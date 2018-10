Vlci hrýzli, ale body nezískali

Na čelo produktivity Žiliny sa dostal Lukáš Hvila.

26. okt 2018 o 20:02 Tomáš Hládek

HC’05 Banská Bystrica – MsHK Žilina 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 7. Selleck (Asselin, Sloboda), 38. Asselin (Marshall, Miller) – 43. Hvila. Rozhodovali Babic, Snášel – Šoltés, Soltész, 2344 divákov. Vylúčení: 5:4

B. BYSTRICA: Baroš – Miller, Marshall, Mihálik, Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Nemčík, Varga – Selleck, Faille, Asselin – Török, Higgs, Sýkora – Gabor, Češík, Kabáč – Lichanec, Buc, Bartánus.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Bagin, Piegl, Žilin, Pastor, Matejka, Mendrej – Barta, Podešva, Milý – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Beránek, Ručkay J., Hvila – Hrazdíra, Rehák, Danielčák.

Vlci prvýkrát vážnejšie pohrozili strelou Bartu z medzikružia v presilovke po šiestich minútach hry. Následne z trestnej lavice naskočil Selleck a z krídla prestrelil Mikoláša pomedzi betóny. Hra sa odohrávala v úvodnej polovici prvej tretiny prevažne v réžií Bystrice, ale strely Sýkoru, či Buca Mikoláš zneškodnil. Osem minút pred prvým hvizdom pálil švihom Hvila, no jeho strela mierila vedľa. V 13. minúte zavreli vlci v presilovke domácich vo vlastnom pásme, no presilovke chýbala početnejšia streľba. Žilinčania držali s Bystricou krok, no po pomerne lacnom góle prvú tretinu prehrali.

V úvode druhej tretiny obkorčuľoval bránu Sloboda, ale vedenie Bystrice nezvýšil, keď jeho zakončenie zblokoval jeden z obetavých žilinských obrancov. Vlci pohrozili v závere presilovej hry, no ich zakončenia boli nepresné. V polovici zápasu strieľal v presilovke Beránek, avšak ani on recept na Baroša nenašiel. Sedem minút pred koncom druhej tretiny strieľal Bartánus vedľa z dobrej pozície. Následne putovali hostia do štyroch, keď si za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche šiel sadnúť na lavicu hanby Danielčák. V závere tretiny sa po zmätku pred Mikolášom dokázal bekhendovo presadiť Asselin a zvýšil vedenie Bystrice. Tretia žilinská formácia mohla znížiť na rozdiel gólu pár sekúnd pred koncom druhého dejstva, no Baroš si udržal čisté konto.

V 43. minúte našiel Beránek voľného Hvilu, ktorý nezakončil, ale jeden z domácich obrancov si puk zrazil do brány – 2:1. O pár minút mohol navýšiť vedenie Bystrice Faille, ktorý bol sám pred Mikolášom, ale 23-ročný brankár predviedol výborný zákrok a tutovku Failleho zmaril. Po kontaktom góle Žiliny sa tempo hry zvýšilo a šance sa striedali na oboch stranách. V 47. minúte opäť pohrozila Hvilova formácia. Následne šiel sám na Mikoláša Faille, no mieril vedľa. Po pár sekundách pálil vedľa z dobrej pozície Miller. V 53. minúte sa najskôr ocitol v tutovke Hvila, ktorý bránu netrafil a z následného prečíslenia domáci Mikoláša neprekonali. Bystričania naďalej testovali Mikolášovu pozornosť, ale žilinský brankár odolával. Na záverečné sekundy odvolal tréner Paukovček Mikoláša z brány. Žilinčanom sa v šestici nepodarilo usadiť v pásme, a tak odchádzajúci z Bystrice bez bodov.