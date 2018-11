Protidrogový vlak z Českej republiky sa zastavil aj v Žiline

Celkovo prešiel počas týždňa šiestimi miestami v kraji. Prehliadku si nenechali ujsť ani žiaci zo Strednej odbornej stavebnej školy v Žiline.

1. nov 2018 o 11:40 Alexandra Janigová

ŽILINA. Multimediálny protidrogový vlak z Českej republiky navštívil počas jedného týždňa šesť miest v Žilinskom kraji a s jeho preventívnym programom sa zoznámi zhruba 500 žiakov zo stredných škôl. Na tlačovej konferencii o tom informovala predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Doplnila, že program je zameraný aj pre žiakov základných škôl. "Čím skôr začneme s prevenciou, tým je väčšia šanca, že bude úspešná. Župa sa doteraz zapájal do rôznych preventívnych aktivít, no nikdy ich nie je dosť. Najmä, ak na základe reálnych výsledkov z mesta Čadca vieme, že pri dobre nastavenom programe sa výsledok dostaví," povedala Jurinová.

Prehliadku, ktorá trvala viac ako hodinu, si prišli pozrieť aj žiaci zo Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline. "Aj v škole sa stretávame pravidelne s prevenciou aj počas prednášok. Drogy by sme nebrali už len pre odstrašujúce príklady z nášho okolia," myslí si študentka Michaela Jergušová.

Žiaci sa stretávajú aj vo svojom okolí s drogovo závislými. "Aj tento vlak má pôsobiť preventívne. Absolvujeme asi nejaké prednášky, ktoré nám ukážu negatívne dôsledky brania drôg," Tomáš Radek.

Protidrogový vlak sa podľa autora projektu Pavla Tumu z Nadačného fondu Nové Česko snaží odradiť deti od drog. "Vlak príde do mesta a ponúka 90-minútový program. Na jeho konci chceme učiteľom odovzdať nielen víziu, ktorú máme. Ale chceme, aby napísali s deťmi sloh. Sú to veľmi emotívne práce," podotkol Tuma.

"Spúšťame pilotný program pre Žilinský a Trnavský kraj. Po Žiline, Martine, Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Tvrdošíne zamieri protidrogový vlak do Galanty, Sládkovičova a všetko vyvrcholí 15. novembra v Bratislave, kde bude asi 80 policajtov z celého Slovenska," dodal autor projektu.

Náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet považuje protidrogový vlak za projekt s inovatívnym prístupom k primárnej prevencii drogových závislostí. "Funguje to v Nemecku, Poľsku, Česku, prečo by sme to nemohli mať aj na Slovensku. Pridaná hodnota projektu je to, že každé mesto dostáva spätnú väzbu v dátach, ktoré získame z dotazníkov od žiakov v protidrogovom vlaku. S tým sa dá perfektne pracovať a robiť ďalšiu víziu v práci s mládežou v oblasti drogových závislostí," uzavrel Linet.