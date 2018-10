Oslabení Žilinčania zvíťazili v Budapešti

O víťazstve rozhodol Emil Bagin.

31. okt 2018 o 21:43 Tomáš Hládek

MAC Budapešť – MsHK Žilina 2:3pp (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1 )

Góly: 11. Klempa (Fejes, Bodó), 40. Dudás (Pozsgai, Nagy) – 17. Piegl (Jenčík, Ručkay J.), 53. Ručkay J. (Jenčík, Matejka), 62. Bagin (Ručkay J.). Rozhodovali Fridrich, Tvrdoň – Šoltés, Lauff. Vylúčení: 3:3.

MAC BUDAPEŠT: Bálizs – Pozsgai, Bugár, Burt, Fejes, Vokla, Dudás, Szigeti, Bukor – Orban, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Kreisz, Nagy, Terbócs – Odnoga, Majoross, Szabad.

MSHK ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Bagin, Piegl, Žilin, Pastor, Matejka – Barta, Podešva, Milý – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Síkela, Ručkay J., Rehák D. – Hrazdíra, Mendrej, Danielčák.

V štvrtom útoku Žiliny musel zaskočiť na pozícii centra kvôli početnej maródke obranca Jakub Emil Mendrej. Domáci sa ujali vedenia, keď Mikoláša prekonal Klempa. Následne mohol navýšiť vedenie opäť Klempa, no jeho nájazd Mikoláš zneškodnil. Vzápätí sa rútil do prečíslenia Barta s Hunom. Prvý menovaný strieľal, ale Bence Bálizs jeho strelu chytil. Žilinčanom sa podarilo vyrovnať ešte v prvej tretine. Po zmätku pred Bálizsom sa puk dostal k Pieglovi, ktorý prekonal dezorientovaného brankára maďarského mužstva.

Úvodná šanca druhej tretiny patrila domácim, keď sa po chybe žilinskej obrany rútil jeden z hráčov Budapešti na Mikoláša, no ten svoj tím opäť podržal. V 27. minúte mohol potrestať Orban Baginovu chybu, keď prihrávkou hľadal voľného Langkowa, no ten však puk nezachytil. O dve minúty sa parádne predviedol Bence Bálizs, ktorý najskôr zneškodnil únik Bartu a aj následnú dorážku Surovku. Surovka následne o mantinel vysunul Hunu, ktorého zakončenie vypichol hokejkou Bence Bálizs. V 35. minúte najskôr Síkela tvrdo zostrelil jedného z hráčov, puk sa dostal k Ručkayovi, ktorý ho posunul Síkelovi a ten v tutovke proti Bálizsovi neuspel. Následne sa do prečíslenia dostali domáci, ale Mikoláš puk vyhlavičkoval. Štyri sekundy pred koncom druhého dejstva prepálil Mikoláša v presilovke Jesse Dudás a poslal Budapešť opäť do vedenia.

V úvode tretej tretiny putoval na lavicu hanby Rudolf Huna. V následnom oslabení unikol Síkela, no ani on svoj nájazd nepremenil. Možno zahrať si presilovku mali po pár minútach aj Žilinčania. Vlci však presilovku nevyužili. Následne fauloval Terbócs. V presilovke posielal puk pred bránku Jenčík a po teči Jakuba Ručkaya bolo vyrovnané. Päť minút pred koncom musel tlak domácich razantne ukončiť Mikoláš. Dvadsať sekúnd pred koncom riadnej hracej doby sa ocitol v tutovke Langkow, ale Mikoláša neprekonal. V predĺžení pekne potiahol puk Ručkay, nahral ho Baginovi a ten nekompromisne zavesil. Žilinčania tak získali v Budapešti dva body.