Martin Maruna: Pomáhať je kde, treba len chcieť

Mnohí ho poznajú z divadelných dosiek Bytčianského ochotníckeho divadla. Život však pre neho nie je len hrou, svoje prostredie chce aj reálne zmeniť.

30. okt 2018 o 17:09

Aj preto sa rozhodol kandidovať za poslanca do mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod 2 - Bôrik, Hliny V, Hliny VI, Hliny VII, Hliny VIII a Malú Prahu. Čo konkrétne trápi obyvateľov tejto časti Žiliny nám prezradil v rozhovore Martin Maruna.

- Mnohí Žilinčania Vás poznajú ako herca v Bytčianskom ochotníckom divadle. Povedzte nám, ako a kedy ste sa rozhodli, že sa chcete angažovať aj v komunálnej politike?

Veci verejné ma v podstate už zaujímali od môjho mládežníckeho veku. Už ako dospievajúci človek som sa zaujímal o to, ako sa štát a samospráva starajú o znevýhodnené osoby a či sa táto sféra nedá vylepšiť a zefektívniť. Som presvedčený, že práve v tejto oblasti som nadobudol skúsenosti a moje zvolenie za poslanca by bolo pre mesto prínosom. Myslím si, že je ten správny čas odovzdať svoje skúsenosti.

Predstavte nám vašu víziu, s ktorou sa uchádzate o post mestského poslanca.

Moja vízia je celkom jednoduchá. Už na sociálnych sieťach som predstavil môj volebný program. Jeden z jeho pilierov je práve spomínaná sociálna oblasť, v ktorej vidím rezervy. Mesto Žilina akútne potrebuje viac miest pre seniorov. Z mojej analýzy vyplynulo, že je potrebné akútne zriadenie v dvoch zariadení pre seniorov, kde by sa dalo umiestniť minimálne 80 ľudí. Prečo dve? Lebo to vyplýva z momentálnej existujúcej legislatívy a v súčasnej dobe platných zákonov. Populácia je prestarnutá, je našou povinnosťou a povinnosťou samospráv postarať sa o našich seniorov.

- Kandidujete za volebný obvod 2 - Bôrik, Hliny V, Hliny VI, Hliny VII, Hliny VIII a Malú Prahu. Čo obyvateľov týchto mestských častí najviac trápi?

V spomínaných mestských častiach by bolo určite dobre zlepšiť infraštruktúru. Je naozaj nevyhnutné zosieťovať dopravu a zabezpečiť, aby hlavne v ranných hodinách a poobedňajších hodinách, čiže keď ľudia cestujú do práce a z práce, nebola doprava prehustená. Som si vedomý, že to je neduh celej Európy. Ale my žijeme v Žiline, naši občania platia dane tu, preto sme povinní zabezpečiť im čo najkvalitnejšie životné podmienky. Určite netreba zabudnúť na parkovanie! Je nezmysel, aby občania behali krížom krážom cez prímestské časti, je to nesystémové a neprispieva to k celkovej situácii. Taktiež by som v menovaných mestských častiach sprístupnil občanom kultúrne vyžitie. Nemôže byt kultúrnym centrom len stred mesta, zabúdať nemôžeme ani na mestské periférie. Zeleň, zeleň, zeleň, toto mi chýba v celom meste! Žilina potrebuje okamžite vypracovať environmentálnu štúdiu. Nesmieme dovoliť, aby sa nám z mesta stala betónová pevnosť.

- Vieme o vás, že ste pravidelný darca krvi. Pomoc iným vám teda nie je cudzia. V akých ďalších oblastiach by ste vedeli z pozície poslanca podať pomocnú ruku?

Áno, pravidelne sa zúčastňujem veľmi úspešnej kvapky krvi, aj tohtoročného už 6. ročníka. Pokiaľ nám zdravie dovolí, je to to najmenej, čo môžeme urobiť pre ľudí, ktorí to potrebujú. V našej populácii máme čoraz viac seniorov, darovali nám život, sú to naše staré mamy a otcovia. Je potrebné im spríjemniť ich jeseň života. Jednoducho ich nesmieme vylúčiť z nášho aktívneho života. Práve naopak, treba ich zapájať, treba im dávať najavo, že sú potrební a že sú pre nás stále prínosom. Musíme pre nich vytvoriť viac kultúrneho vyžitia, viac športových aktivít primeraných k ich veku a nenechať ich sedieť doma a opúšťať sa. Zameral by som sa na cieľové skupiny znevýhodnených osôb, ako sú seniori, hendikepované osoby, osamelé mamičky s deťmi a osoby s akýmkoľvek postihnutím. Jednoducho povedané, pomáhať je kde, treba len chcieť...

- Koho by ste si vedeli predstaviť na stoličke primátora Žiliny vy?

Jednoznačne Patrika Gromu.

Vážení Žilinčania, volám sa Martin Maruna a rozhodol som sa uchádzať o Vašu podporu na post poslanca do mestského zastupiteľstva mesta Žiliny. Moje rozhodnutie sa zrodilo na základe viacerých osobných rozhovorov a mnohými osobnými stretnutiami s Vami, Žilinčanmi. Spoločne sme prišli na to, čo Vás občanov trápi, čo by ste chceli vylepšiť a v ktorých oblastiach potrebuje mesto Žilina zásadné zmeny. Nerozhodol som sa kandidovať pre svoj osobný prospech, ale pre blaho a zlepšenie kultúry bývania nás všetkých.

Váš Martin Maruna

