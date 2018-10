Kto obsadí post primátora? Diskutovali sme s kandidátmi v Žiline

Živý prenos môžete sledovať aj na našej facebookovej stránke.

31. okt 2018 o 13:29 Radoslav Blažek, František Ujházi, Dominika Mariňáková

Vydavateľstvo Petit Press a.s. pripravilo diskusné fórum na tému Kto obsadí primátorský post v Žiline?

Diskusiu sledujeme minútu po minúte

16:12 Milí čitatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj vďaka tejto diskusii ste si mohli vytvoriť názor na kandidátov mesta Žilina. Kto sa stane primátorom a bude viesť toto mesto ďalšie štyri roky? Rozhodnete o tom len a len vy už v sobotu 10.11.2018.

16:10 Martin Kapitulík: "Aj v tejto debate, ako sme sa tu bavili, už pracujeme na problémoch, nehľadáme výhovorky, ale tvrdo makáme. Toto máme v povahe, takto budeme pokračovať a budeme riešiť problémy, ktoré trápia Žilinčanov a naše mesto."

16:08 Ľudmila Chodelková: "Chcem spolu s mojím tímom, aby bola Žilina vzdelanejšia, krajšia, čistejšia, aby sa robilo pre ľudí. Touto cestou chcem poďakovať občanom, že ma upozornili na svoje problémy. Takisto ďakujem tímu Iná Žilina, ale aj 15 kandidátom na poslancov, ktorí ma podporujú a pomáhajú mi."

16:07 "Takisto sa chcem stretávať s podnikateľmi, chcem im dať priestor. Chcem, aby sme viac čerpali eurofondy," dodáva Hanuliak.

16:06 Tibor Hanuliak: "Chcem hlavne vyzvať občanov, nech idú voliť. Ak chcú zmenu nášho krásneho krajského mesta, nech idú voliť. Nespomenul som seniorov. Na každom sídlisku chcem vybudovať klubovne, aby sa tam mohli stretávať. A potom v centre určiť miesto, aby sa tam mohli stretávať a vytvárať aj niečo pre mesto, napr. spoluprácou s deťmi."

16:04 "Chcem byť primátor, ktorý spája. Ak budeme aj naďalej rozdelení, Žilina sa neposunie dopredu. Chcem, aby primátor a mestské zastupiteľstvo boli jeden ucelený celok. Tak nám držte palce, nech to dobre skončí," dodáva na záver Groma.

16:02 Patrik Groma: "Nespomenul som tu mestečko, v rámci ktorého môžeme postaviť byty pre rodiny s deťmi. Takisto areál novej nemocnice, ak sa vybuduje, môže slúžiť pre rodiny s deťmi či pre seniorov. Treba revitalizáciu vnútroblokov, prvý bude na ul. Fatranskej, Karpatskej a Tatranskej. Spolufinancovanie tam je len 5 percent."

16:01 Peter Fiabáne: "Môžeme nasľubovať občanom čokoľvek. Nového primátora čaká veľa práce, musia za ním stáť ľudia, ktorí sa problémom rozumejú. Žilinu vidím o štyri roky ako mesto moderné, ktoré svojich občanov spája, ale nerozdeľuje."

16:00 Diskusia je pomaly na konci. Kandidáti na primátora Žiliny dostávajú čas na svoje posledné slová.

15:57 "Pán viceprimátor, vy nemôžete povedať, že mesto dalo do každej domácnosti kompostér. Veď to nie je pravda. Tie šli len do rodinných domov, bytové domy to nedostali. Musíme vymyslieť riešenia, aby sa dostali kompostéry aj k ľuďom, ktorí bývajú v bytovkách, ale chcú ich mať, chcú sa o ne starať," dodáva Chodelková, ktorá adresovala svoje slová aj Patrikovi Gromovi.

