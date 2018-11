Bikesharing: Začali sa práce na inštalácií staníc. Spustia projekt v zime?

Nadácia automobilky chce dodržať svoj sľub, že požičiavanie bicyklov odštartujú ešte v tomto roku.

1. nov 2018 o 9:53 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinčania si budú môcť požičať verejný bicykel ešte v tomto roku. V stredu sa začali prvé prípravné práce na vybudovaní infraštruktúry pre žilinský bikesharing. V lokalitách, kde budú stáť stanice, už robotníci upravujú povrch. Oznámil to Dušan Dvořák z Nádácie Kia Motors Slovakia, ktorá projekt spolu s mestom Žilina pripravuje.

Inštaláciu stojanov chcú stihnúť do konca novembra a požičiavanie bicyklov spustiť ešte pred Vianocami. „Po ukončení stavebných prác a namontovaní stojanov budeme testovať prevádzku celého systému, tak aby bol spustený a funkčný v tomto roku,“ sľubuje Dušan Dvořák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na snehu to nepôjde

Expert na cyklodopravu Marián Gogola projekt podporuje, ale obáva sa, že spustenie systému v zimných mesiacoch by mohlo schladiť nadšenie cyklistov a spomaliť rozbeh verejnej požičovne.

Prečítajte si tiež: Kto obsadí post primátora? Diskutovali sme s kandidátmi v Žiline

„Myslím si, že spúšťať systém v zime nemá celkom zmysel. Obávam sa, že to môže odradiť ľudí. Počkať do jari by sa viac oplatilo. No keby bola zima bez snehu, mohlo by to byť zaujímavé,“ tvrdí odborník zo Žilinskej univerzity.

Či sa vydarí skúšobná prevádzka, bude závisieť od počasia a od množstva snehu. „Sú cyklisti, ktorí jazdia stále. Keď majú vytvorené podmienky a majú odhrnutý cyklochodník, jazdia aj v zime,“ všíma si Marián Gogola, ktorý analyzuje údaje zo sčítačov.

Tie sú umiestnené v troch lokalitách na žilinských cyklotrasách. Údaje potvrdzujú, že cyklisti sa vydajú na cestu aj v januári, keď to stav chodníkov dovoľuje. Napríklad po ulici Vysokoškolákov prešlo vďaka miernej zime počas tohtoročného januára 2571 cyklistov. No napríklad v máji až vyše 21-tisíc.

Zimná údržba hapruje

Gogola upozorňuje, že mesto musí udržiavať niekoľko cyklotrás, ktoré sú v Žiline, aj v zime. Inak odradí od bicyklov aj najvernejších fanúšikov cyklodopravy a skomplikuje rozbeh bikesharingu. „Napríklad úsek na ulici Vysokoškolákov sa až na malé výnimky v minulom roku vôbec neudržiaval. Cyklisti jazdia aj v zime, len musia mať podmienky.“

V žilinských uliciach rozmiestnenia v prvej fáze 20 staníc so 120 bicyklami. Pre nevysporiadané parcely sa upustilo od zaujímavých miest, ako je železničná stanica, Hypermarket Tesco. alebo na Stanici Žilina-Záriečie. Radnica však potvrdila, že s týmito i ďalšími lokalitami ráta pri rozširovaní projektu.

Využívanie jednotlivých staníc budú analyzovať. „Na základe vyhodnotenia prevádzky, podnetov občanov a dopytu, budeme uvažovať o nových lokalitách, do ktorých by bolo vhodné nové stanice umiestniť a rozšíriť tak systém aj do okolitých mestských častí – Bánová, Závodie, Budatín,“ tvrdí za mesto jeho hovorkyňa Barbora Zigová. Podotkla, že všetky stanice budú mobilné a bude veľmi jednoduché premiestniť ich do inej lokality.

Hodina musí stačiť

Žilinčania nebudú za požičiavanie verejného bicykla platiť. Cyklisti si budú môcť bezplatne bicykel požičať len za podmienky, že ho do hodiny vrátia.

Používať bicykel chránený GPS a WIFI lokalizáciou však nebude môcť každý. Podmienkou je registrácia. Používateľ sa tak zaviaže, že súhlasí s podmienkami prevádzkovateľa a musí poskytnúť číslo platobnej karty.

„Každý užívateľ sa bude musieť vopred zaregistrovať a pri tom musí zadať aj údaje o kreditnej karte. Pre prípad, že spôsobí škodu, alebo by neodovzdal bicykel na stojan, v tom prípade plánujeme zaviesť sankčné poplatky. Je to aj preto, aby si ľudia uvedomili, že aj keď je niečo zadarmo, musí sa k tomu správať zodpovedne,“ poskytol prvé informácie o fungovaní systému Dušan Dvořák.

Polovicu nákladov na fungovanie systému bude hradiť mesto, polovicu nadácia automobilky. Mestskí poslanci však schválili, že ročný vklad mesta do prevádzky bikesharingu nepresiahne 50-tisíc eur.