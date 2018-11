V dohrávke futsalovej extraligy nestačilo MŠK na suverénny Lučenec

Domácim sa podarilo skorigovať nepriaznivé skóre až v samotnom závere.

1. nov 2018 o 10:55 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – Mimel Lučenec 2:6 (0:2)

Góly: 38. Ďuratný, 39. Baranovič – 10. Matheus Ribeiro, 17. a 35. Fehérvári, 24. Gustavo Henrique, 28. Hricov, 33. Marlon Luciano. Rozhodovali Botka a Badura, 150 divákov. Bez kariet.

MŠK ŽILINA: Kotuláč (Kavčák) – Koleno, Ostrák, Ďuratný, Gavrilov, Gábor, Baranovič, Moravec, Holbička.

Favorizovaný Lučenec ostali v Športovej hale na Rosinskej ceste podporiť ich fanúšikovia, ktorí sa po basketbalovom zápase starali o dobrú atmosféru aj na dohrávke druhého kola futsalovej Varta ligy.

Od úvodu boli herne lepší hostia, ktorí potvrdzovali svoje tabuľkové postavenie. V úvode podržal MŠK brankár Kotuláč, ktorý dve zakončenia Ribeira vyrazil na roh. Po štyroch minútach mohol otvoriť skóre duelu Attila Fehérvári, ale loptu poslal hruďou mimo poloprázdnej žilinskej brány. Vzápätí podnikol sólo cez celú dĺžku ihriska Ricardo Camara, ale presne nezakončil.

Na konci piatej minúty zahodil svoju tretiu veľkú šancu v zápase Ribeiro. Následne hlavičkoval po rohovom kope najnižší hráč na ihrisku Marlon Luciano, ale Kotuláč vytiahol parádny reflexívny zákrok. V siedmej minúte pohrozil domáci kapitán Kamil Koleno, ale presne nezamieril. Lučenec sa ujal vedenia v polovici prvého polčasu, keď Ribeiro obišiel Gábora a prekonal Kotuláča. Žilinčania hrozili sporadicky a prevažne z väčších vzdialeností. Vyloženú šancu si zverenci Mariana Ondrúšeka v úvodnej desaťminútovke nevypracovali. V dvanástej minúte mohol znížiť Ostrák, ktorý však trafil len bočnú sieť Obermanovej brány.

Následne sa zápas vyrovnal, ale väčšie šance na oboch stranách chýbali. Hosťujúci tréner reagoval oddychovým časom a ihneď po time-oute zvýšil vedenie Lučenca krížnou strelou kapitán Fehérvári. Dve a pol minúty pred koncom úvodnej časti hry pálil Ricardo Camara, ale pozorný Kotuláč vyrazil loptu na roh. Z následného rohu skončila strela Greška z otočky tesne vedľa. Najväčšia šanca Žilinčanov v prvom polčase prišla 32 sekúnd pred odchodom do šatní, keď Moravec vysunul Kolena a ten v páde zakončil tesne vedľa.

Druhý polčas otvorila šanca domáceho Ostráka, ktorý ľavačkou opäť rozvlnil bočnú sieť lučeneckej bránky. Do druhého polčasu nastúpil do domácej brány Kavčák, ktorý mal prácu už v tretej minúte, kedy skvele zasiahol pri zakončení Ricarda Camaru. O minútu už kapituloval, keď ho pomedzi nohy prestrelil Gustavo Henrique.

V 27. minúte hostia krásne vykombinovali žilinských hráčov, ale Marlon Luciano trestuhodne netrafil priestor medzi troma žrďami. Z ďalšej akcie to však hosťom už do brány spadlo, keď kombinačnú akciu zakončil do poloprázdnej brány Adrián Hricov – 0:4. Žilinčania reagovali oddychovým časom, po ktorom skúsili power play. Pri power play sa do brány dostal opäť Koleno, ktorý sa prizeral strele Ribeira, ktorá opečiatkovala žrď.

Osem minút pred koncom sa dostal do úniku Gavrilov, ale jeho slabé zakončenie brankár Oberman pokryl. Následne Lučenec rozbehol kombinačnú akciu, na konci ktorej bol Marlon Luciano a ten dal na 0:5. O minútu mohol znížiť Ďuratný, ale jeho strelu z otočky vyrazil Oberman nad bránu. V 35. minúte navýšil vedenie hostí strelou cez celé ihrisko do opustenej žilinskej brány Fehérvári. Tri minúty pred koncom sa vyrútili do prečíslenia domáci, ale loptu, ktorá smerovala do brány, vykopol jeden z hráčov Mimelu.

O minútu vystihol rozohrávku hostí Ďuratný a následnou strelou prekonal Mikuša, ktorý inkasoval z prvej strely po príchode do brány. O minútu sa strela jedného z domácich hráčov odrazila od tyče rovno pred Baranoviča a ten doklepol loptu do siete. Skóre sa už nemenilo, a tak si Lučenec druhý týždeň po sebe odváža zo Žiliny tri body.

Marian Ondrúšek (tréner MŠK): „Nastúpili sme proti jednému z najkvalitnejších tímov v extralige. Majú štyroch kvalitných Brazílčanov, ktorí tvrdili muziku počas celého zápasu. My sme hrozili prevažne zo štandardných situácii a z protiútokov. Celozápasová prevaha hostí sa odrazila aj na skóre. Prehrávali sme už 0:6, skúsili sme power play a skorigovali sme výsledok. S výkonom našich hráčov som spokojný, keď sme hrali disciplinovane a s nasadením. Máme dvoch vyrovnaných brankárov, preto sme sa rozhodli, že sa cez polčas vymenia. Máme ešte problémy s kádrom, keďže ešte neskončila futbalová jesenná časť. Chýbal nám taktiež Matúš Ševčík, ktorý vedie ako kapitán slovenský olympijsky výber na medzinárodnom turnaji v Ostrave. Myslím však, že situácia ohľadom kádra sa začína stabilizovať a v ďalšom priebehu by to malo byť v poriadku.“

1. Lučenec 5 5 0 0 32:8 15

2. Pinerola 5 4 0 1 30:11 12

3. Wild Boys 5 3 0 2 15:8 9

4. Makroteam 4 2 1 1 16:13 7

5. B. Bystrica 6 2 1 3 22:31 7

6. Levice 4 2 0 2 10:10 6

7. MŠK Žilina 5 1 1 3 15:29 4

8. Bíli Andeli 5 1 0 4 8:28 3

9. Barabéri 5 0 1 4 11:21 1