. minúte vybehol s loptou brankár Andelov, ktorý ju len odovzdal Žilinčanom a následné zakončenie domácich zastavil v bráne jeden z hráčov hostí.

Osem minút pred koncom putoval pod sprchy Doubravský a Žilinčania tak mali možnosť dvojminútovej presilovky. Prvú veľkú šancu si vypracoval Ostrák, ale opečiatkoval len brvno. Po ňom sa uvoľnil Gábor, ale v tutovke trestuhodne netrafil bránu. Bíli Andeli v týchto minútach hrozili sporadicky, ale domáci zahadzovali jednu šancu za druhou. Tri minúty pred koncom si vehementne pýtal vylúčenie Belaníka Cintula, na ktorého nafilmovaný pád však rozhodca nereagoval. Žilinčanom sa vypomstili zahodené šance. Hosťom vyšiel v 38. minúte brejk a Cintula poslal hostí do vedenia. Domáci následne skúsili hru bez brankára, čo potrestal hrdina zápasu Kubíček, ktorý k čistému kontu pridal aj strelený gól. Bílí Andeli si tak odvážajú zo Žiliny tri cenné body.

Miroslav Gibala (MŠK Žilina futsal): „V zápase sme nedokázali z hernej prevahy, najmä v druhom polčase, získať viac. Mužom zápasu bol český brankár hostí Kubíček. Nám chýbala väčšia efektivita a pokoj v zakončení, keď sme niektoré situácie riešili unáhlene, s čím nie som spokojný. Z hernej stránky však vidieť určitý progres. Sme však na pol ceste, zlepšujeme sa a verím, že sa posunieme na vyššie priečky. Bez gólu sa však nevyhráva. V ďalšom zápase na pôde Levíc očakávame búrlivú atmosféru, na čo sa budeme musieť pripraviť. Súpera si zanalyzujme a prispôsobíme taktiku.“

Ostatné výsledky: Pinerola – Levice 8:0, zápas Barabéri – Wild Boys je na programe 05. 11.

1. Pinerola 6 5 0 1 38:11 15

2. Lučenec 5 5 0 0 32:8 15

3. Makroteam 5 3 1 1 28:22 10

4. Wild Boys 5 3 0 2 15:8 9

5. B. Bystrica 7 2 1 4 31:43 7

6. Levice 5 2 0 3 10:18 6

7. Bíli Andeli 6 2 0 4 10:28 6

8. MŠK Žilina 6 1 1 4 15:31 4

9. Barabéri 5 0 1 4 11:21 1