15:56 K téme sa vyjadruje aj Ľudmila Chodelková: "Treba začať robiť osvetu, už v materských školách, cez základné a stredné až po dôchodkový vek."

15:55 Pokračuje Tibor Hanuliak: "Myslím si, že je tu čo naprávať. V Žiline je jeden malý zberný dvor, ktorý absolútne nemôže stačiť krajskému mestu. Do budúcna treba spolupracovať s vedením Teplárne a napr. štiepky sa môžu spaľovať, aby malo mesto Žilina väčšie možnosti pri triedení separovaného odpadu. Tam nám unikajú peniaze. Mesto by malo mať firmu, ktorá by sa o toto starala."

15:53 Patrik Groma: "Myslím si, že v rámci odpadového hospodárstva je Žilina lídrom na Slovensku. Z iných miest sa k nám chodia učiť. Čo sa týka separovaného zberu, museli sme zdvojnásobiť vývoz plastov. Tie sa dajú aj vyvážať, keďže je to druhotná surovina. Ja som za to, aby sme ich zgranulovali a dávali ďalej. To bude mať tiež zásadný vplyv na rozpočet mesta."

15:51 "V Žiline je 39 percent zhodnotenie komunálneho odpadu, priemer Slovenska je 19 percent, takže sme na tom dobre. Úloha na najbližšie obdobie: biologický odpad v panelákoch. A mali by pribudnúť tak tri či štyri zberné dvory, aby mali ľudia kam voziť odpad," prezrádza na úvod témy odpadové hospodárstvo Peter Fiabáne.

15:49 "Primátor musí pravidelne navštevovať ministerstvo zdravotníctva, komunikovať s vedením nemocnice a tlačiť na to, aby prišli peniaze na rekonštrukciu," dodáva Kapitulík.

15:48 Martin Kapitulík hovorí aj o autobusovom nástupišti. "Pokiaľ bude mesto partnerom prevádzkovateľa nástupišťa, do dvoch rokov môže dôjsť k rekonštrukcii," hovorí.

15:47 " A nemocnica? Treba ju zrekonštruovať. Na tom mieste, kde stojí teraz. Je to ideálne miesto v strede Žiliny," dodáva k téme Chodelková.

15:46 "Územie pod viaduktom? Tam som veľmi intenzívne riešila situáciu a dnes je tam miesto pre bajkerov, ktorí sa tam doteraz stretávajú," hovorí Chodelková.

15:45 "Pre mňa je nepochopiteľné, že člen vládnej strany, ktorý je aj poslancom, s týmito vecami nič nerobí," upozorňuje Tibor Hanuliak.

15:44 "Čo sa týka stanice, primátor Choma podal petíciu na rekonštrukciu, ale ministerstvo si túto myšlienku neosvojilo. Riešením by mohlo byť, že by si mesto vzalo túto stanicu do správy a staralo sa o ňu," myslí si Groma.

15:43 "Ak budem primátor, určite pôjdem do výstavby mestskej nemocnice. 90 percent Žilinčanov hovorí, že nemocnica je problém, takže je to verejná požiadavka. Vláda v súčasnosti podporuje výstavbu troch nemocníc, takže sa nevylučuje, že by podporila aj štvrtú. A tá by nahradila tú terajšiu," prezrádza svoj smelý plán Patrik Groma.

15:41 Peter Fiabáne: "Aj keď sú to oblasti, ktoré nespadajú pod mesto, sú dôležité, primátor by mal mať snahu a vyvíjať aktivitu. Mal by robiť mediátora, aktivátora, napr. v prípade nemocnice či Žilinskej univerzity."

15:40 Stav železničnej stanice, nemocnice, územia pod estakádou. Tieto miesta síce nepatria mestu, ale sú hanbou Žiliny. Ako môže mesto pomôcť riešiť tento problém? Pýta sa moderátor Koscelník.

15:39 Ľudmila Chodelková: "Treba pokračovať v tom, čo je začaté. A to je výstavba na Dlabačovej, Predmestskej a za Vuralom."

