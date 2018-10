Vlci prelomili nepriaznivú sériu

Center prvej formácie, Martin Podešva, pridal ku gólu aj tri asistencie.

25. okt 2018 o 19:33 Tomáš Hládek

HK Orange 20 – MsHK Žilina 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Góly: 28. Fafrák (Švec, Köver) - 13. Barta (Bagin, Podešva), 17. Matejka (Hvila), 24. Podešva (Barta, Milý), 38. Bagin (Podešva), 47. Milý (Podešva, Bagin). Rozhodovali Adamec, Goga – Kollár, Rojík, 131 divákov. Vylúčení: 5:6.

HK ORANGE 20: Sklenár – Štefanka, Nahálka, Golian, Švec, Lavička, Kupec, Boldižár, Romaňak – Giertl, Kollár, Lunter – Köver, Urbánek, Fafrák – Havrila, Čenka, Zahradník – Brincko, Minárik, Juščák.

MSHK ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Bagin, Piegl, Žilin, Pastor, Matejka, Mendrej – Barta, Podešva, Milý – Huna Ru., Surovka, Jenčík – Beránek, Ručkay J., Hvila – Hrazdíra, Rehák, Danielčák.

Do žilinskej zostavy sa vrátil po zranení Filip Surovka. Prvá veľká šanca patrila Jakubovi Ručkayovi, ktorý sa rútil sám na Sklenára, no ten ho fantasticky lapačkou vychytal. Dvadsiatka v úvode príliš Mikoláša nezamestnávala. Vlkov mohol poslať do vedenia Milý, ale jeho bekhendové zakončenie Sklenár lapačkou vyrazil. Sedem minút pred koncom úvodnej tretiny tvrdo vypálil Barta a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste – 0:1. Mladíci následne dostali možnosť zahrať si dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov. Žilinčania sa však dobre bránili a Beránkovi sa podarilo dosiahnuť gól v oslabení a pri avizovanom vylúčení. Gól po konzultácii s videorozhodcom uznaný nebol, avšak pokračovalo sa v hre traja proti trom. Pekne sa podarilo po krídle našliapnuť Hunovi, no mieril vedľa. Akonáhle sa Žilinčania dostali do početnej výhody o dvoch hráčov, tak fauloval Barta. V následnej presilovke piatich proti štyrom napriahol z modrej Matejka a tvrdou strelou zvýšil vedenie vlkov.

V 24. minúte sa dostal k odrazenému puku Podešva a z otočky navýšil vedenie Žilinčanov. Vlci v úvodných siedmich minútach druhej tretiny poriadne zatlačili domácich. Vedenie sa však Bartovi, Beránkovi a ani Baginovi zvýšiť nepodarilo. Žilinčania si vytvárali tlak najmä vďaka víťazstvám na vhadzovaniach, po ktorých dokázali mladíkov zavrieť v pásme. Dvadsiatka z ničoho nič udrela, keď po strele ihneď po buly vyrazený puk dorazil za Mikoláša Fafrák. Domáci po góle ožili, no Mikoláš podržal Žilinčanov. Vedenie Žiliny mohol navýšiť Piegl, ktorý sa rútil sám na Sklenára, no žilinský bek gól nedal. V závere tretiny vystrelil Bagin a od jedného z hráčov sa puk odrazil za Sklenára – 1:4.

Úvod tretej tretiny patril presilovke hosti, ktorí ju však využiť nedokázali. V 47. minúte sa pekne predral cez obranu mladíkov Podešva, posunul puk Milému a ten navýšil vedenie vlkov – 1:5. Zápas sa v tretej tretinu už len dohrával a tempo duelu opadlo. Dve minúty pred koncom sa pekne uvoľnil Hvila, ale jeho zakončenie Sklenár pokryl. Easton aréna v Piešťanoch tak priniesla Žilinčanom prvú výhru na klziskách súperov.