Štúdium spojil so športom. Odchovanec Grasshoppers hrá florbal vo Fínsku

Predzápasovým motivačným príhovorom Adam Hrín veľmi nerozumie, základné slovíčka však už ovláda.

1. nov 2018 o 16:53 Dominika Mariňáková

Žilinským Kobylkám v tejto sezóne chýba jeden z odchovancov. Adam Hrín, študent informatiky na Žilinskej univerzite, sa totiž rozhodol, že okúsi štúdium v zahraničí a cez projekt Erazmus sa vybral do Fínska. A keďže krajina tisícich jazier patrí medzi vysnívané krajiny florbalistov, mladému Žilinčanovi netrvalo dlho, kým obliekol dres jedného z tamojších celkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po dvoch týždňoch tréningov nastúpil na zápas

„Vedel som, že tu chcem hrať florbal, no nemal som vyhliadnutý žiaden konkrétny klub. Opýtal som sa preto svojho študijného tútora, či nemá kontakt na miestne kluby. Poslal mi dva, do oboch som napísal, že by som mal záujem s nimi trénovať. Ozvali sa mi z O2-Jyväskylä Akatemia, že budú radi, ak sa k nim pripojím. Asi po dvoch týždňoch mi tréner oznámil, že by boli radi, keby som za nich aj hral. Tak sme začali vybavovať prestup,“ približuje Hrín.

Prečítajte si tiež: Radšej terén ako cesta, hovorí Adrián Vanko

S mužstvom trénuje od začiatku septembra, už dvakrát si obliekol i zápasový dres. Celok O2-Jyväskylä Akatemia pôsobí v tretej fínskej lige. Napriek tomu, že ide o nižšiu súťaž, kvalita fínskeho florbalu je aj na takejto úrovni podľa neho značná: „Najväčší rozdiel je v priestorových podmienkach na trénovanie a na zápasy. Športovci v Žiline sa musia doslova ,tlačiť´ v stredoškolskej telocvični, zatiaľ čo tu je viacero špičkových hál v meste s porovnateľnou veľkosťou ako Žilina. Je jasné, prečo tu florbal a šport celkovo tak prosperujú.“

Prepracovaná je i infraštruktúra florbalového klubu: „Samozrejme, rozdiely sú aj v organizácii klubu. O2 ma vo všetkých kategóriách dokopy okolo 1000 členov. Hráči teda majú naozaj zabezpečené všetko potrebné, dbá sa o fyzioterapeutickú pomoc alebo vzdelávanie o správnom stravovaní a podobne.

Nedávno zverejnený fakt, že Fínsko má viac registrovaných florbalistov než hokejistov svedčí o tom, že florbalu sa tu venuje omnoho viac ľudí, tréneri sú florbalovo vzdelanejší a hráči z nižších líg sa snažia dostať do vyšších. Majú motiváciu tvrdšie trénovať, zatiaľ čo na Slovensku sa pre bežného hráča už z extraligy niet kam posunúť.

Nedá mi nespomenúť aj fakt, ktorý vychádza z fínskej mentality. Tréneri a hráči sa medzi sebou snažia neustále povzbudzovať, tímový duch počas tréningov a zápasov je omnoho osobnejší a silnejší, z čoho vyplýva aj väčšia pohoda hráčov a kvalitnejšie výkony.“

Číslovky po fínsky už ovláda

Prvák na inžinierskom štúdiu odišiel do Fínska v prvom rade kvôli štúdiu. Zaujímalo nás teda, ako sa mu na severe Európy darí po tejto stránke. „Vo Fínsku absolvujem program IT-Pro, ktorý pozostáva zo štúdia v zimnom semestri a pracovnej stáže v letnom semestri. Odbor je podobný ako ten, ktorý študujem na Slovensku. Mám predmety zo School of Technology (Fakulta technológie, pozn. red.) týkajúce sa informatiky, najmä vývoja mobilných aplikácií. Ale i predmety tradičné pre Erazmus ako Medzinárodné zručnosti či Fínčina pre Erazmákov,“ vysvetľuje.

Prečítajte si tiež: Spoločne chcú precválať až na Svetové jazdecké hry

Lekcie z fínskeho jazyka dostáva aj mimo školy. „Vo Fínsku je výhodou, že každý mladý človek ovláda angličtinu minimálne na takej úrovni, že sa dokážeme dorozumieť. Rovnako je to aj s trénermi. Samozrejme, keď tréner niečo vysvetľuje na tréningu, rozpráva po fínsky. To mi potom buď niekto preloží, alebo si najskôr pozriem, ako dané cvičenie robia chalani a potom sa pridám.

Z predzápasových motivačných rečí veľa nemám, ale všetko potrebné mi preložia. Vďaka tomu, že mám fínčinu v škole, však základným slovám už rozumiem. Napríklad pri cvičeniach na tréningu sú najdôležitejšie číslovky, ktoré už ovládam,“ prezrádza Hrín.

Sršeň namiesto Kobylky

Doma nosil na drese kobylku, celku O2-Jyväskylä Akatemia zas panuje sršeň. S úsmevom hovorí, že v tomto smere mal zmenu dresu uľahčenú: „Tímové logo je z rovnakého súdka, dokonca aj tímové farby ostali rovnaké. Ale chalani zo Žiliny na nových dresoch trošku pomenili farby, takže ak sa k niečomu podobnému odhodlajú aj tu, je jasné, že to u nás ide dobrým smerom (smiech).“

Výsledky svojho niekdajšieho tímu na diaľku sleduje a verí, že sa chalanom podarí postúpiť do extraligového play-off. Zároveň dúfa, že aj jemu sa podarí okúsiť florbal o čosi vyššie: „Keď som sem prišiel, dúfal som, že si aspoň zatrénujem. Ponúknutú možnosť hrať s O2 aj ligu som bral všetkými desiatimi. Klub má ale tím aj v prvej divízii (2. liga, pozn. red.) a počas niektorých týždňov dostanem šancu aspoň si s nimi zatrénovať. Už to bude pre mňa veľkou školou.“