(zdroj: )

15:37 "Chceme nadviazať na úspešné roky výstavby 2002-2006. Na Hájiku vlastní Ministerstvo obrany určité pozemky, tam by mohlo vyrásť rozšírené sídlisko. Zanedbávame výstavbu nájomných a sociálnych bytov, nečerpáme tieto fondy, a pritom účasť mesta je 5 percent," hovorí o svojej vízii Hanuliak.

15:36 "Veľmi podstatné je upraviť drobnými úpravami územný plán mesta. Pokiaľ nevykúpime pozemky v rámci Hájika, s komplexnou bytovou výstavbou sa nepohneme," hovorí okrem iného na margo tejto témy Groma.

15:35 Peter Fiabáne: "Stačí sa pozrieť na západ od nás. Každopádne, je povinnosťou mesta zväčšovať bytový fond, tie byty potrebujeme. Riešenia? Nielen stavať, ale aj odkupovať. Kúpme ročne 10-15 bytov, robme to systematicky a za pár rokov sa tá bytová politika zmení."

15:33 V Žiline žije veľmi veľa ľudí bez trvalého pobytu. Počet ľudí s trvalým pobytom síce mierne, ale posledné roky predsa len klesá. Kde stavať? Pýta sa moderátor Koscelník.

15:30 "Pocitovo všetci chceme, ale otázkou je, či ideme z mestských peňazí sanovať projekt jedného podnikateľa. Ak to zaplatí štát, v pohode. To isté sa týka aj Karpatskej," dodáva na tému Korytnačky Fiabáne.

(zdroj: )

15:29 "Ja som sa vám za to aj poďakoval. Vy máte vízie a plány, ja som tie návrhy dal na papier a predložil na zastupiteľstvo," odpovedá Kapitulík.

15:28 "Maťo (Martin Kapitulík), úžasné, čo všetko si už doteraz urobil. Chcela by som ťa mať vo svojom tíme. Podľa tohto by už mala byť Žilina športovejšia, modernejšia, lepšia... Všetko, čo sa doteraz urobilo, nie ty, ale poslanci museli schváliť. Keby si bol sám, nič by sa neudialo," reaguje na slová Kapitulíka Ľudmila Chodelková.

15:27 "Potrebujeme moderné športoviská pri každej škole, aby slúžili nielen študentom, ale aj obyvateľom sídlisk a aby boli verejne dostupné. Aktívne podporujem výstavu atletického štadióna na Hlinskej," dodáva Martin Kapitulík.

15:26 "Predložil som konkrétny návrh na vrátenie Korytnačky do rúk mesta. Zastupiteľstvo v drvivej väčšine súhlasilo, potom však primátor prišiel s návrhom AŽIŠ-u. Podľa mňa na to nemá mesto peniaze, ale beriem to. SOV a väčšina národných športových zväzov súhlasí, aby sa z Korytnačky stalo Národné športové centrum," vysvetľuje Kapitulík.

15:25 "Potrebujeme aj rekonštrukciu už existujúcich telocviční a hál, ktoré to potrebujú. Ale aj ihrísk na sídliskách a pod. Potom sa športu v Žiline bude dariť," pokračuje Chodelková.

15:24 "Každý deň sa boríme s problémom nedostatku športovísk. Žilina je krajské mesto, ktoré nemá športovú halu. A to je veľmi smutné, lebo šport je dôležitý.

Korytnačku treba vrátiť do rúk mesta, za podmienok, ktoré budú výhodné pre občanov a pre mesto. Ďalej, máme tu rozostavanú Karpatskú. To je tiež jeden z pozemkov, ktorý by sa mal vrátiť pod mesto a malo by sa tam niečo diať," hovorí na tému šport a športoviská Chodelková.

