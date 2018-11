Žilinčania na Spiši body nevybojovali

V bráne Žiliny chýbal zranený Maroš Mikoláš.

4. nov 2018 o 17:27 Tomáš Hládek

MHk Liptovský Mikuláš – MsHK Žilina 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Góly: 10. Huna Ró. (Suchý, Kurali), 17. Kriška (Žiak), 22. Oško (Kurali), 28. Suchý (Uram), 52. Oško (Sukeľ J., Bača M.), 57. Kriška (Sukeľ J., Suchý) – 11. Barta (Kučný), 32. Huna Ru. (Jenčík). Rozhodovali Valach, Orolin – Šoltés, Stanzel, Vylúčení: 5:8.

L. MIKULÁŠ: Kislitsyn – Nádašdi, Bača M., Horváth, Nemec, Kurali, Suchý, Košecký, Mezovský – Kriška, Tamáši, Žiak – Uram, Oško, Sukeľ J. – Nechaj, Huna Ri., Huna Ró. – Lištiak, Piatka, Uhrík.

MSHK ŽILINA: Horčička – Bagin, Kučný, Mendrej, Žilin, Pastor, Matejka – Barta, Podešva, Milý – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Ručkay J., Húževka, Síkela – Hrazdíra, Rehák, Mokrohájsky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žilinčania museli na zápas 20. kola Tipsport ligy cestovať do Spišskej Novej Vsi, kde hráva svoje zápasy mužstvo Liptovského Mikuláša. Liptáci mohli udrieť ako prví, keď v presilovke viackrát dorážal Jakub Sukeľ, no Horčička puk za svoj chrbát nepustil. V deviatej minúte mohol poslať vlkov do vedenia Jenčík, ale jeho strela z dobrej pozície minula bránu domácich. Mikuláš sa šťastne ujal vedenie, keď strelu Róberta Hunu tečoval Húževka a Horčička nestihol zareagovať. Vlci rýchlo odpovedali. Strela Kučného sa odrazila od pravej tyče rovno pred Bartu a ten dorazil puk do brány – 1:1. V 17. minúte Žiak vypálil, Horčička puk len vyrazil pred Žiaka, ten obkorčuľoval bránu a nahral osamotenému Kriškovi, ktorý nemal problém doklepnúť puk do žilinskej brány – 2:1. V závere tretiny mohol navýšiť vedenie Liptákov Lištiak, ale puk nedokázal umiestniť do bránky.

Prečítajte si tiež: Veľký obrat "rajských" basketbalistov v Komárne

Po zmene strán Liptáci dohrávali presilovku, v ktorej sa im podarilo navýšiť vedenie, keď strelu jedného z hráčov vyrazil Horčička len pred seba a na následnú dorážku už žilinský brankár nezareagoval. V 25. minúte mohol v oslabení udrieť Rudolf Huna, ale jeho strelu zastavila konštrukcia domácej bránky. Mikuláš využil aj druhú presilovku v druhej tretine, keď Suchý vypálil z pravého kruhu nechytateľne pod brvno Horčičkovej brány. V 32. minúte sa podarilo hosťom znížiť. Obrane Mikuláša ušiel Jenčík, ktorý ešte Kislitsyna neprekonal, ale na následnú dorážku bol už brankár Liptovského Mikuláša prikrátky. Aj napriek presilovkám sa už žilinským hokejistom nepodarilo v prostrednej časti hry znížiť na rozdiel gólu.

Tretiu tretinu začal faulom Pastor, ktorý tak poslal Žilinčanov do troch. Liptáci však nedisciplinovanosť hostí nepotrestali. V 47. minúte sa pekne uvoľnil Rudolf Huna, ktorý bol faulovaný a Žilina mala možnosť hrať presilovú hru. V následnej presilovke mohol znížiť Barta po strele Kučného, ale puk z jeho čepele bránku minul. Osem minút pred koncom ušiel po ľavej strane Oško a aj s veľkou dávkou šťastia navýšil vedenie domácich, keď sa puk z ostrého uhla odrazil od Horčičkovho chrbta do brány. V závere zápasu putoval na trestnú lavicu Podšva. Liptáci využili aj tretiu presilovku v hre, keď po strele Krišku kapituloval Horčička po šiestykrát. Žilinčania na Spiši body nevybojovali.