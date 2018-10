Vytvárať rezervu sa dá aj s hypotékou!

Patríte medzi tých šťastných ľudí, ktorí konečne majú svoje bývanie? Možno aj svoje vysnívané, možno len bývanie, či len nejakú rekonštrukciu? No s hypotékou na krku?

26. okt 2018 o 14:08

Mgr. Ján Majtán - špecialista spoločnosti Sophistic Pro Finance, a.s.

Človek si vydýchne, keď konečne býva vo svojom, alebo úspešne zvládol výmenu okien či strechy v rodinnom dome. Už rád je menej, keď spláca hypotéku, no stále je pokojný, že mu to nejako vychádza.

Prečo si teda ešte popri hypotéke sporiť?

Určite si mnoho z vás povie, nemám z čoho, som rád, že zvládam splácať hypotéku. Alebo patríte do skupiny ľudí, čo si povedia: „Keby som aj mal z čoho, tak načo?“ Áno, človek si vydýchne, že konečne býva, že stíha splácať, už predsa platí poistenie nielen domácnosti, ale aj svoje životné, keďže nechce, aby rodina prišla o strechu nad hlavou. K tomu všetkému ešte navyše sporiť?

Je to vôbec možné?

Ak fungujete štýlom, čo mi príde na účet, v priebehu mesiaca miniem, nezúfajte! Väčšina ľudí robí to isté. Je tu však aj iná cesta, tak prečo to neskúsiť inak?

Už z detských čias si pamätám, ako nám starí rodičia hovorili - najskôr odlož sebe, vráť rodičom a požičaj deťom. Povedzme si to na príklade. Máte hypotéku vo výške 80 000 eur s dobou splácania 30 rokov. Vaša splátka je pri úroku 1,3 % mesačne 268,48 eur. Čisto hypoteticky, ak by úroky nerástli (čo je veľmi nepravdepodobné) tak na konci vrátite 96 654 eur. Čiže požičanú čiastku preplatíte, čo je každému jasné.

Ak by sme rovnakú sumu mesačne odkladali celých 30 rokov, nasporím si okolo 96 653 eur. Ak by sme ich investovali pri úroku 5% p.a. našetríme za 30 rokov zaujímavú sumu 234 974 eur. Neuveriteľný rozdiel, však? Buďme pesimisti, v prípade len 3% p.a. by bola nasporená čiastka 156 563 eur. Zaujímavé, však?

Určite si väčšina z vás povie, to je veľa, to nedáme. Keby sme pracovali len s polovičkou toho čo splácate a to sumou 134 eur mesačne, vložíme 48 240 eur, čo je omnoho menej, ako sme si v úvode požičali. Pri úroku 5% p.a. by bola nasporená suma 111 987 euro. Pri mojom pesimistickom odhade s úrokom 3% p.a. by sme našetrili 78 281 eur.

Aj pri 3% úroku je zisk 30 041 eur. Vidíte v tom výhodu? Sú to peniaze, ktoré sa o 30 rokov zídu na rekonštrukciu, zmenu či prilepšenie k penzii? Nové auto či pomoc už dospelým deťom? Áno, nemusíte urobiť nič a spoliehať sa na to, že životom nejako preplávate. Je to vždy len možnosť voľby. Čo tak najskôr odložiť sebe, aby som využil 8. div sveta - vaše peniaze, ktoré vám vyrobia ďalšie peniaze.

Ak sa obzrieme do nedávnej minulosti, pamätáte si, aký bol úrok na hypotékach pred 10. - 15. rokmi? Ja vám poviem presne. Vtedy som mal hypotéku za 6.09%. Čo ak o 5 rokov budú úroky na hypotékach 3% až 4% ? Dnes to nevie nikto. Ale ak sa tak stane, môžem žiť pokojne ďalej v prípade, že som si sporil popri hypotéke. Jednoducho zoberiem peniaze zo sporenia a dám ich ako mimoriadny vklad. Tým pádom sa mi splátka nezvýši a rodinu to nezaťaží. Možností, ako minúť takúto sumu je mnoho, však?

A kde na to zobrať? Nuž jeden múdry človek raz povedal: „Kto chce, hľadá spôsoby a cesty a kto nechce...“

Prajem Vám, aby ste sa rozhodli správne!

Mgr. Ján Majtán

špecialista

+421 949 229 859

jan.majtan@spfinance.sk

Myjava / Nové Mesto nad Váhom