15:22 "Mojou ambíciou je, aby na každom sídlisku vyrástla menšia športová hala. Sedel som s pani ministerkou, ktorá to kvitovala. Som však za spoluprácu, nesmieme sa hrať na politické tričká," dodáva Hanuliak.

Patrik Groma a Tibor Hanuliak (zdroj: )

15:21 "Je pre mňa nepochopiteľné, že za desať rokov sa mesto nedokázalo dohodnúť s majiteľom Korytnačky. Najviac utrpí občan mesta Žiliny.

Takže, vstúpiť do jednania, ale tak, aby verejnosť počula riešenia a bola pripustená k rokovaniam. Aby sme pohli týmto projektom," reaguje na pálčivú tému Korytnačka Hanuliak.

15:18 "Treba aj AŽIŠ, aj Korytnačku, nie? Som zástanca toho, že sa treba pokúsiť o Korytnačku za podmienok, ktoré budú výhodné pre obe strany. Ak to nepôjde, pôjdeme postupne, začneme malou hokejovou halou. Návratnosť je sedem-osem rokov, ten zimáčik by nám mohol vykurovať plaváreň. Toto sú riešenia, ktoré sú udržateľné a samofinancovateľné. Takisto potrebujeme športové priestory pre školy, výstavbu telocviční," hovorí na túto tému Groma.

Peter Fiabáne a Patrik Groma (zdroj: )

15:16 "Problém je, že mesto nemá veľa svojich pozemkov. Má Sihoť, lúku na Solinkách a ostatné priestory budeme musieť kúpiť. Aj na Solinkách sa dá vybudovať areál, ale treba s tým narábať veľmi citlivo," pokračuje Fiabáne.

(zdroj: )





15:15 "Témou nie je AŽIŠ, ale stav športovej infraštruktúry, ktorý je nedostatočný. Ja som ten projekt nepodporil , lebo 60-miliónová investícia s nedostatočným pokrytím, to by bolo náročné. Dnes už je viacero projektov typu PPP, ktoré krásne a za nízke sumy riešia športoviská. Dobudovať treba atletický areál, plaváreň, vybudovať mestskú športovú halu a potom športoviská na školách," hovorí Fiabáne.

15:13 Ďalšou témou, ktorú rozoberieme, je šport a športoviská. Ako prvý predstavuje svoj názor Peter Fiabáne.

15:12 Martin Kapitulík: "Ja som konkrétne návrhy predložil už pred dvomi rokmi. Najlepším riešením je podľa mňa kamenná dlažba s novými obrubníkmi a s chráničkami na káble. Som rád, že sa to robí, ale treba to robiť poriadne."

(zdroj: )

15:11 "Jasné, že neboli výhrady," reaguje na slová Gromu Ľudmila Chodelková. "Veď sme boli radi, že sa ide rekonštruovať. My sme si prešli mesto, dali návrhy, čo s rekonštrukciou chodníkov. Mesto však niektoré veci nerešpektovalo. Ja som za dlažbu, keď sa niečo deje, dá sa rozobrať a opäť ju dať naspäť. Som za kvalitu," hovorí Chodelková.



15:09 "Okamžite by som zaviedol kvalitu asfaltu. V Bratislave pán primátor opravoval most a keď ho chcel urobiť kvalitne, doviezol ho z Rakúska. Na Slovensku sa prestal vyrábať kvalitný asfalt pár desiatok rokov dozadu.

Dávame nekvalitné veci. Takže som za kvalitu, všetko pekne naplánovať a držať sa harmonogramu," hovorí Hanuliak.

15:08 Patrik Groma: "Rekonštrukcia chodníkov sa schvaľovala ešte pred dvomi rokmi a nik nemal proti tomu výhrady. Dnes kandidáti majú výhrady, pred dvomi rokmi im to neprekážalo."

15:07 "Radšej menej, ale poriadne. Mestu chýbajú viaceré základné dokumenty ohľadom verejného priestoru, napr. chodníkov či mobiliáru," reagoval Fiabáne.

