Za nahlásenie bomby v závode KIA mu hrozí osem rokov väzenia

Jozef za šírenie poplašnej správy môže dostať osem rokov väzenia. Bombu nahlásil aj v hoteli na Kysuciach.

25. okt 2018 o 9:39 Alexandra Janigová

ŽILINA. O podanej obžalobe bude rozhodovať Okresný súd Žilina. Obvinený je od 12.07.2018 vo väzbe. "V prípade uznania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov," informoval Milan Cisarik, prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Žilina.

Prečítajte si tiež: Hasiči riešili vyvrátenú strechu aj strom opretý o dom

Dňa 03.07.2018 v čase o 00:59 hodine z hlavnej cesty pri obci Brodno zatelefonoval na Operačné stredisko KR PZ v Žiline na tel. číslo 158 a oznámil: “Zdravím, práve som dostal informáciu, že v Kii alebo Mobise by sa mohla nachádzať bomba“, následne po telefonáte bola zastavená výroba v priestoroch spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany, MOBIS a priestoroch spol. Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom v dobe od 02.50 do 07.05 hodiny boli postupne vykonané prehliadky.

Pri prehliadkach žiadna výbušnina nebola nájdená, teda oznámil nepravdivú informáciu, v dôsledku ktorej došlo k evakuácii osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločností a spôsobil vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke spoločností.

Dňa 03.07.2018 v čase o 23:06 hod. počas toho, ako sa sám prechádzal v meste Čadca - časť Horelica po betónovom moste, ktorý vedie ponad železnicu a rieku Kysuca, prostredníctvom svojho dotykového mobilného telefónu bez SIM karty, oznámil na núdzovú linku číslo 112 Krajského strediska integrovaného záchranného systému Žilina správu v znení: „Práve som dostal informáciu, že v hoteli HUSÁRIKU alebo vo VILIA pekáreň by sa mohla nachádzať bomba", následne na to predmetný mobilný telefón odhodil z mosta do pravej časti rieky Kysuca smerom k miestnej časti Žarec. Ohlásenie tejto správy malo za následok evakuáciu 32 osôb z priestorov objektov.