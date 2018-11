Potulka nočnou Žilinou sa venovanej žilinským povestiam

Potulky Žilinou obohatené o povesti a tajuplné legendy plánujú aj v budúcnosti.

5. nov 2018 o 9:10 Alexandra Janigová

ŽILINA. Piatkový jesenný večer sa rodiny s deťmi mali možnosť zúčastniť druhého pokračovania Potulky nočnou Žilinou venovanej žilinským povestiam, ktorú opäť zorganizovala Turistická informačná kancelária mesta Žilina.

"S návštevníkmi sme sa preniesli v čase do dávnej minulosti, z ktorej sa vrátili oživené bytosti, aby nám rozpovedali svoj trpký osud. Prvý smutný príbeh, odohraný v časti Kálov, rozpovedala krásna Vilma, ktorá počarovala kováčskemu majstrovi a menila sa každú noc na kobylu," opísali prehliadku v Turistickej informačnej kancelárii.

Z Kálova sa potom premiestnili pred Kostol sv. Barbory, kde samotná svätá Barbora prezradila, ako ju jej vlastný otec zamuroval do veže a aký ortieľ nad ňou vyriekol. Keďže sa už stmievalo, vo svetle lampášov kroky zamierili do štvrte Frambor, kde žila kožušníkova vdova. Za to, že sa vdova Barbora vzoprela mestskému pánovi, obvinil ju z čarodejníctva a podrobil tvrdej skúške. Katakomby na Mariánskom námestí sú tajomným miestom, o ktorom sa rozprávajú mnohé príbehy.

Jeden, z obdobia druhej svetovej vojny, o osirelom chlapcovi nám porozprávala aj sestra Vincentka, keď ona a jej sestry zachránili mnohé židovské deti pred deportáciou. Na záver malí potulkári dostali za úlohu odčarovať obra Drukohlúba, ktorý zaklial celú Žilinu. Za to, že sa im to podarilo a boli statoční, dostali pamätné listy a darčeky.