15:06 Branislav Koscelník načrtol ďalší problém, ktorý trápi Žilinčanov. Spustila sa veľká rekonštrukcia chodníkov za asi milión eur. Mesto si vybralo cestu väčšieho množstva úsekov, tá kvalita je však pochybná.

15:05 "Ja si čisté mesto predstavujem úplne inak. Primátor by mal koordinovať úpravu zelene i čistotu vo všetkých častiach. Malo by to byť preventívne," reaguje Kapitulík.

15:04 "Ak budem primátorkou, prehodnotím spoluprácu s firmami, ktoré zabezpečujú poriadok v meste. Lebo Žilina je špinavá. Keď chodím sobášiť, musím sa v sobotu hanbiť, keď ide nevesta v krásnych šatách a ulica je špinavá, plná špakov. Tu treba začať robiť. Mestský podnik. ktorý sa bude starať o poriadok, je veľmi dobré riešenie. Firmy, ktoré sa v posledných rokoch starali o poriadok v meste, neboli kontrolované," hovorí Chodelková.

15:02 "Mesto môže okamžite reagovať, keď má svoju vlastnú firmu. Keď sa prejde primátor po meste a vidí havarijný stav, môže okamžite reagovať. Som za firmu, ktorá sa bude zodpovedať primátorovi a poslancom," pokračuje Hanuliak.

(zdroj: )

15:01 "Ja nesúhlasím. Napríklad psíky, ľudia sa sťažujú na psie výkaly. Myslím, že peniaze, ktoré sa vyberú na daniach za psíky, treba investovať na vybudovanie miest pre psíčkarov, aby mali s tými psami kam ísť, aby tam boli nádoby či vrecká na exkrementy," reaguje Tibor Hanuliak.

15:00 "Osobne si myslím, že za posledný rok sa to extrémne zlepšilo. Prešiel som si dnes takmer celé mesto a bolo pokosené, upratané, bez kameňov. Keď pôjdete domov, pozrite si, či je naozaj Žilina taká špinavá. Podľa mňa je to len predsudok," hovorí Patrik Groma.

14:59 Ďalšou témou našej diskusie je Verejný priestor.

14:58 Za bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov sa vyjadril len Patrik Groma.

14:57 "Pokiaľ mi dajú ľudia dôveru vo voľbách, naďalej budú zadarmo cestovať žiaci, dôchodcovia a ZŤP. Keď budeme mať vybudované ostatné veci, potom sa môžeme baviť o ekonomicky aktívnych. Ale určite neskôr," prezradil svoj názor Kapitulík.

14:56 Ľudmila Chodelková: "Mesto ročne investuje 5 miliónov do mestskej dopravy. Keby prešla MHD zadarmo, bolo by to spolu 7,5 milióna. Myslím si, že občania si zaslúžia, aby tieto peniaze išli inam."

Ľudmila Chodelková (zdroj: )

14:54 Tibor Hanuliak reaguje na tému bezplatná doprava: "Mesto nemá dostatok financií, aby mali všetci zadarmo dopravu. Seniori áno, zariadil by som školské autobusy, ktoré by boli zadarmo."

14:53 "MHD sa modernizuje, kroky technického charakteru sa dejú, tá doprava bude nastavená dobre. Hlasoval som proti, lebo 2,5 milióna eur, ktoré by sme na to vynaložili, by mali ísť inam. Keď bude Žilina pekné, fungujúce mesto, môžeme mať bezplatnú dopravu," reagoval na tému bezplatná Doprava Peter Fiabáne. Tým aj vysvetlil, prečo za návrh bezplatnej Dopravy nehlasoval.

14:52 "Spolu s Výskumným ústavom dopravným sme vypracovali prvú štúdiu pre Solinky, ako aj pre ostatné sídliská," reagoval na tému Parkovanie Kapitulík.

