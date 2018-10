Prvýkrát sme si primátorov a starostov vyberali pred 28 rokmi

Podľa predbežných informácií voľby tento rok vôbec nebudú v piatich obciach.

27. okt 2018 o 10:25 SITA

Presne o dva týždne môže približne 4,45 milióna obyvateľov Slovenska rozhodnúť o vedení svojich miest a obcí na najbližšie štyri roky. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 07:00 do 22:00.

Voliči v nich budú vyberať predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a

Košíc aj ich mestských častí. Tam, kde nikto neprejavil záujem kandidovať, sa voľby zopakujú. Pričom podľa predbežných informácií voľby vôbec nebudú v piatich obciach.

Súčasní zvolení zástupcovia končia v polovici novembra

Keďže súčasných mestských a obecných zástupcov sme naposledy riadne volili v sobotu 15. novembra 2014, uplynie im štvorročné volebné obdobie 15. novembra tohto roka.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, čo v mestách a obciach majú trvalý pobyt,

občania SR aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov.

Viac ako 55-tisíc prvovoličov

Voličské právo si v obecných voľbách môže po prvý raz v živote uplatniť približne 55 500 prvovoličov, čo je 1,25 percenta z celkového počtu 4,45 milióna oprávnených voličov. Počet prvovoličov, ktorí už v iných voľbách volili, ale vo voľbách do orgánov samosprávy obcí môžu voliť po prvý raz, sa odhaduje na 227-tisíc, a to je 4,17 percenta z celkového počtu oprávnených voličov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v

mieste trvalého bydliska. Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Nová volebná legislatíva

Novembrové komunálne voľby budú prvé obecné voľby, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou. Medzi iným určila po novom pravidlá pre vedenie volebnej kampane a jej transparentné financovanie. Konkrétne o tom hovorí zákon o volebnej kampani.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva okrem iného určuje pravidlá pre tých, ktorí by chceli viesť obce a mestá. Podľa tohto zákona môže byť za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva zvolený občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Za starostu, resp. primátora môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov. Medzi prekážky práva byť volený patrí výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti

na právne úkony.

Prípravy prebiehajú bez problémov

Ako pre agentúru SITA povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, prípravy na voľby do orgánov samosprávy obcí sú plynulé a bez problémov. Ministerstvo vnútra o voľbách podrobne informuje na svojej webstránke.



Výsledky obecných volieb ovplyvnia život v každej obci, meste či mestskej časti na najbližšie štyri roky. Obecné, mestské či miestne zastupiteľstvá rozhodujú o tom, ako sa využijú miestne dane a poplatky od obyvateľov, starajú sa napríklad o miestne cesty, materské školy, základné umelecké školy, osvetlenie, čistotu, verejnú zeleň, zásobovanie pitnou vodou, komunálny odpad a ďalšie oblasti.

Medzi najdôležitejšie originálne kompetencie samosprávy patria tiež školské jedálne a centrá voľného času, opatrovateľské služby, kultúrne zariadenia. Zároveň majú obce kompetencie súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, ktoré financuje štát a patria medzi ne základné školy, stavebné konanie, matriky, životné prostredie a organizácia volieb a referend.



Prvé voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 23. a 24. novembra 1990. Ďalšie sa uskutočnili: 18. a 19. novembra 1994, 18. a 19. decembra 1998, 6. a 7. decembra 2002, 2. decembra 2006 a 27. novembra 2010. Ostatné riadne obecné voľby sa konali 15. novembra 2014 a riadili sa ešte starou legislatívou, a to samostatným zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.