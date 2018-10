Župa chce riadiť letisko. Dokáže ho rozlietať?

Na trase Žilina - Praha

Pravidelná linka na trase Žilina – Praha – Žilina bola po prvýkrát zavedená v roku 1974 spolu s otvorením žilinského letiska. Linku prevádzkovala slovenská spoločnosť Slov Air s lietadlami Let L-410A Turbolet do roku 1981. Od jesene 1997 do leta 1998 lietala na linke Žilina – Praha – Žilina česká letecká spoločnosť Air Ostrava, ktorá lety zastavila pre celkové ukončenie činnosti leteckého dopravcu. Do tretice bola linka obnovená po sprevádzkovaní nového terminálu na žilinskom letisku 15. júla 2005 spoločnosťou České aerolinie lietadlom ATR 42-500. V auguste 2012 ČSA oznámila zrušenie linky do Žiliny. Pravidelné letecké spojenie so svetom od vtedy žilinské letisko nemá.