14:51 K téma sa vyjadruje aj Ľudmila Chodelková: "Treba urobiť passportizáciu parkovacích miest. Tá nám ukáže, ako sme na tom. Ďalej, diskusia s občanmi - aj oni možno s niečím prídu. Keď ľudia môžu bývať v panelákoch nad sebou, prečo by tak nemohli fungovať autá. A treba aj zelené riešenia: svahy, do ktorých sa dajú urobiť parkovacie miesta."

14:49 "Napríklad sídlisko Hájik je jeden chaos v parkovaní. Ľudia majú obrovský problém zaparkovať pred vlastným bytom. Vo svete to riešia malými konštrukciami, ktoré sa dajú urobiť priamo na mieste, aby sa to zmestilo do projektanskej línie. Tam vieme ušetriť minimálne raz toľko parkovacích miest. Ľudia, ktorí tu platia dane, by mali mať parkovanie zadarmo. To je moja predstav," vysvetľuje Tibor Hanuliak.

14:48 "Podstatné je mať dáta. Navrhujem, nech na začiatku nik neplatí, na dve autá bude karta. My potrebujeme vedieť, aká je situácia, bez toho sa nedajú riešiť ďalšie kroky," pokračuje Groma.

14:46 "V rámci Žiliny žije viac ako 30-tisíc ľudí, ktorí nepochádzajú odtiaľto, nie sú stálymi obyvateľmi. Ak si Žilinčan, parkuj. Ak nie si, tak musíš zaplatiť. Navyše, niektorí ľudia majú na sídliskách viac áut, doslovne tam majú pomaly autobazár. Ak dovolíme mať niekomu viacero áut, zaberá miesto iným. Treba to aktívne riešiť," hovorí na margo tejto témy Patrik Groma.

14:42 Ako prvý svoj názor vyjadruje Peter Fiabáne. "Parkovaciu politiku v meste má mať v rukách mesto. To je zásadný krok, ktorý treba urobiť. A to skôr, ako skončí zmluva v roku 2023. My robíme teraz z plateného parkovania strašiaka. Ale ono to tak nemusí byť. V prvom rade slúži na to, aby sa v meste urobil poriadok.

Musíme rozlíšiť parkoviská pri obytných domoch a na sídliskách, a parkoviská v centre mesta. Na sídliskách sú ľudia, ktorí nemajú žiadne auto, ale aj takí, čo majú tri. Takí, čo platia za garáž, ale aj takí, čo považujú za úplne normálne, že môžu parkovať na mestskom pozemku. Je to vážna téma, treba sa o nej rozprávať s ľuďmi."

Peter Fiabáne a Patrik Groma (zdroj: )

14:40 Branislav Koscelník predstavil ďalšiu tému, riešiť budeme parkovanie. Aj to je problém, ktorý výrazne trápi Žilinčanov. Majú na tento problém recept potenciálni primátori?

Branislav Koscelník (zdroj: )

14:39 K slovu sa dostala aj Ľudmila Chodelková: "Stĺpiky sme nechceli. A napriek tomu, zo svojvôle primátora, sú stĺpiky. Išiel podnet na prokuratúru. Európska legislatíva bude vyžadovať od miest, aby bol kamerový systém. My sme to chceli už v predstihu, chceli sme systém, ktorý by bol lacnejší a funkčnejší. Hlasovali sme, už chýbali len posledné kroky, stalo sa však čo, čo sa stalo - máme stĺpiky.

Regulácia vstupu do pešej zóny nie je taká, aká by mala byť."

14:37 "Pri tejto téme ešte musím klobúk pred Dopravným podnikom. Vymenila sa drvivá časť vozového parku. MHD však musí chodiť na čas, aj to je motivácia pre ľudí, aby do nej presadli. Potrebujeme uprednostnenie MHD vozidiel na križovatkách. Žilinčania si zaslúžia, aby sme vo štvrtom najväčšom meste na Slovensku mali moderné terminály, ale aj autobusovú a železničnú stanicu," povedal ešte na margo témy Doprava Kapitulík.

