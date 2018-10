VIDEO: Mladý futbalista z Belej strelil ukážkový gól

Podľa úspešného strelca má na góle podiel dlhodobý tréning i šťastie.

26. okt 2018 o 8:59 Dominika Mariňáková

Futbalisti ŠK Belá U19 zatiaľ prežívajú vydarenú sezónu. Momentálne im patrí tretia priečka tabuľky III. ligy staršieho dorastu skupiny Sever, z trinástich doterajších zápasov prehrali len tri.

V stredu odohrali stretnutie 13. kola proti lídrovi súťaže - celku OŠK Ludrová. Hoci po polčase domáci prehrávali 1:2, po zmene strán v priebehu štyroch minút dokázali skóre otočiť vo svoj prospech.

Za zmienku stojí najmä gól na 3:2, ktorý z priameho kopu vsietil v 61. minúte Samuel Šipčiak. Približne osem metrov pred pokutovým územím si postavil loptu a následne ukážkovo trafil priestor pod spojnicou brvna a žrde.

"Mojím hlavným cieľom bolo trafiť bránu cez múr, mimo dosahu brankára. Že to tam tak dobre padne, som vôbec nečakal," prezradil pre náš web úspešný strelec.

Keďže Ludrová v ďalšom priebehu duelu vyrovnala, mužstvá si body podelili. Mohlo to však dopadnúť inak. V závere zápasu dostal Šipčiak možnosť zahrávať ďalší priamy kop, ale trafil brvno.

Zaujímalo nás, v čom tkvie jeho tajomstvo úspešných štandardných situácií: "Nemám na to žiadny špeciálny recept. Podľa mňa je to skôr dlhodobejším tréningom a, samozrejme, aj šťastím. Keďže góly dávam skôr hlavičkou, tak som rád, že to vyšlo aj z priameho kopu. V tíme nemáme presne určené, kto ich bude kopať. Cítil som, že by to mohol byť gól, tak som to šiel skúsiť. Som veľmi rád, že som tým mohol pomôcť tímu k cennému bodu."