(zdroj: )

14:35 "Čo sa týka dopravy vo vnútri Žiliny, potrebujeme rozšírenie cesty na ulici Vysokoškolákov. Potrebujeme sa posunúť ohľadom kruháča na Solinkách, vyriešiť križovatku v Bánovej pri Fackárni a pod," dodal Martin Kapitulík.

14:33 "Veľmi ma mrzí, že možno už 20 rokov sú na stole dve priority, ktoré by uľahčili dopravu. Štvrtý okruh Žiliny a predĺženie Ľavobrežnej, čím by sa tranzitná doprava vyhla križovatke pri Tescu. Toto bude prvoradá úloha pre nového primátora, aby tlačil na štát, Slovenskú správu ciest. My ako mesto na toto nemáme peniaze," pokračoval Kapitulík.

14:31 "To, čo sa udialo pri novej predajni nábytku, je obrovský problém. S mojím tímom som rýchlo reagoval, oslovil som viacero inštitúcií, aby to riešili a vypli semafory. Chceme, aby tam vznikla mimoúrovňová križovatka, ktorá patrí na cestu takéhoto významu," reagoval na problém pri novovybudovanej predajni nábytku Martin Kapitulík.

14:27 "Kto iný ako vládna strana vie urobiť tlak na ministra dopravy, aby sa diaľnica takto stále neodsúvala? Mala byť dokončená v roku 2006, teraz sa hovorí o roku 2026. Takisto treba riešiť rýchlostnú cestu na Martin. Myslím si, že by veľmi pomohlo, keby sa tam urobili kaskády a rozšírila sa," pokračoval Hanuliak.

Tibor Hanuliak (zdroj: )

14:26 K téme Doprava, ktorá rezonuje celým Slovenskom a Žilina nie je výnimkou, sa vyjadril aj Tibor Hanuliak: "Žilina je v týchto veciach strašne zanedbaná. Podľa mňa je to práca našich predchodcov, ktorí dlhé roky sedia v laviciach a neriešili tieto veci. Treba osloviť VŠ dopravnú a Výskumný ústav dopravy a zároveň tlačiť na Ministerstvo dopravy, aby tieto veci riešilo. Ak to nevyriešime, stále nás tento dopravný chaos bude trápiť."

14:24 "Vláda robila veľké investície do zamestnanosti a nerobila investície do infraštruktúry. Mali by sme pokračovať v doprave bezplatne. Odkedy sme ju zaviedli, máme nárast o 11 percent," dodal Groma.

14:23 Patrik Groma otvoril aj tému hlavného architekta mesta. Hovorí, že pre Žilinu je kľúčová. "Funkcia hlavného architekta by mala byť apolitická. Videli sme, čo sa stalo, keď architekt podľahol politickým tlakom, či už za Slotu alebo Harmana. Myslím si, že takýto orgán nemá zmysel, ak ho bude vyberať primátor. Malo by ho vyberať zastupiteľstvo, aby ten tlak zvládal lepšie a bolo to kolektívne rozhodnutie."

14:21 Patrik Groma hovorí, že základný problém mesta je, že nemá plán. " Mesto nemá jasnú víziu, postupnosť krokov a inštitúciu, ktorá by strategicky riadila toto mesto. Rozhodnutia, ktoré sa dnes robia, sa robia viac politicky ako odborne."

(zdroj: )

14:19 Moderátor Branislav Koscelník sa pýta, či potenciálni primátori očakávajú investície do dopravy. Ako prvý odpovedá Fiabáne: "Samozrejme, že áno. Zámery už sú na stole, ale skutočný problém nevyriešime len budovaním cestnej infraštruktúry. Problémom je, že dopravný systém mesta nezvláda nápor áut, ktoré denne vstupujú a vystupujú z mesta. Je tu obrovské množstvo áut, ktoré do Žiliny vstupujú zvonka - obchodne, do nemocnice, pracovne a pod. A práve tieto autá spôsobujú ranné zápchy. Tunel bude hotový najskôr o tri roky, Kysuce budú spojazdnené diaľnicou o sedem rokov. My sa s tým musíme vysporiadať.

A aké opatrenia by som zvolil? Budovanie cyklotrás, aby časť Žilinčanov volila na presun bicykel. Potom budovanie chodníkov a pod."

14:15 Svoj názor a víziu predstavil aj Martin Kapitulík: "Začnem od vízie, ktorou je silné mesto, ktoré rieši problémy, ktoré trápia ľudí. Spolu s mojím tímom sme strávili mesiace medzi ľuďmi, nielen sme s nimi diskutovali o problémoch, ale aj ich riešili. Ponúkame konkrétne riešenia a väčšinu z týchto vecí už aj riešime. Hovorilo sa tu o čistote, doprave, pocitu ľudí z mesta. Starí Žilinčania hovoria, že nikdy nebola Žilina taká špinavá ako dnes. Veľa vecí vieme vyriešiť do 30 až 60 dní, potom sa posunieme ďalej. Ale ako hovorím, ohľadom viacerých vecí už komunikujeme, či už je to železničná stanica, športová hala Korytnačka, doprava a pod."

Martin Kapitulík (zdroj: )

14:13 "Pre mňa je prvoradý občan. Počas štyroch rokov som sa stretala s občanmi. Pre mňa sú prvoradé ich potreby. Priority v našom programe sa odvíjajú od ich potrieb. V prvom rade je to mestský úrad - ako rieši problémy občanov, takže otvoriť ho pre nich. Čo sa týka dopravy, treba vyriešiť priepustnosť mesta, aby tu nekolabovala doprava a neboli tu zápchy. A dôležité sú aj ostatné témy, ktoré ešte rozoberieme," uviedla vo svojom úvodnom slove Ľudmila Chodelková.

14:10 Svoju víziu na úvod predstavil aj Tibor Hanuliak: "V meste je problém s dopravou. Parkovanie je témou, ktorá veľmi trápi ľudí na sídliskách. Nedôstojné stredisko majú aj naši seniori. A v športe sa veci v Žiline za desať rokov nepohli v prospech nás, Žilinčanov.

14:07 Slovo dostáva ako prvý Peter Fiabáne: "Keď sme dávali dokopy plán Žilina, problémové oblasti v meste sme pomenovali a rozobrali. Vychádzali sme aj z kvalitatívneho prieskumu, v ktorom ich Žilinčania menovali. Najpálčivejšie témy sú: parkovacie miesta, poriadok vo verejnom priestranstve. My sme pridali prácu mestskej polície a šport. Určite platí, že ak by som uspel vo voľbách, po štyroch rokoch by Žilinčania mali viac fungujúci úrad a bol by väčší verejný poriadok."

14:02 "Päť kandidátov na post primátora Žilina, päť pohľadov na to, kam by mala Žilina smerovať. Vydavateľstvo Petitpress pre vás pripravilo diskusiu kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post primátora," uviedol na úvod Branislav Koscelník, ktorý zároveň predstavil jednotlivých kandidátov.

13:46 Milí čitatelia, o pár minút začíname. Jednotliví uchádzači o post primátora pomaly prichádzajú. Diskusiu bude moderovať redaktor MY Žilinských novín Branislav Koscelník.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Voľby Žilina: O post primátora sa uchádza šesť mužov a jedna žena

Diskusie sa zúčastnia:

Fiabáne Peter (nezávislý s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca)

Groma Patrik (nezávislý s podporou strany Smer-SD)

Hanuliak Tibor (SNS)

Chodelková Ľudmila (nezávislá)

Kapitulík Martin (nezávislý)